Poliisi etsii Siilinjärvellä kadonnutta 50-vuotiasta naista

Poliisi etsii Siilinjärvellä maanantai-iltana noin kello 18.30 aikaan kadonnutta noin 50-vuotiasta naista.

Nainen on poliisin mukaan 165 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan tukevahko. Naisella on tummat kiharat hiukset ja hänellä on päällään vaalea pitkähkö toppatakki. Nainen kävelee hieman pää kumarassa.

Poliisi pyytää Siilinjärven taajaman alueen asukkaita tarkastamaan piha-alueensa ja piharakennuksensa kadonneen naisen löytämiseksi.

Mahdollisista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.