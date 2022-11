Video: Pienkerrostalo palaa maan tasalle Tampereella – valtava roihu syttyi useasta kohdasta samaan aikaan

Pirkanmaan pelastuslaitos sammutti aamulla ennen viittä rajua rakennuspaloa, jossa tuhoutuu tyhjillään ollut pienkerrostalo.

Tampereella, Hipposkylässä palaa tyhjillään ollut pienkerrostalo suurella voimalla. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kahden jälkeen yöllä.

Päivystävä palomestari Jarkko Pietiläinen kertoo, että palo on erittäin raju ja pelastuslaitos on toistaiseksi lähinnä pyrkinyt rajaamaan sen ja estämään palon leviämisen. Paikalle hälytettiin 13 yksikköä, joista osa on sammutusyksiköitä. Mukana on muun muassa kuusi säiliöautoa.

– Ihan varmasti palaa talo maan tasalle, Pietiläinen kommentoi.

Palomestarin mukaan talo on tyhjillään oleva, kaksikerroksinen pienkerrostalo, jossa on neljä rappukäytävää. Osa vastaavista taloista on suojelukohteita ja osa purku-uhan alla. Palomestarin mukaan sisällä ei tiettävästi ollut yhtään henkilöä palon syttyessä.

– Emme ole päässeet tutkimaan tiloja, koska palo on ollut niin raju. Suuri olettamus on, että yhtään ihmistä ei ole altistunut palolle, hän sanoo.

Pelastuslaitos on saanut palon vuoksi muutamia savuhavaintoja. Palomestarin mukaan savusta ei kuitenkaan ole aiheutunut välitöntä vaaraa. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että rakennuspalosta leviää savua lounaan ja etelän suuntaan. Lähialueilla, kuten Kalevan, Järvensivun ja Viinikan alueilla voi tuntua savunhajua.

Sammutustyöt palopaikalla jatkuvat pitkälle aamuun. Palomestari sanoo, että paikalle odotetaan kaivinkoneita, joilla puretaan rakenteita ennen kuin lopullista sammutusta päästään tekemään.

Palon syttymissyy ei ole Pietiläisen mukaan vielä tiedossa.

– Epäillään kyllä, että tahallaan olisi sytytetty. Alkuvaiheessa paloja oli useassa paikassa, niin se jo kuvastaa sitä, että jotain tahallisuuteen viittaavaa saattaa olla. Poliisi tutkii syttymissyyn.