Valtatie 25 poikki Hyvinkään ja Mäntsälän välillä – linja-auto ja henkilöauto kolaroivat

Valtatie 25:lla on sattunut linja-auton ja henkilöauton nokkakolari.

Valtatie 25:lla on sattunut onnettomuus, jossa ovat olleet osallisina linja-auto ja henkilöauto. Tie on suljettu Hyvinkään ja Mäntsälän väliltä. Tarkempi paikka on välillä Ridasjärventie, Hyvinkää ja Keravanjärvi, Mäntsälä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tomi Airaksinen kertoo tilannekeskuksesta, että linja-auto ja henkilöauto ajautuivat paikalla nokkakolariin. Airaksisen mukaan linja-auton kuljettaja ja matkustajat säilyivät vammoitta, mutta ensihoito hoitaa parhaillaan henkilöauton kuljettajaa.

– Siellä on tie tällä hetkellä kokonaan poikki. Linja-autossa olleet 13 henkilöä ovat ilmeisesti säilyneet vammoitta, Airaksinen kertoo.

– Henkilöautossa oli ilmeisesti yksi henkilö. Siitä ei ole sen tarkempaa tietoa vielä.

Airaksisen mukaan linja-auto on pysynyt pyörillään törmäyksessä, mutta henkilöautosta hänellä ei ole tarkempaa tietoa.

Airaksinen arvioi kahden aikaan yöllä, että valtatie 25 pysyy suljettuna vielä ainakin tunnin, sillä linja-autosta on levinnyt tielle polttoainetta. Paikalle odotetaan myös hinauskalustoa ennen kuin tie voidaan avata liikenteelle.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi kulkuneuvot ovat törmänneet. Myöskään onnettomuuspaikan tarkat keliolosuhteet eivät olleet tilannekeskuksen tiedossa. Etelä-Suomeen on ennustettu lumisadetta ja pientä pakkasta sunnuntaiksi.