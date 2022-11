Postinjakajan murhasta epäilty oli tuomittu vankilaan, mutta kulki vapaalla jalalla – nämä voivat olla syyt

On mahdollista, että syyttäjä ei ole vaatinut miestä vangittavaksi.

Postinjakajan murhasta epäilty, vuonna 1999 syntynyt Konstantin Onkamo tuomittiin puolisen vuotta sitten toukokuussa yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä ryöstöstä Helsingin käräjäoikeudessa.

Ehdottomasta vankeusrangaistuksesta huolimatta miestä ei määrätty tuomiolla vangittavaksi, mistä syystä hän oli viime viikolla tapahtuneen henkirikoksen aikaan vapaalla jalalla. Onkamo on valittanut törkeää ryöstöä koskevasta tuomiostaan hovioikeuteen, mutta asiaa ei ole vielä hovioikeudessa käsitelty.

Tuomiossa oli kyse siitä, että Onkamo oli kohdannut Helsingin Alppipuistossa entuudestaan tuntemattoman miehen, jolta hän ryhtyi pummimaan tupakkaa.

Hän oli kaatanut uhrin maahan, pitänyt yhdellä kädellä kurkusta kiinni ja asettanut uhrin kaulalle nyrkkirautaveitsen. Onkamo vei uhrin matkapuhelimen, jonka kotelossa oli myös useita pankki- ja henkilökortteja.

Tuomion perusteella vaikuttaa siltä, että syyttäjä ei ole välttämättä vaatinut Onkamoa vangittavaksi tuomiolla.

Laki lähtee siitä, että tuomioistuin saa määrätä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangittavaksi joko syyttäjän tai vastaajalle rangaistusta vaatineen asianomistajan vaatimuksesta tietyin ehdoin.

Jos tuomittu rangaistus on yli kaksi vuotta vankeutta, tuomioistuin voi määrätä tuomitun vangittavaksi, jos vangitsemista on vaadittu. Myös lyhemmän rangaistuksen kohdalla vangitseminen on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Ryöstöjutun tuomioon on kirjattu syyttäjän ja asianomistajan vaatimukset, ja niiden joukossa ei ole vangitsemisvaatimusta. Tuomiosta ei myöskään ilmene, että oikeus olisi millään lailla ottanut kantaa miehen vangitsemiseen tuomion jälkeen, mikä voi viitata siihen, ettei vaatimusta ole esitetty. Ilta-Sanomat ei ole maanantaina tavoittanut jutun syyttäjää tai käräjätuomaria.

– Jos tuomiossa ei ole mainintaa asiasta, se on vahva viite siitä, ettei vangitsemisvaatimusta ole esitetty. Oikeuden pitää vastata kaikkiin esitettyihin vaatimuksiin, sanoo rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Tolvanen huomauttaa, että törkeän ryöstön minimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Kyse on siis vakavasta rikoksesta, mikä olisi puoltanut vangitsemisvaatimuksen tekemistä.

Kuitenkin, jos tuomio on vain vähän yli kaksi vuotta vankeutta, tuomioistuimella on suuri harkintavalta sen suhteen, vangitseeko se tuomitun heti tuomion jälkeen syyttäjän vaatimuksesta.

– Jos tuomio alkaa olla lähempänä neljää vuotta, vangitseminen on pääsääntö. Silloin pitää olla todella vahvoja perusteluja sille, ettei rangaistusta panna heti täytäntöön.

Toinen mahdollinen syy vangitsematta jättämiselle on se, että miehen vangitsemista on pidetty kohtuuttomana esimerkiksi hänen henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvien syiden vuoksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi perhesuhteisiin tai terveydentilaan liittyvät syyt.

Lain mukaan ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se olisi kohtuutonta asian laadun, rikoksesta epäillyn tai tuomitun iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi.

Nyt Onkamo on tutkintavankeudessa epäiltynä uudesta, vielä vakavammasta rikoksesta.

23-vuotias Konstantin Onkamo vangittiin sunnuntaina todennäköisin syin epäiltynä postinjakajan murhasta. Henkirikos tapahtui torstaina aamuyön tunteina noin kello 3.30 Vantaan Myyrmäessä.

Postinjakaja sai väkivallan seurauksena erittäin vakavia vammoja ja menehtyi lauantaina sairaalassa. Poliisin mukaan epäilty tavoitettiin muutama tunti teon jälkeen.

IS julkaisee epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo rikoksen epäilyvaiheessa miehen rikoshistorian ja asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi. Kuten kerrottu, mies tuomittiin toukokuussa yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä ryöstöstä, mutta hän oli vapaalla jalalla, sillä häntä ei määrätty vangittavaksi.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa maanantaina.