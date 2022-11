Lumisateet väistyvät koko maasta – liikenteessä kannattaa silti olla tarkkana

Loppuviikon lumisateet ovat lähinnä kuuroja, mutta ajokeli jatkuu silti talvisena.

Viikonlopun ja maanantain lumisateet väistyvät tiistain aikana koko maasta. Etenkin Uudellemaalle ja muualle etelärannikolle on satanut parissa päivässä runsas lumipeite. Helsingissä lunta tuprutti noin 8 senttiä.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävät meteorologin Tuukka Keräsen mukaan tiistaina laajat lumisateet ovat ohi, mutta pieniä lumikuuroja voi tulla vielä siellä täällä.

– Lumisateet ovat enimmäkseen loppumassa. Ihan heikkoja lumisateita saattaa Lounais-Suomen alueella tulla, Keränen sanoo.

Lähipäivien lumisateista ei kuitenkaan kerry mainittavasti lunta.

Talvinen ja paikoitellen liukas ajokeli jatkuu silti koko maassa, sillä lämpötila pysyttelee pakkasen puolella. Selvää parannusta on kuitenkin havaittavissa ainakin etelärannikon maanantain olosuhteisiin verrattuna.

Meteorologi kehottaa silti varovaisuuteen teillä.

– Ajokeli ei muutu ainakaan huonompaan suuntaan. Tilanne on varmasti parempi kuin maanantaina. Sellaista normaalia varovaisuutta kannattaa kuitenkin noudattaa.

Tiistaina sää on koko maassa poutainen, mutta pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Lännessä ja Lapissa pilvipeite voi rakoilla. Pakkasta on etelän muutamasta asteesta Lapin jopa -20 asteeseen.

meteorologin mukaan viikonlopun ja alkuviikon sää on melko tyypillinen marraskuun loppupuolelle ja lämpötilat ovat lähellä keskiarvoa.

– Tässä viime vuosina on totuttu ehkä lämpimämpään ja tämä tuntuu ehkä epätyypilliseltä, mutta ei ole mitään suurta poikkeamaa mihinkään suuntaan.