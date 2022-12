THL:n oikeusgeneetikko Jukka Palo paljastaa, millaisia tuloksia dna-tutkimuksella voidaan saavuttaa.

Ei ole pelkkää sattumaa, että oikeusgeneetikko Jukka Palo tekee sotavainajien tunnistustyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n oikeusgenetiikan laboratoriossa Helsingissä.

Palo nimittäin on hyvin kiinnostunut sotahistoriasta. Hän osaa sijoittaa ulkomuistista kartalle Pasurinkankaan, Siiranmäen ja Äyräpään kaltaiset paikat, joissa puolustusvoimat kävi kovia torjuntataisteluja Neuvostoliiton suurhyökkäystä vastaan kesällä 1944. Sinne jäi monta puolustajaa, joita ei ehditty evakuoida kotiin.

– Olen tehnyt tätä työtä vuodesta 2005. Pidän siitä todella paljon. Omaisille vainajan tunnistaminen on hyvin tärkeää, Palo kertoo Ilta-Sanomien Löydetyt-erikoislehdessä.

Sinne jonnekin, rintaman taakse, jäi talvi- ja jatkosodassa yhteensä noin 13 000 suomalaista sotilasta. Lähes puolet heistä kesän 1944 torjuntataistelujen aikana.

Tähän mennessä yli 400 vainajaa on tunnistettu ja haudattu kotiseutunsa sankarihautausmaille. Tunnistamatta jääneet lasketaan lepoon Lappeenrannan sankarihautausmaalle.

Dna-tutkimusta varten riittää noin yksi gramma vainajan luusta saatua jauhetta. Tämän artikkelin kuvat tutkimuksesta ovat viitteellisiä eivätkä liity kehenkään tunnistettavaan sotavainajaan.

Vainajista on maastossa jäljellä enää luita. Kaikki pehmytkudokset ovat vuosikymmenten saatossa maatuneet.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys selvittää ensin, kuka vainaja olisi voinut olla. Siinä käytetään muun muassa tuntolevyä.

Tuntolevyssä oli talvi- ja jatkosodan aikana numerosarja. Nykyisissä tunnuslevyissä on henkilötunnus.

– Sotien aikaisten tuntolevyjen avulla voidaan selvittää, kenelle tuntolevy on kuulunut. Tuntolevyyn liittyi tuntolevykortti, jossa oli sotilaan henkilötiedot ja tuntolevyn numero. Tuntolevykorttien lisäksi sotilaista laadittiin tuntolevyluetteloita, joiden tiedot vastasivat kutakuinkin tuntolevykortin tietoja. Tuntolevykortisto ja -luettelot saattavat kuitenkin olla puutteellisia tai niissä on aukkoja, Palo kertoo.

Puutteellisten tietojen lisäksi on muitakin syitä, joiden vuoksi maastosta löytyneiden tuntolevyjen perusteella ei aina voi tehdä oletusta vainajan henkilöllisyydestä.

Valitettavasti tuntolevyn antama tieto ei ole aina luotettava.

– Valitettavasti tuntolevyn antama tieto ei ole aina luotettava. Ihan tarkkaa tietoa minulla ei ole, mutta noin neljänneksessä tapauksista henkilö ei ole se, johon tuntolevy viittaa.

– Saattaa olla kysymys siitä, että samassa paikassa on useita henkilöitä.

Tuntolevyn numero voi myös olla korroosion pahasti syövyttämä. Tällöin numeroa voi yrittää selvittää Keskusrikospoliisin asiantuntijoiden avulla – numero saattaa vielä paljastua metalliin jääneistä jäljistä.

Kuuterselässä kesällä 1944 kaatuneen jääkäri Pekka Jyrkisen tunnistamista helpotti vierestä löytynyt tuntolevy, josta luoti on mennyt läpi. Jyrkisen löytämisestä ja tunnistamisesta voit lukea lisää IS:n Löydetyt-erikoislehdestä.

Kun voidaan tehdä oletus vainajan henkilöllisyydestä, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys tekee sukuselvityksen elossa olevien lähisukulaisten löytämiseksi, ottaa yhteyttä omaisiin ja kysyy näiden halukkuutta tunnistamisprosessiin.

Palo on tehnyt sotavainajien tunnistustyötä 17 vuotta, yhdessä kollegansa Eve Karvisen kanssa. Sinä aikana Palo on kuullut vain yhdestä oletetusta omaisesta, joka ei ollut halukas antamaan dna-näytettään tutkimukseen.

Kun oletetut omaiset ovat halukkaita tunnistustyöhön, THL saa tiedon tehtävästä ja omaisen henkilöllisyydestä. Seuraa vertailunäytteen ottaminen omaisesta.

– Kuka tahansa omainen ei tässä tilanteessa käy, sillä tapahtumista on kulunut jo sen verran aikaa ja sukupolvia. Yleensä vertailunäytteen antajat eivät ole ihan lähisukulaisia. Tyypillisin vertailunäytteen antaja on vainajan sisaren lapsi, mutta esimerkiksi myös veljenpoika voi antaa näytteen. Tässä tilanteessa me käytämme dna-merkkejä, jotka periytyvät äiti- tai isälinjaa pitkin. Se asettaa rajoituksia sille, kuka vertailunäytteen antaja voi olla, mutta mahdollistaa kaukaisempienkin sukulaisten käytön, Palo kertoo.

Sotahistorian harrastus antaa Jukka Palolle syvyyttä ja sisältöä tunnistustyöhön.

– Toisaalta me voimme tietyssä mitassa vaihtaa tutkittavaa dna-aluetta sen perusteella, kuka omaisista on paras sukulainen tunnistusta varten.

THL ottaa yhteyttä oletettuun omaiseen.

– Me lähetämme selvitystä prosessista, tutkimusta koskevan tietosuojailmoituksen ja allekirjoitettavan suostumuksen. Sen lisäksi lähetämme näytteenottovälineet. Mukana tulee palautuskuori, jolla lomakkeet ja näyte voidaan lähettää THL:ään.

Näyte voidaan ottaa vaikkapa terveyskeskuksessa pientä maksua vastaan. Siihen ei tarvita lääkäriä.

Näytettä varten omaisen posken sisäpinnalta hangataan muoviharjaan solukkoa. Harja soluineen laitetaan muoviputkeen, jonka sisällä oleva silikageeli kuivattaa näytteen.

– Dna säilyy hyvin huoneenlämmössä. Nämä ovat aika helppoja näytteitä ottaa, lähettää ja käsitellä, Palo kuvailee.

Näyte sekvensoidaan laboratoriossa. Sekvensointi tuottaa tulokseksi pitkän sarjan dna:n emäksiä kuvaavia kirjaimia.

– Tämän jälkeen meillä on omaisen dna-tunniste, jota voidaan verrata vainajan tunnisteeseen.

Sotavainajan dna-tunniste tuotetaan luukudoksesta. Sitä ennen pienessä arkussa laboratorioon tuoduista luista pitää tehdä antropologinen tutkimus.

– Jäänteiden etsijät ovat äärimmäisen taitavaa ja omistautunutta väkeä, mutta he eivät ole antropologian ammattilaisia. Vaikka meidän amatöörien silmään näyttää, että arkussa on yhden vainajan luut, näin ei aina kuitenkaan ole, Palo kertoo.

Jäänteiden etsijät ovat äärimmäisen taitavaa ja omistautunutta väkeä, mutta he eivät ole antropologian ammattilaisia.

Antropologinen tutkimus on keskeinen tunnistusprosessissa. Muuten laboratorio joutuisi selvittämään dna-näytteiden avulla, kuinka monen yksilön luita arkussa on. Sotavainajien tunnistustyössä tutkimuksen tekee Keskusrikospoliisin kokenut antropologi.

Ensimmäiset työvaiheet: näyte otetaan talteen huolellisesti puhdistetun luun pintakerroksen alta.

Antropologisessa tutkimuksessa arkun sisältämät luut otetaan esille tutkimuspöydälle. Tällöin määritetään, kuinka monen henkilön luista on kysymys. Työ on vaativaa, sillä ihmisellä on yhteensä 206 luuta.

– Monestihan nämä jäänteet ovat aika vajavaisia. Aika harvoin tutkittavaksi tulee täysiä luurankoja. Saattaa olla, että maastosta löytyy vain yksi luu tai osa vainajan luista. Ja toisinaan samaan paikkaan on kaatunut useampi vainaja.

Kun antropologi on määrittänyt yksilömäärän, otetaan jokaisesta yksilöstä luunäyte dna-tutkimuksia varten.

Ihanteellisinta dna-tutkimuksen kannalta olisi saada näyte noin 10 sentin mittaisesta palasta reisiluuta tai muuta putkiluuta.

– Paksussa luussa dna säilyy huomattavasti paljon paremmin kuin ohuessa, Palo kertoo.

Dna-tutkimuksessa luunäytteellä on paljon hyviä puolia.

– Dna säilyy luussa, joka koteloi solut ja dna:n mineraalikopan sisälle. Näytteeseen voi aina joutua ulkopuolista dna:ta joko etsijöiltä tai muilta näytteen käsittelijöiltä. Luunäyte on siitä hyvä, että sen voi pestä hyvin. Silloin kaikki luun pinnalle vuosien varrella kertynyt vieras dna poistuu.

– Esimerkiksi mikrobien dna voi haitata prosessia läsnäolollaan, vaikka me emme sitä pystyisi lukemaan.

Sekvensointi. Luunäytteen dna:sta monistetaan vain ne osat, joissa on eniten yksilöllistä muuntelua.

Luunäytteestä monistetaan sekvensointia varten yleensä mitokondriaalista dna:ta eli mtDNA:ta. Se on solun tuman ulkopuolista perimäainesta. Sekvensointi tarkoittaa emäsjärjestyksen lukemista tietyltä perimän alueelta.

Palon mukaan luunäytteestä saadaan hyvä mtDNA-sekvenssi yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Vain noin kolmessa prosentissa näytteistä ei saada lainkaan tulosta.

Mitokondrio-dna on vain 16 569 emäksen mittainen pätkä tuman ulkopuolista perimäainesta. Se on pieni murto-osa ihmisen koko perimästä, jossa on noin 3,2 miljardia emästä. Tuman kromosomien sisältämää ihmisen koko genomia ei ole käytetty sotavainajien tunnistuksessa, isälinjojen y-kromosomia kylläkin.

Tuman sisältämää niin sanottua autosomaalista dna:ta käytetään esimerkiksi isyystutkimuksissa, rikostutkinnassa tai katastrofin uhrien tunnistamisessa.

– Ne ovat äärimmäisen informatiivisia tunnisteita, mutta vain lähisukulaisten kesken, yhden tai kahden sukupolven päähän.

Kirsti Höök ottaa luunäytettä THL:n oikeusgenetiikan laboratoriossa. Tässä työvaiheessa apuna on muun muassa hammaslääkärin pora.

Vainajan mitokondrio-dna:n vertailu omaisen näytteeseen antaa hyvän tilastollisen todennäköisyyden tunnistusta varten, mutta vain yhdessä muun todistusaineiston kanssa.

– Yksilön tunnistuksessa sotavainajan kohdalla on pikemminkin kysymys tuntolevytiedon tai muun tiedon varmentamisesta. Tutkimus on pitkälti poissuljentaa. Jos vainajan ja vertailuhenkilön dna-tunnisteet eivät täsmää, tulosta voidaan pitää varmana – silloin kyseessä ei ole oletettu henkilö.

– Mitokondrio-dna:n ja y-kromosomin antama tieto pitää aina yhdistää kaikkeen muuhun olemassa olevaan tietoon.

Mitokondrio-dna periytyy äitilinjaa pitkin.

– Mitokondrio-dna periytyy äidiltä kaikille lapsille, ainoastaan siis naiselta eteenpäin. Tässä pitää huomata se, ettei sen perusteella pysty tekemään yksilön tunnistusta. Esimerkiksi minulla ja minun sisareni lapsilla on sama mitokondrio-dna, Palo sanoo.

Tutkijoiden pitää siis rakentaa sukupuu, kun etsitään sopivaa vertailuhenkilöä.

– Jos naispuolisia sukulaisia ei ole, voidaan tehdä vaihtoehtoinen tutkimus ja määrittää isälinjan y-kromosomitunniste. Tämä on vanhoista näytteistä usein paljon hankalampaa kuin mtDNA:n tutkiminen. Mitokondrio-dna säilyy paljon paremmin, Palo kertoo.

– Mitä tahansa tuman geeniä on kaksi kappaletta per solu, y-kromosomin kohdalla yksi kappale per solu, vain miehillä. Mitokondrioita sen sijaan on kymmeniä tai satoja per solu. Jokaisessa mitokondriossa voi olla kymmeniä tai satoja genomeja.

Toisin sanoen: mitokondrio-dna:n tutkiminen onnistuu yleensä aina vanhoista näytteistä, kromosomien sisältämää dna:ta on paljon sitä työläämpää analysoida.

Tämä pieni putki sisältää vainajan perimästä tiedon, jonka avulla tunnistus voidaan tehdä.

Mitokondrio-dna:sta otettu näyte siis ei yksilöi, mutta sen todistusvoima on riittävän suuri yhdessä muun tiedon kanssa.

– Normaalissa sotavainajan tunnistustapauksessa luotan täysin siihen, mitä mitokondrio-dna sanoo. Mutta siinä on vaara, että on olemassa ’vaihtoehtoinen’, samaan äitilinjaan kuuluva sotavainaja. Varsinkin talvisodan tilanne oli se, että komppaniat koottiin melkein saman kylän miehistä.

Tällöin samassa komppaniassa saattoi palvella esimerkiksi serkkuja ja pikkuserkkuja.

Esimerkiksi Iitin miehistä kootun JR 5:n neljännen komppanian sotilaita kaatui Punnuksen taistelussa talvisodassa 15. helmikuuta 1940. Puna-armeija hautasi kylän kaivoon kuusi vainajaa, joista vain kolmella oli tuntolevy.

– Meille tuli pelko siitä, että vainajat voivat kolmen tuntolevyllisen kohdalla mennä sekaisin, jos samassa haudassa on sukulainen.

Tutkijat selvittivät arkistotiedoista kaikki samalla alueella samaan aikaan kadonneet henkilöt, joita oli yli 20. Heille kaikille löytyi omaisia, joista saatiin vertailunäytteet.

– Kun tehtiin mitokondrio-dna-tutkimukset, ja osittain myös y-kromosomin tutkimukset, kävi harvinainen onni. Jokaisella vertailunäytteen antajalla oli erilainen mitokondrio-dna.

– Näin saatiin tunnistettua myös kolme tuntolevytöntä vainajaa.

Laboratoriotyö päättyy, kun vainaja voidaan tunnistaa.

– Kun tutkimustulos valmistuu, me lähetämme lausunnon Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle, joka ottaa yhteyttä omaisiin. Jos tuloksena on tunnistus, yhdistys toimittaa arkun omaisille, jotka saavat haudata vainajan omien toiveittensa mukaisesti.

Jos taas jäänteitä ei pystytä tunnistamaan, vainaja lasketaan tunnistamattomana viimeiseen lepoon Lappeenrannan sankarihautausmaalle.

Rajan takaa kotiin tuodun sotavainajan tunnistaminen on iso työ, jolla on suuri arvo. Palo liikuttuu, kun hän puhuu työnsä merkityksestä.

– Onhan tämä älyttömän palkitsevaa.