Ilman talvirenkaita liikenteeseen ei ole enää asiaa, huomauttaa päivystävä palomestari Helsingin pelastuslaitokselta.

Lauantaina etelärannikolle satoi ensilumi. Lumi ja pakkanen ovat tehneet teistä niin liukkaita, että enää ei kannata lähteä rattiin edes siksi aikaa, että ajaisi rengasliikkeen pihaan vaihtamaan talvirenkaat alle.

– Nyt pitää viimeistään vaihtaa talvirenkaat, mutta jos on vielä kesärenkaat, niin kyllä ne pitää kotipihalla vaihtaa. Tai muuten pitää jättää auto kotiin, sanoo päivystävä palomestari Timo Ustinov Helsingin pelastuslaitokselta.

– Jos lähtee tuohon liukkauteen kesärenkailla, se on vaarallinen yhdistelmä sekä itselle että ympäristölle. Pitää odottaa sellaista hetkeä, että lumi sulaa. Ei liikenteeseen ole mitään asiaa kesärenkailla.

Helsingissä sattui neljä pientä liikenneonnettomuutta lauantai-iltapäivän ja -illan välisenä aikana. Kolareita tuli hieman normaalia enemmän liukkaan ajokelin vuoksi, Helsingin pelastuslaitokselta kerrotaan.

– Jos lumisade olisi osunut arkipäivälle, meillä olisi ollut moninkertainen määrä pieniä peräänajoja. Viikonloppuna ihmiset ovat vähän varovaisempia, eivätkä lähde niin herkästi liikkeelle, kun ei ole pakko mennä töihin, Ustinov pohtii.

Päivystävä palomestari epäilee, että lauantaina sattui pieniä ulosajoja siitä syystä, että kaikki autoilijat eivät olleet vaihtaneet talvirenkaita.

– Eilen oli puhtaasti sellainen keli, että jos oli vielä kesärenkaat, oli erittäin liukasta ja erittäin vaarallista ajaa.

Tältä näytti Helsingin liikenteessä lauantaina.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella sattui illan ja yön aikana muutama liikenneonnettomuus. Valtatie 25:lla linja-auto ja henkilöauto ajautuivat nokkakolariin yhden aikaan aamuyöstä. Henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Linja-auton kuljettaja loukkaantui lievästi. Linja-auton kaikki 13 matkustajaa säästyivät vammoitta.

– Tie oli poikki kolmisen tuntia Porvoon väylällä Hyvinkään ja Mäntsälän rajalla, kertoo päivystävä palomestari Maria Murtola Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Lisäksi pelastuslaitoksen alueella henkilöauto raapaisi puoliltaöin liikenteenjakajaa.

– Täällä ei ole sellaista ilmiötä, että talvi olisi yllättänyt autoilijat. Ehkä kun on ensimmäiset lumet, moni ottaa luonnostaan varovaisemmin, Murtola sanoo.

Espoon seudulla sattui lauantaina yhteensä viisi pientä liikenneonnettomuutta, pääasiassa pieniä peräänajoja liukkauden vuoksi.

– Ihmiset osaavat olla varovaisia, päivystävä palomestari Kalle Ristola sanoo.

Maanantaiaamun ruuhka on onnettomuuksille alttiimpaa aikaa, kun ihmiset ovat myöhässä matkalla töihin. Pelastusviranomaisella onkin tärkeä vinkki työmatkalaisille alkavaan viikkoon.

– Paras vinkkini on se, että kannattaa lähteä vaikka kymmenen minuuttia normaalia aikaisemmin. Silloin voi ajaa rauhallisemmin, eikä ole jumalaton kiire. Se on huono yhdistelmä, jos on liukasta ja kiire, Ristola muistuttaa.