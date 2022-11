200 kilometriä uutta raja-aitaa maksaa satoja miljoonia euroja – imatralainen Pirkko tyrmistyi: ”Ilman aitaakin voitais tulla toimeen”

Itärajan esteaita on yksi Rajavartiolaitoksen kaikkien aikojen suurimmista investoinneista. Tuleva satsaus jakoi mielipiteitä rajan tuntumassa asuvissa Imatralaisissa.

Suomen itärajalle rakennetaan tulevien vuosien aikana 200 kilometriä raja-aitaa. Esteaidan pilottivaihe on jo käynnistynyt ja sen aikana rakentuu kolmen kilometrin mittainen aita Pelkolaan Imatran rajanylityspaikan molemmin puolin. Rajavartiolaitoksen mukaan rakentaminen alkaa maaliskuussa 2023 ja pilottivaiheen aita valmistuu kesän aikana.

– Suomen ja Venäjän raja on toiminut hyvin, mutta turvallisuusympäristön muutos on niin perustavaa laatua, että rajaturvallisuuden parantaminen ja vielä pahempaan varautuminen on nyt viisasta, Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston päällikkö prikaatikenraali Jari Tolppanen kommentoi perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Koeosuuden toteuttamisessa saatuja havaintoja hyödynnetään myöhemmin varsinaisen aidan rakennusprosessissa. Kokonaisuudessaan valmista tulee tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään vuonna 2026.

Rajavartiolaitoksen mukaan tuleva itärajan esteaita tulee muodostumaan aidasta, sen viereisestä tiestä ja teknisestä valvonnasta. Tärkeimmille alueille asennetaan valaistus ja kaiuttimet. Tulevan aidan korkeudeksi on tulossa 3,5 metriä.

Noin 70 prosenttia tulevasta raja-aidasta rakentuu Kaakkois-Suomeen. Kaakkois-Suomessa raja-alue on Suomen puolella lähes kokonaan yksityisomistuksessa.

Rajavartiolaitoksen mukaan maanomistajia, joita Imatralla toteutettava pilottihanke koskee, on lähestytty puhelimitse ja kirjeillä. Säännöllinen tiedottaminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

– Erinomaisen hieno asia on se, että kaikki maanomistajat ovat suhtautuneet tähän asiaan todella suurella positiivisuudella, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja eversti Vesa Blomqvist kommentoi.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja eversti Vesa Blomqvist kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa informoineensa Venäjän kollegaa aitahankkeesta.

Rajavartiolaitoksen mukaan hankkeesta on informoitu myös itänaapuria. Blomqvistin mukaan Venäjän kollegat eivät ole ottaneet kantaa asiaan, mutta he ovat olleet hankkeesta kiinnostuneita ja kiittäneet asian tiedottamisesta.

– Olen informoinut asiasta kollegaani Viipurin alueen rajavaltuutettua jo alustavasti ja ensi viikolla me seuraavan kerran tapaamme, jolloin varmaan vielä keskustelemme myös asiasta.

Esteaita on yksi Rajavartiolaitoksen kaikkien aikojen suurimmista investoinneista. Hintaa aidalle on arvioitu 380 miljoonaa euroa.

Hallitus on esittänyt, että Rajavartiolaitokselle myönnettäisiin vielä tänä vuonna 6 miljoonaa euroa esteaidan koeosuuden toteuttamiseen. Ensi vuoden talousarviossa hallitus esittää, että Rajavartiolaitokselle myönnetään 139 miljoonan euron rahoitus esteaidan tärkeimpien kohteiden toteuttamiseen.

Lapsesta saakka Imatralla asunutta Pirkko Nokkosta hankkeen hintalappu mietityttää.

– Eikö valtiolla ole rahaa panna mihinkään muualle, kuin tuohon aitaan? Se on aika kallis investointi, jos ajattelee sitä. Ei Suomessa niin kauheen hyvin mene, etteikö sitä rahaa voisi käyttää muuhunkin, kun pelokkeena rakentaa aidan naapureiden väliin, Nokkonen toteaa.

Nokkosen mukaan hänen kotinsa sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä itärajasta.

– Koko ajan on asuttu tässä rajan pinnassa, eikä ole häirinnyt millään lailla. Oma mielipiteeni on se, että ilman aitaakin voitais tulla toimeen. Kun on aina tässä asuttu, ei se ole häirinnyt meitä.

Pirkko Nokkonen näkee raja-aidan kalliina investointina.

Imatralla asvuat myös Ari ja Henna Liirus. Heidän näkökulmastaan tuleva raja-aita lisää turvallisuuden tunnetta.

– Se tämän hetkinen tilanne on aika hurja ja vakava. Kyllä se turvallisuuden tunnetta tuo, Ari Liirus toteaa.

Pariskunnan mukaan aidan rakentaminen on myös vahva viesti Venäjän suuntaan.

– Toivottavasti lähettää sellaisen viestin [Venäjälle], että ollaan tosissaan siinä kannassa, mitä ollaan nyt ilmaistu heidän tekemisistään ja myöskin se, että varmaan tämä osittain muistuttaa myös niistä menneistä ajoista. Halutaan olla edelleen itsenäisiä ja pysyä heistä irrallaan.

Rajavartiolaitos perustelee esteaitaa turvallisuusympäristön merkittävällä muutoksella. Rajavartiolaitoksen mukaan aita ei ole pelkästään poikkeusoloja varten. Sen ideana on parantaa myös rajojen valvontaa arkisissa tilanteissa.

– Suomen turvallisuusympäristön muutoksen myötä on erittäin tärkeää, että Suomella on itsenäinen ja uskottava kyky rajansa valvontaan. Tällä esteaidalla Suomi merkittävällä tavalla vähentää riippuvuutta Venäjän rajavalvonnan tehosta ja millään muulla menetelmällä tai välineellä samaan vaikutukseen ei ole mahdollista päästä, Tolppanen toteaa.

Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa 1 300 kilometriä. Prikaatikenraalin Jari Tolppasen mukaan itärajan aidan tarpeesta on käyty laaja yhteiskunnallinen ja poliittinen keskustelu tämän vuoden aikana.

Fyysisen vaikutuksen ohella raja-aidalla on myös symbolinen merkitys. Tolppanen ei kuitenkaan usko, että tuleva aita vaikuttaa merkittävällä tavalla venäläisten mielikuviin Suomesta.

– Euroopan unionin itärajavaltioista kaikilla valtioilla on itärajan esteaita joko rakennettu tai rakenteilla. Suomi ei tällä tapaa poikkea muista.