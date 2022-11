Kaius Niemi on vapautettu Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan tehtävästä

Sanoman hallitus ilmoitti asiasta perjantaina iltapäivällä.

Sanoman hallitus on vapauttanut Kaius Niemen Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan tehtävästä.

Niemeä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

– Olemme äärimmäisen pahoillamme tämän päivän tapahtumista. Kaius Niemi on tehnyt hyvää työtä Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana. Tässä hän on tehnyt vakavan virheen ja kantaa siitä vastuun. Hallitus on tehnyt päätöksen vapauttaa hänet tehtävästään, kommentoi Sanoman hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä Sanoman tiedotteessa.

Helsingin Sanomien vt. vastaavan päätoimittajan tehtävää hoitaa toistaiseksi päätoimittaja Antero Mukka.

Sanoma kustantaa myös Ilta-Sanomia.

Uutista muokattu kello 16. Lisätty Pekka Ala-Pietilän kommentti ja tieto siitä, että Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan konserniin.

