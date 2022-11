Sähkökatkon aikana oppilaat kuulutetaan sisään megafonilla.

Porin koulut ovat varautuneet sähkökatkojen varalle.

Käppärän koulun oppilaiden vanhemmille lähetettiin viime viikolla ohjeistus, jossa kerrottiin sähkökatkoihin varautumisesta. Asiasta kertoi Satakunnan Kansa.

Oppitunneilla on varauduttu opiskelemaan taskulamppujen tai matkapuhelimen valaistuksella. Merkatuissa wc-tiloissa sekä käytävillä on patteri- ja akkulamppuja.

Koska sähkökatkon aikana koulun kellot eivät ole käytössä, oppilaat kuulutetaan sisään megafonilla. Välitunnit on peruttu, mutta jos sähkökatko kestää pitkään, opettajat voivat viedä oppilaansa ulos.

Koulun ruokailut järjestetään katkojen aikana normaalisti. Käppärän koulun rehtori Jouni Saarinen kertoi Satakunnan Kansalle, että koulun ohjeistus noudattaa Opetushallituksen ja sivistystoimen antamia suuntaviivoja.

Porin kaupunki säästää sähköä myös sammuttamalla katuvaloja ja kylmentämällä kiukaita uimahallin saunoissa.

Helsingin päiväkotien, koulujen ja seniorikeskusten ruoka- ja puhtauspalveluista vastaava Palvelukeskus Helsinki on varautunut sähkökatkoihin vararuoalla. Sitä riittää kahdesta neljään päivää.

Yksikönjohtaja Aulikki Johansson kertoi IS:lle, että tarjolla on esimerkiksi hedelmiä, leipää ja täysjyvämuroja. Jos sähkökatkos ei kestä kauaa, voidaan ruokailun ajankohtaa siirtää.

Tampereen päiväkotien ja koulujen ruokailusta vastaavassa Pirkanmaan Voimiassa on tehty suunnitelmia sähkökatkojen varalle. Jos sähkökatko on lyhyt, ruoka tarjotaan myöhemmin. Vararuokaa tarjotaan, jos katko kestää pitkään. Päiväkodeissa vararuoka on esimerkiksi tonnikalaa, riisiä, kiisselijauhoa ja puurohiutaleita.

Turun koulujen ja päiväkotien ruoka- ja siivouspalveluista vastaava Arkea pyrkii tarjoamaan ruokaa myös katkojen aikana.

Väylävirasto on varautunut sähköpulaan vähentämällä teiden valaistusta tarvittaessa. Teiden valaistuksesta voi sammua 40 prosenttia. Vilkkaat kevyen liikenteen väylät ja risteysalueet pidetään kuitenkin valaistuina.