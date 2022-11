Pullervolle hyviä uutisia: norppakanta on kasvanut

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji. Lajin uhkia ovat ilmastonmuutos ja ihmistoiminta

Saimaannorppakanta on kasvanut 10 yksilöllä, arvioi Metsähallitus. Saimaalla arvioidaan nyt elävän 430–440 norppaa.

– Norppakannan kasvu on iloinen uutinen. Saimaassa ui hieman yli 100 norppaa, kun WWF aloitti norpan suojelun yli 40 vuotta sitten. Kannan kasvu on osoitus siitä, että luonnonsuojelussa voidaan saavuttaa tuloksia, mutta työ vaatii pitkäjänteisyyttä, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen toteaa WWF:n tiedotteessa.

Luukkosen mukaan on tärkeä huomioida, että myönteisestä kehityksestä huolimatta saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji.

Ilmastonmuutoksen ohella saimaannorppaa uhkaa ihmisen toiminta. Saimaannorppia kuolee erityisesti vapaa-ajankalastajien verkkoihin.

Verkkokuolemia on pyritty vähentämään verkkokalastuskiellolla, joka on voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun.

– Vaikka voimme iloita kannan kasvusta, meidän on muistettava, ettei saimaannorppa ole turvassa. Tulevaisuudessa etenkin voimistuva ilmastonmuutos on norpalle vaaraksi, sillä se on pesinnässään täysin riippuvainen lumesta ja jäästä.

– Norppakanta on saatava kasvamaan vielä nopeammin lajin tulevaisuuden turvaamiseksi. Jos saimaannorppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta.

WWF on lisännyt tietoisuutta saimaannorppien tilanteesta muun muassa suositulla Norppalivellä, jonka kautta saimaannorppien elämää on voinut seurata vuosittain reaaliajassa.

Livelähetys on avattu perinteisesti keväällä saimaannorppien karvanvaihdon aikaan, jolloin ne nousevat paistattelemaan esimerkiksi rantakiville.

Tutuksi livelähetyksistä ovat tulleet muun muassa Pullervo-norppa ja Siiri-norppa, jotka näyttäytyivät myös viime kevään norppalivessä.