HS: Ryöstöjen määrä räjähtänyt käsiin

Tammi-lokakuussa tapahtuneiden epäiltyjen ryöstöjen määrä on ylittänyt jo koko vuoden luvut vuosilta 2017–2021, uutisoi Helsingin Sanomat.

Rikostilastojen mukaan poliisin tietoon on tammi-lokakuussa tullut koko Suomessa 1 327 epäiltyä ryöstöä, mikä on suurempi määrä kuin vuosiin, Helsingin Sanomat uutisoi.

Ryöstömäärien kehitys vaihtelee voimakkaasti alueittain. Esimerkiksi Helsingissä ryöstöt ovat lisääntyneet tänä vuonna 35 prosentilla ja Länsi-Uudellamaalla peräti 65 prosentilla.

Luku pitää sisällään kaikenlaiset ryöstöepäilyt eikä tiedossa ole, kuinka monessa kaikista tapauksista epäillyt ovat alaikäisiä tai nuoria aikuisia. Rikoskomisario Marko Forss kertoo kuitenkin Helsingin Sanomille, että alaikäisten tekemien ryöstörikosten näkökulmasta vuosi on ollut Helsingissä poikkeuksellinen.

– Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana niitä ei ole ollut yhtä isoa määrää kuin tänä vuonna, Forss toteaa.

Ilta-Sanomat on kertonut jo aiemmin, että nuorten, noin 15–20-vuotiaiden, tekemät katuryöstöt ovat kasvamassa yhä suuremmaksi ilmiöksi Suomessa.

Esimerkiksi pelkästään Tampereella poliisi on kirjannut elokuun alusta lähtien 20 samantyylistä tapausta, joissa ei ole kyse perinteisemmistä nuorten keskinäisistä ryöstöistä tai esimerkiksi sovituista huumeiden osto- ja myyntitapahtumista.

Osassa tapauksista uhri on pahoinpidelty, eikä pysyviltä vammoiltakaan ole vältytty. Kyse on ilmiöstä, joka on leviämässä. Helsingissä vastaavaa katuryöstelyä on esiintynyt pidempään ja laajemmin.

Yksi tuoreimmista poliisin tutkinnassa olevista tapauksista on viime viikonlopulta Helsingin Tapanilasta, jossa silminnäkijän mukaan kaksi arviolta 15-vuotiasta poikaa hyökkäsi teräaseen kanssa kolmannen pojan kimppuun. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta törkeänä ryöstönä.

Helsingin Sanomien saamien rikostilastojen mukaan törkeiden ryöstöjen määrässä ei ole tapahtunut vastaavaa rajua kasvua kuin ryöstöissä.