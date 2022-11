Viimeinen havainto miehestä on Stenbackantien varrelta noin kello yhdeltä aamuyöllä lauantaina.

Kadonnut on 192 cm pitkä ja hänellä on pitkä parta.

Poliisi etsii Pedersöressä 37-vuotiasta miestä, joka katosi lauantain vastaisena yönä. Viimeinen havainto miehestä tehtiin Stenbackantien varrella lauantaina noin kello yhden aikaan yöllä.

Mies on 192 cm pitkä. Hän on kalju ja hänellä on pitkä parta. Katoamishetkellä miehellä oli yllään tumma nahkatakki sekä tummat housut.

Poliisi aloitti etsinnät lauantaina illalla ja niitä jatkettiin aamuyölle saakka. Poliisi, omaiset ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa jatkavat etsintöjä sunnuntaina.