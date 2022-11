Osa kertoo kokevansa alueen aiempaa levottomammaksi.

Vantaa

Kylmä talvinen viima puhaltaa ja taivaalta puskee marraskuun ensilunta Myyrmäessä Myyrmäentiellä, jonka läheisyydessä tapahtui torstaiaamuyönä epäiltyyn murhaan johtanut pahoinpitely.

Postinjakajan kimppuun käytiin noin kello 03.30. Poliisi on kuvaillut tekoa raa’aksi ja julmaksi.

Viimaa vasten lastenrattaita työntänyt Aino Saarelainen asuu alueella. Hän kertoo kuulleensa tapahtuneesta lehtien sivuilta.

– Väkivalta tuntuu lisääntyneen tässä lähivuosina. Tuntuu, että jengiytymistä tapahtuu sekä tässä Myyrmäen alueella että muualla, hän sanoo.

Poliisi on ottanut Myyrmäen tapahtuneesta yhden henkilön kiinni. Epäiltyä on esitetty vangittavaksi sunnuntaina.

Saarelainen kertoo, ettei ole keskustellut tapahtuneesta naapureidensa kanssa, mutta työyhteisössä järkyttävä teko sekä väkivalta yleisesti ovat puhuttaneet. Aluetta hän pitää suhteellisen rauhallisena.

– Aseman alueella iltaisin ja öisin on levottomampaa, mutta muuten tuntuu ihan turvalliselta.

Aino Saarelainen on huolestunut väkivallan lisääntymisestä. Myyrmäen aluetta hän pitää kuitenkin rauhallisena.

Kadulta tavoitettu vanhempi mies sanoo, että väkivaltaisuudet alueella ovat lisääntyneet. Hän haluaa pysyä jutussa nimettömänä.

Hän viittaa esimerkiksi Myyrmäessä syyskuussa tapahtuneeseen puukotukseen, jossa kotimatkalla ollutta uhria puukotettiin useita kertoja.

– Eihän tämä ole mitään uutta enää, mies totea.

Mies kertoo asuneensa Myyrmäessä 40 vuotta. Väkivallanteot tuntuvat yleistyneen selkeästi viime aikoina.

– Tämä on nykyaikaa, mies sanoo käsiään levitellen.

Poliisiauto kävi kääntymässä yhden talon pihassa.

Marraskuista lumipyryä uhmaamaan on lähtenyt myös yksi vanhempi pariskunta, jotka hekin haluavat pysytellä nimettöminä. He kertovat olevansa järkyttyneitä tapahtuneesta.

Myös he ovat asuneet alueella monien kymmenien vuosien ajan. He kertovat alueen muuttuneen vuosien varrella niin rakennuksiltaan kuin asukasrakenteeltaan. Alueella asuu vähemmän perheitä ja enemmän yksinasuvia.

– Täällä on kaikista alhaisin koulutustaso, täällä on eniten niitä, jotka ovat käyneet pelkän peruskoulun sekä autettavia, jotka tarvitsisivat enemmän tukea. Se on lisääntynyt valtavasti, pariskunnan nainen selittää.

– Syrjäytyneitä on todella paljon. Jos olet kaikesta ulkona, niin totta kai se herättää vihaa, hän järkeilee.

He kokevat levottomuuksien lisääntyneen alueella, mutta myöntävät olevansa täysin lehtijuttujen varassa, mitä tietoon tulee. Alueella on kyllä ollut ryöstöjä, mutta vastaavaa väkivallan tekoa ei tule mieleen.

– Puukon kanssa heiluminen on lisääntynyt. Se on ihan uusi ilmiö.

Nainen kertoo, että alueella ovat olleet merkit ilmassa siitä, että jotain näinkin järkyttävää voisi tapahtua.

– Meilläkin on tuttuja, jotka sanovat, että eivät he tule illalla junalla, vaan he tulevat taksilla. Totta kai se tuo epävarmuutta ja että mitä vain voi tapahtua.