SiteWide ContentPlaceholder

Ilta-Sanomat hakee pian kesätoimittajia kesäksi 2023

Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia ja johtava digitaalinen media. Tarjolla on valtavasti mahdollisuuksia kesätyöntekijöille. Lue tästä, millaista työ Ilta-Sanomissa on ja hae mukaan 6.1. alkaen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Haluatko tehdä uutisia, joita seuraavat päivittäin miljoonat suomalaiset? Haluatko esiintyä suorissa lähetyksissä, tehdä pysäyttäviä videoita tai somejulkaisuja, joista kaikkialla ympärilläsi puhutaan? Jos vastasit kyllä, Ilta-Sanomat voi olla oikea paikka sinulle. IS:n journalistit ovat huippuammattilaisia, jotka tekevät Suomen kiinnostavinta sisältöä IS.fi:hin, ISTV:hen, Sanoman radiokanaville, painettuihin printtituotteisiin ja Ilta-Sanomien sosiaalisen median kanaviin. Suomen suurimpana mediana Ilta-Sanomat tarjoaa kesätyöntekijöille valtavasti kehittymis- ja uramahdollisuuksia. Tarjolla on upea työyhteisö, joka jakaa osaamista ja kannustaa. Ilta-Sanomissa pääset vaikuttamaan aidosti, sillä sisältösi tavoittavat koko kansan ja kaikki ikäryhmät. Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan Ilta-Sanomat on Suomen suurin media, joka tavoittaa viikoittain IS.fi:n ja painetun lehden kautta 3 109 000 lukijaa (KMT, 2022). Työpisteesi sijaitsee Helsingin ytimessä Sanomatalon 8. kerroksessa, mistä on upeat näkymät kaupungin kattojen yli. Kesätyöntekijähaku aukeaa perjantaina 6.1. ja jatkuu 22.1. asti. Haemme kesätyöntekijöitä seuraaviin toimituksiin: Uutiset (kotimaa, ulkomaat, rikos)

Yhteiskunta (Taloussanomat, politiikka)

Urheilu

Viihde

Feature

Radio

ISTV

Lifestyle

TV-lehti/tv-toimitus

Visuaalinen toimitus TÖITÄ ON TARJOLLA toimittajille, valo- ja videokuvaajille, videoeditoijille, kuvatoimittajille, verkon visualisteille, taittajille ja graafikoille. Voit olla etsimämme henkilö, jos tiedät, mikä suomalaisia kiinnostaa ja miten puhuttelevia sisältöjä tehdään uusin tiedonvälityksen keinoin mobiili edellä. Arvostamme monipuolista elämänkokemusta ja erilaisia koulutustaustoja. Ilta-Sanomat on valtakunnallinen media, joten eduksi on, jos tunnet Suomea ja suomalaisia myös suurten kaupunkien ulkopuolelta. Lue alta myös kolmen Iltsulaisen kommentteja siitä, millaista työ meillä on. KIINNOSTUITKO? Mikäli saimme sinut innostumaan, hae paikkaa sähköisellä hakulomakkeella, jonka löydät 6.1. alkaen alla olevasta linkistä. Laitathan hakemuksesi nopeasti, sillä aloitamme haastattelut ja rekrytoinnit jo ennen hakuajan päättymistä. Hae kesätöihin Ilta-Sanomiin, haku aukeaa 6.1. Katso videolta, millaista työ Ilta-Sanomissa on: ” "Iltsussa saa myös toteuttaa itseään – hyville ja omaperäisille juttuideoille harvoin näytetään punaista valoa. Paula, kuvaaja Iltsussa on jännittävää olla töissä, koska hiljainen päivä voi muuttua yhtäkkiä jäätäväksi säädöksi, kun pitää esimerkiksi yhtäkkiä alkaa etsimään pukua Linnan juhliin tai varautua reissaamaan vaikkapa Tallinnaan. Joustavuus ja paineensietokyky ovat työssä valttia, koska tulevaa ei pysty aina ennakoimaan. Rempseän työporukan kanssa kaikista säätötilanteista selvitään kuitenkin aina - jos ei muulla, niin ainakin huumorilla! Siiri, urheilutoimittaja Parasta Iltsussa on se, kenen kanssa niitä töitä tehdään. Kiireisessäkin uutistilanteessa homma pysyy rentona ja työt tehdä tosissaan, muttei vakavasti. Toimitukseen on aina kiva tulla, ja rauhallisempina hetkinä saattaa unohtua rupattelemaan kahviautomaatille pidemmäksikin aikaa. Parhaimmillaan noista rupatteluhetkistä työkavereiden kanssa syntyy paljon uusia juttuideoita! Ilta-Sanomissa on aina hyvä tekemisen meininki – olipa kyse sitten ihan tavallisesta työpäivästä tai vaikka futiksen MM-finaalista. Iltsussa saa myös toteuttaa itseään – hyville ja omaperäisille juttuideoille harvoin näytetään punaista valoa. Elias, toimittaja Ilta-Sanomissa jokainen uutispäivä tuo mukanaan yllätyksiä, eikä työ ole koskaan tylsää. Työ on monipuolista ja juttuja pääsee tekemään laidasta laitaan: suurista uutistapahtumista kiinnostaviin arkielämän sattumuksiin. Nautin työstä tiukkojen uutistilanteiden keskellä. Työ on välillä kiireistä, mutta aina palkitsevaa. Oman työnsä jäljen ja merkityksen näkee joka päivä. Katso oheiselta videolta kolmen iltsulaisen kertomukset omasta työstään: Haluatko sinäkin mukaan? Ilta-Sanomien kesärekry aukeaa 6.1.