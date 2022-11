Sisarukset pakenivat Ukrainasta Kiteelle – iloitsevat Hersonin kaupungin vapauttamisesta

Kiteen Kesälahdella sotaa paossa olevat tarttuvat työhön kuin työhön. Ukrainalaiset ovat auttaneet paikallisia muun muassa hautausmaan haravoinnissa ja puutarhatöissä.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Itärajalla Kiteellä on tällä hetkellä 220 ukrainalaista, joista lapsia on 61. Kaupunki sekä monet vapaa­ehtoiset toimijat ovat auttaneet sotaa pakoon lähteneitä elämän alkuun monin tavoin.

Tyhjät asunnot ovat nyt asuttuina, niitä on sisustettu, tulijoille on kerätty vaatteita ja tarvikkeita, heille on järjestetty suomen kielen koulutusta, lapset on otettu valmistavaan koulutukseen ja alle kouluikäiset päiväkotiin.

Paikalliset ovat olleet ilahtuneita, kuinka ukrainalaiset ovat vastavuoroisesti antaneet omaa työpanostaan Kiteen Kesälahdella yhteisön hyväksi.

He ovat istuttaneet keväällä kukkia keskustaan, tehneet puutarhatöitä, haravoineet hautausmaata, raivanneet risukoita, rapsutelleet kulahtaneita mainostarroja pois liikehuoneistojen ikkunoista, ottaneet vastuuta avustushallin toiminnasta ja puuhanneet ukrainalaisille omaa yhteisötilaa eli Ukraina-taloa.

Käsityö- ja kulttuuritila Sovintolassa on myynnissä ukrainalaisten käsitöitä ja leivonnaisia.

Sovintola ry:n puheenjohtajan Marja-Leena Malisen kädessä ukrainalaisten tekemä joulukranssi.

Sovintola ry:n puheenjohtajan Marja-Leena Malisen mukaan ukrainalaiset ovat olleet erinomainen lisä moniin paikallisiin yhdistyksiin ja pitäjän toimintoihin.

– He ovat tarttuneet työhön kuin työhön ja olleet mukana myös eri tapahtumissa.

Yksi aktiivisista toimijoista on 39-vuotias Nataliia Fursiak. Hän tuli maaliskuussa Kesälahdelle, työskenteli kesällä mansikkatilalla ja myi Sovintolassa leivonnaisia ja marjoja, viimeksi karpaloita.

– Natalia on tehnyt jo puolet töistä, kun muut vasta aloittelevat, mainitsee Pro Kesälahti ry:n sihteeri Sirpa Suomalainen Sovintolan talkoissa.

Fursiakin 13-vuotias tytär on koulussa ja 6-vuotias tytär päiväkodissa. Hän on kotoisin Krevistä ja pitää yhteyttä vanhempiinsa sekä sisareensa, joka sai taannoin kuudennen lapsen sodan keskelle.

– Aloitin suomen kielen opinnot tällä viikolla iltaopintoina, joita on kaksi kertaa viikossa, Fursiak kertoo Suomalaisen tulkkauksen välityksellä.

Nataliia Fursiak on aloittanut suomen opinnot Kiteellä ollessaan.

Tämä haastattelu on tehty silloin, kun Sovintolassa valmistauduttiin viettämään ukrainalaisten päivään lauantaina 19. marraskuuta. Tilaisuudessa tarjottaisiin muun muassa tulella keitettyä borschkeittoa kiitoksena kiteeläisten osoittamasta solidaarisuudesta.

Tapahtumia Sovintolassa järjestelemässä olleet Ludmila ja Iryna Zaporozhets olivat sodasta huolimatta huojentuneen iloisia. He ovat kotoisin Hersonin kaupungista, jonka Ukrainan armeija otti haltuunsa miehittäjältä viikkoa aiemmin.

Nelikymppiset sisarukset tulivat maaliskuussa Kesälahdelle 14-vuotiaiden poikiensa kanssa. Pojat käyvät ukrainalaista nettikoulua ja Ludmila toimii netin kautta yliopistojen opettajana.

Lue lisää: Elämä palasi kaduille – tältä Hersonissa näyttää venäläisten vetäytymisen jälkeen

Sisarukset ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin.

Kotikaupunki on miinoitettu, veden- ja lämmönjakelu on poikki, kaupat kiinni, samoin apteekit ja ruokaa valmistetaan monin paikoin nuotiolla.

– Mutta pääasia, että kaupunki on vapautettu, sisaret iloitsevat.

Syystöihin Kesälahdella kuuluu muun muassa pitäjän keskustassa olevien keltaisten penkkien vienti säilöön. Kuvassa Nikolay Shamayev, Irina Moskalvik ja Rauno Suomalainen Pro Kesälahti ry:stä.

Irina Moskalvik, 41, siirtyy Sovintolan tiloihin vapauduttuaan rakennuksen yläkerrassa sijaitsevasta ukrainalaislasten opetusluokasta.

Hän on työskennellyt Mäkelän mansikkatilalla ja tutustunut yrityksen pitäjiin, jotka saavat häneltä kehuja.

– Pidän Suomesta ja sen luonnosta.

Moskalvik on kotoisen Länsi-Urkainassa sijaitsevasta Khmelnytskyin kaupungista. Se on toistaiseksi säästynyt pahoilta vaurioilta.

– Aion käydä talvella Ukrainassa tapaamassa miestäni ja vanhempiani sekä 18-vuotiasta poikaani, joka on raivannut pommitusten jälkiä Ukrainassa.

Kesälahdelle Moskalvikin mukana tuli hänen 11-vuotias tyttärensä. Myös Moskalvik on innokkaasti mukana järjestämässä Ukraina-taloa Kesälahdelle.

Nikolay Shamayev, 31, on kotoisin Zaporozhyen kaupungista, jonka venäläiset ovat vallanneet.

Tilannetta kotikaupungissaan hän kuvailee järkyttäväksi. Sähköjä ei ole ja talvi tekee tuloaan. Ruokahuolto pelaa pitkälti avustusten varassa.

Shamayev asuu Kesälahdella vaimonsa ja 8-vuotiaan poikansa kanssa.

– Kesällä töitä oli mansikkatilalla ja sen jälkeen olen toiminut opetustehtävissä ukrainalaislapsille. Olin Ukrainassa traktorinkuljettajana, mutta koska olen opiskellut myös englantia, on kielitaidosta nyt hyötyä eli voin toimia myös tulkkina. Rukoilen päivittäin, että sota Ukrainassa loppuisi ja voisimme palata kotiin.

Ukrainalaiset tekivät Sovintolaan myyntiin myös koristeellisia pumppernikkeleitä.

Yritysneuvoja Sini Hukka Keski-Karjalan Kehitysyhtiöstä kertoo, että suurin osa kesäksi marjatiloille töihin tulleista ukrainalaisista on palannut kotiin, mikäli se on ollut mahdollista. Toisaalta tilalle on tullut uusia pakolaisia, eli vaihtuvuutta on ollut kaiken aikaa.

– Kaikki halukkaat eivät ole syksyn tultua työllistyneet. Töitä on joillekin järjestynyt esimerkiksi leipomosta ja tuotannollisista yrityksistä. Miehet ovat työllistyneet naisia paremmin, Hukka kertoo.

Hukan mukaan ukrainalaiset ovat saaneet paljon apua ja he ovat aktiivisesti osallistuneet eri toimiin ja tapahtumiin.

– Ukrainalaiset ovat sanoneet usein, että suomalaiset kohtelevat heitä paremmin kuin oman maan kansalaiset. On tainnut käydä niin, että ukrainalaisista on tullut kesälahtelaisempia kuin kesälahtelaiset, sanoo Pro Kesälahti -yhdistyksen varapuheenjohtaja Emmi Pennanen.

Lue lisää: 13-vuotiaat Aapo, Elias ja Miska näkivät pelottavan onnettomuuden Mäntsälässä – ripeä toiminta pelasti hengen

Lue lisää: Elisa kertoi kaupassa kantavansa hautajaisissa arkkua – hämmästyi myyjän kommenttia

Lue lisää: Kuulitko koulussa huumeista? Asialla saattoi olla Hannu Jore