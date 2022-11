Poliisi tutkii lauantaina Helsingin Tapanilassa tapahtunutta tekoa. Epäilty rikosnimike on törkeä ryöstö.

Tunnettu juustokauppias Laura Salonen kertoo Twitterissä kauhunhetkistään, joita hän koki lauantaina Helsingin Tapanilassa, lähellä Tapanilan asemaa. Salonen kertoo nähneensä, kun kaksi poikaa hyökkäsi kolmannen pojan kimppuun. Näkemäänsä Salonen kuvailee ”silmittömäksi väkivallaksi”.

– Yritin mennä viereen huutamaan niin kovaa kuin pystyin. Yksi pojista kaivoi puukon esille ja jähmetyin, Salonen kertoo Twitterissä.

Salonen kertoo poikien lähteneen juoksemaan teräasetta heiluttanutta poikaa karkuun, jolloin Salonen soitti hätäkeskukseen.

– Joka suunnasta alkoi ilmestymään mustiin pukeutuneita poikia valmiina tappelemaan. Yritin selostaa häkeen (hätäkeskukseen) monta heitä on ja mitä tapahtuu, Salonen kirjoittaa.

Tämän jälkeen pojat hajaantuivat Salosen mukaan juosten eri suuntiin, ja hän jäi odottamaan poliiseja. Salonen kertoo menneensä tilanteessa shokkiin.

– Kun se poika uhkasi mua sillä puukolla niin ihan oikeasti elämä vilahti silmissä, Salonen kertoo.

Julkaisunsa kommenttiketjussa Salonen kertoo, että pojat olivat arviolta 15-vuotiaita, ”yläaste–lukio-ikäisiä”.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Salosta kommentoimaan tapahtumia.

Helsingin poliisi vahvistaa, että kuvatunlainen tapaus on heillä tutkinnassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tapio Hyvönen kertoo, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa ja poliisin käsitys tapahtumista on vielä epäselvä.

– Vielä ei oikein pystytä muodostamaan varmaa kuvaa, mitä on tapahtunut. Kaikkia ihmisiä, jotka osaisivat ehkä kertoa tapahtumista, ei ole vielä tavoitettu.

Hyvösen mukaan tutkintanimikkeenä on tässä vaiheessa törkeä ryöstö.

– Onko se sitten lopullinen nimike, sen vasta aika näyttää, Hyvönen sanoo.

Ryöstössä tekijä anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöönsä omaisuutta väkivaltaa käyttämällä tai väkivallalla uhkaamalla. Ryöstöä pidetään törkeänä, jos käytössä on ollut esimerkiksi ampuma-ase tai teräase.