Ryöstöjen määrä räjähti käsiin – poliisi kertoo: nämä seikat ajavat nuoret kaduille ryöstelemään

Rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisista pitää roimasti nousseita nuorten ryöstömääriä äärimmäisen huolestuttavina.

Poliisin tietoon on tammi–lokakuussa tullut koko Suomessa 1 327 epäiltyä ryöstöä, mikä on suurempi määrä kuin vuosiin, Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona.

Helsingissä poliisin tietoon tulleet ryöstöt ovat lisääntyneet tänä vuonna 35 prosentilla ja Länsi-Uudellamaalla peräti 65 prosentilla.

Luvuissa ovat mukana kaikki ryöstöepäilyt, mutta poliisin mukaan myös nuorten tekemät ryöstörikokset ovat nousseet merkittävästi. Samanlaista viestiä on tullut myös muista isoista kaupungeista, viimeisimpänä Tampereelta, missä poliisi on kirjannut elokuun alusta lähtien 20 samantyylistä tapausta.

Rikoskomisario Marko Forss.

Rikoskomisario Marko Forss on Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja. Hän kuvailee nousua alaikäisten tekemissä ryöstöissä ”poikkeukselliseksi” ja ”äärimmäisen huolestuttavaksi”.

– En muista vuosikausiin, että näin kovia nousuja olisi ollut.

Nuorisoryhmä perustettiin vajaat viisi vuotta sitten, ja Forss on ollut alusta asti tutkinnanjohtajana. Tämä on sinä aikana ”selkeästi kiireisin ryöstövuosi”.

– Veikkaan, että vaikka siitä [perustamisesta] mennään viisi vuotta ja enemmänkin taaksepäin, niin ei välttämättä ole ihan tällaisia tilanteita ollut. Kyllä se suuri määrä on, Forss sanoo.

Forss kuitenkin huomauttaa, että rikosten roimasta kasvusta huolimatta tilanne on ”suhteellisen hyvä”. Valtakunnallisesti kaikkien, myös aikuisten tekemien, ryöstörikosten selvittämisprosentti on ollut yleensä vähän yli 50.

– Helsingissä ryöstörikoksista 60 prosenttia on sellaisia, joissa me tiedetään vähintään yksi epäilty. Totta kai ne 40 prosenttia jää sen ulkopuolelle, mutta tilanne ei ole sillä tavalla kaoottinen. Homma on hallussa sillä tavalla, että päästään kiinni niihin tilanteisiin.

Poliisi partioimassa Helsingin päärautatieasemalla.

Syitä nuorten rikollisuuden lisääntymiselle voi olla monia, ja parhaatkin näkemykset ovat Forssin mukaan vain hyviä arvauksia.

– Ei ole yhtä yksittäistä syytä tai viisasten kiveä, enkä usko että sitä on kellään muullakaan.

Yhtenä syynä pidetään koronapandemiaa, jonka vaikutukset alkavat osaltaan näkyä viiveellä.

– Etäkoulu ei varmasti soveltunut kaikille lapsille. Siitä on monia viitteitä, että on tietyllä tavalla tiputtu vauhdista. Kuinka suuri osa lapsista tippui esimerkiksi harrastuksista? Harrastus loppui, eivätkä he palanneet enää sen jälkeen takaisin, eli sitä järkevää tekemistä ei ollut.

Rikoksentekijöissä maahanmuuttajien osuus korostuu vahvasti. Forssin mukaan reilusti yli puolet epäillyistä on maahanmuuttajataustaisia. Hän rinnastaa asian edellä mainittuun argumenttiin etäkoulusta, maahanmuuttajille se voi olla vieläkin vaikeampaa.

– Varmasti perheessä, jossa vanhemmat eivät esimerkiksi puhu suomea, on tietenkin helkutin paljon vaikeampi tukea sitä lasta siinä opiskelussa, Forss sanoo.

Kolmantena syynä Forss pitää ilmiöstä virinnyttä keskustelua. Esimerkiksi roadman-ilmiöstä ei puhuttu Helsingin poliisissa ennen kuin asia nousi julkiseen keskusteluun.

– Tietyllä tapaa ilmiöstä puhuminen luo ilmiötä itsessään. Enkä tarkoita, etteikö siitä saisi puhua, mutta näiden lasten mielissä ja ajatuksissa on osittain nähtävissä tällaista katujengikulttuurin ja gangstatoiminnan ihannointia.

– He näkevät sen sellaisena väylänä ns. menestyä mieluummin kuin sen, että opiskellaan, hankitaan ammatti ja tullaan iloisiksi veronmaksajiksi.

Sosiaalinen media näyttelee omaa rooliaan. Tekoja on saatettu esimerkiksi videoida ja levittää ja joissain tapauksissa anastettua omaisuutta on kuvattu epäillyn puhelimella. Myös katujengit ovat vahvasti esillä somessa, mutta niissä kyse ei kuitenkaan ole samasta ilmiöstä, vaikka myös päällekkäisyyksiä löytyy.

– Toiminta ja ajatusmaailma on osittain samanlaista.

Rikoskomisario Marko Forss.

Ryöstöjen motiivi on Forssin mukaan lähes aina taloudellisen hyödyn tavoittelu.

– Airpodeja, puhelimia, käteistä, laukkuja, vöitä, vaatteita, kenkiä... osittain pidetään itsellä, osittain myydään eteenpäin, Forss kertoo esimerkkinä.

Forss muistuttaa, että katuryöstöt eivät ole kovin tuottoisa tapa ansaita rahaa.

– Jos puhutaan muutamien kymppien tai satasten rahoista, on hyötysuhde aika pieni suhteessa rikoksen vakavuuteen. Ei hirveästi ole välttämättä aikuisia, jotka 300 euron takia lähtisivät tällaista riskiä ottamaan.

Uhrit valikoituvat Forssin mukaan usein satunnaisesti ja ovat yleensä alaikäisiä. Usein uhrit ovat vuoden–pari epäiltyjä nuorempia lapsia. Tekotavat vaihtelevat. Tekijät ovat usein poliisille ennestään tuttuja.

– On pelkkää uhkausta, ihan fyysistä käsiksi käymistä, lyömistä, potkimista, puukolla uhkaamista. Harvemmin menee teräaseiden käyttämiseksi. Väkivallan käyttäminen on suhteellisen yleistä, mutta välillä se jää uhkaukseen.

– Aseita ei ole havaittu, se on tietynlainen onni onnettomuudessa. Alaikäisten liepeillä kyllä näkyy aseita, ja kuulapyssyjä ja replikoita on kyllä käytetty, mutta minulla ei ole tiedossa viime vuosilta alaikäisten ryöstöä, jossa olisi käytetty oikeaa tai toimintakuntoista asetta.

– Kaikennäköistä puukkoa, machetea, linkkaria ja nyrkkirautaa ja tällaisia on käytetty.

Forssin mukaan ilmiö on vakava, mutta siitä ei ole syytä olla niin huolissaan, että se alkaisi vaikuttamaan omaan tai omien lasten elämään.

– Jos nyt ajattelee, että 150 tekoa on ilmoitettu Helsingissä tälle vuodelle, niin onhan se korkea luku ja tietyllä tapaa huolestuttava, mutta en nyt sen takia alkaisi välttämään liikkumista yleisillä paikoilla. Kun ryöstöjen tekotapaa katsoo, niin ne eivät tapahdu vain viikonloppuiltaisin ja -öisin, vaan niitä tapahtuu myös ihan päiväsaikaankin.

Silminnäkijöitä Forss kehottaa olemaan ennemmin yhteydessä hätäkeskukseen kuin menemään väliin tilanteeseen.

– Nämä alaikäisetkin voivat olla jo ihan miehen kokoisia, ja kun teräaseitakin on siellä mukana, niin 112 ja poliisin paikalle saaminen on parempi vaihtoehto yleensä. Totta kai jokainen saa käyttää omaa harkintaansa siinä.

Forss myös kehottaa tekemään jokaisesta tapauksesta rikosilmoituksen. Hänen mukaansa on valitettavan yleistä, että ilmoitus jätetään tekemättä koston pelossa.

– Niistä meillä on hyvin vähän havaintoja. Vaikka asioita selvitellään, niin vuosien varrella on vain yksittäisiä tapauksia, joissa on voinut tulla suunsoittoa jos on ilmoittaja on ollut entuudesta tuttu. [Uhkailijoita] ollaan saatettu hakea tänne Pasilaankin [poliisiasemalle] oikeudessa kuultavan uhkaamisen epäilyn takia.

Forssin mukaan ryöstöjä tapahtuu ympäri Helsinkiä, mutta liikekeskukset, joukkoliikenneasemat ja radanvarret ovat alueita, joissa tapauksia on enemmän.

– Eli siellä, missä nuoret yleensä liikkuvatkin.

Poliisi Helsingin päärautatieasemalla.

Poliisin roolia ongelman ratkaisussa Forss kuvailee ”perälautana” olemiseksi. Ensisijaisesti tavoitteena on oppilaitosten, sosiaalitoimen ja lastensuojelun keinoin estää nuorten ajautumista rikollisuuden pariin. Kun asia tulee poliisille, ennalta estävät toimet ovat pettäneet.

– Totta kai ennaltaestävyys jatkuu myös rikoksen jälkeen. Tutkinnassa meillä on käytössä pakkokeinoja, joilla pyritään ensisijaisesti selvittämään rikoksia, mutta toissijaisesti myös katkaisemaan rikoskierteitä.

Alaikäisten kanssa käytetään Forssin mukaan matkustuskieltoa ja tehostettua matkustuskieltoa enemmän kuin aikuisilla.

– Voidaan määrätä vaikka, että epäillyn on oleskeltava kotiosoitteessa 18–06 välisenä aikana. Pitää ilmoittautua poliisiasemalla vaikka kerran viikossa. Tällä tavalla pyritään rauhoittamaan sitä toimintaa.

Matkustuskielto on Forssin mukaan suurimmalla osalla lapsista hyvä keino, joka rauhoittaa toimintaa. Tällä hetkellä Helsingin alueella on neljä alaikäisen matkustuskieltoa voimassa. Matkustuskieltoa ei voida määrätä alle 15-vuotiaille.

Jos henkilö jää kiinni matkustuskiellon rikkomisesta, niin hänet pidätetään, Forss kertoo.

– Hänet otetaan kiinni, pidätetään ja tuodaan tänne Pasilan poliisivankilaan. Jos näin tapahtuu illalla, niin seuraavana päivänä arvioin, mitä asialle tehdään. Vaihtoehtoina on esimerkiksi tiukentaa matkustuskieltoa, esittää häntä vangittavaksi tai esittää tehostettua matkustuskieltoa.

Tehostetulla matkustuskiellolla tarkoitetaan teknisin välinein valvottua matkustuskieltoa.

On mahdollista, että ryöstöjen määrä lähtee ensi vuonna laskuun. Forssin mukaan vuosittaista vaihtelua tapahtuu, ja esimerkiksi korona-aikana kasvuun lähteneet alaikäisten väkivaltarikokset ovat tulleet alaspäin, ja ryöstöt ponnahtaneet niiden tilalle.

– Jos kouluista tulee hätähuutoa, että siellä on rauhatonta, hommat ei meinaa onnistua, inkluusio ei toimi ja niin edespäin. Lastensuojelulta tulee huolta resurssien riittämättömyydestä, eikä ole tarpeeksi voimavaroja. Kaikki säteilee tänne meidän suuntaan ja luo enemmän ainesta siihen, ketkä voi ajautua tällaisiin rikoskierteisiin ja meidän asiakkaaksi.