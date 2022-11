Niemeä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Helsingin Sanomien päätoimittajan tehtäviä hoitaa toistaiseksi Antero Mukka.

Helsingin Sanomien (HS) vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Lehteä julkaisevan Sanoma Media Finlandin tiedotteessa kerrotaan, että Niemi ei näe mahdollisuutta jatkaa tehtävässään.

Tiedotteen mukaan Niemi otettiin kiinni perjantaiaamuna Sanomatalon parkkihallista. Helsingin Sanomat kertoi, että Niemi ei ollut autollaan liikenteessä hallin ulkopuolella.

STT:n tietojen mukaan HS:n sisäisessä infossa on kerrottu, että Niemi oli siirtänyt autoa parkkihallissa seitsemän aikaan aamulla. Vahtimestarit huomasivat tilanteen ja soittivat poliisille.

Sanoman tiedotteessa Niemi kertoo olevansa pahoillaan tapahtuneesta. Hän pyytää anteeksi toimitukselta ja HS:n lukijoilta.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Niemeä kommentoimaan asiaa. Sanoman viestintäjohtaja Hanna Johde sanoi STT:lle, ettei kommentoi asiaa tiedotetta enempää.

HS:n vastaavan päätoimittajan asemasta päättää Sanoman hallitus, joka aikoo käsitellä asian viipymättä. Vastaavan päätoimittajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti Antero Mukka. Mukka on HS:n päätoimittaja, jonka vastuulle on kuulunut lehden uutislinja.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n suurin omistaja. IS on osa Sanoma-konsernia.