Näin syntyy etelään iskevä lumitykki – jopa yli 12 senttiä lunta luvassa

Etelärannikko saa kertaheitolla paksun lumipeitteen lauantain ja sunnuntain aikana.

Helsinki 12,8 cm.

Kirkkonummi 12,8 cm.

Inkoo 12,3 cm.

Siuntio 11,4 cm.

Espoo 11,1 cm.

Raasepori 10,6 cm.

Jos Ilmatieteen laitoksen perjantaina puoliltapäivin voimassa olleet ennusteet toteutuvat sellaisenaan, etelärannikko peittyy paksuun lumikinokseen viikonlopun aikana.

Suurimmillaan lumisade-ennustus oli perjantaina etelärannikolle jopa 17 sentissä, mutta Ilmatieteen laitoksen ennustus muuttui 4–5 senttiä maltillisempaan suuntaan puolen päivän aikoihin.

Tämän hetken ennusteen mukaan suurin lumikuorma putoaa Helsinkiin ja Länsi-Uudellemaalle. Itä-Uudellamaalla Sipoossa, Porvoossa ja Loviisassa jäädään alle 10 sentin ja Kymenlaakson puolella Kotkassa kahdeksaan.

Odotettavissa on lumikaaos pääkaupunkiseudun liikenteeseen viikonloppuna.

– On hyvä huomioida, että kyseessä on pienialainen lumikuurorintama. Sataa hyvin nopeasti ja paikallisesti. Jopa saman kunnan sisällä voi toisessa paikassa sataa runsaasti, toisessa vähän tai ei ollenkaan, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle huomauttaa.

Saarikalle kutsuu rintamaa käärmemäiseksi lumisadenauhaksi, ja on mahdotonta tarkalleen sanoa, minne lumikäärme voimakkaimmin luikertelee: pieni muutos tuulen voimakkuuteen tai suuntaan voi tiputtaa suurimman lumikuorman naapurikuntaan.

Yksi asia on kuitenkin varma – lunta tulee. Minimiennuste pääkaupunkiseudulle on neljä senttiä, mikä on ihan kohtuullisesti sekin.

– Lumisade tulee. Kyse on vain siitä, kuinka kova se on. Suurin epävarmuus on alueellisessa vaihtelussa eli siinä, mihin kovin lumisade asettuu ja miten pitkäksi aikaa, Saarikalle sanoo.

Lumisade on voimakkaimmillaan sunnuntaina päiväsaikaan.

Voimakkain lumisadealue jää eteläiselle rannikkoalueelle Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon. Saarikallen mukaan muualla Etelä-Suomessa – Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Päijät-Hämeessä – lunta voi tulla muutama sentti.

Pahin myräkkä on odotettavissa sunnuntaina päiväsaikaan.

– Ajankohta on onneksi liikenteen kannalta suhteellisen hiljainen. Eletään kuitenkin talvikauden alkua, ja kaikilla ei ole vielä talvirenkaita autoissaan. Etelärannikolla ajokeli on erittäin huono, ja se pitää huomioida kaikkien, jotka liikenteeseen lähtevät, Saarikalle painottaa.

Mistä tällainen lumitykiksikin kutsuttu ilmiö johtuu?

Sen syntymiseen ovat tarjolla nyt kaikki otolliset elementit.

On lämmin meri, josta sadepilvet imevät kosteutta pesusienen lailla. Lisäksi ilmamassa päällä on kylmää ja edelleen kylmenemässä, ja lopuksi ilmavirtaus käy meren suunnalta.

Kun ilmamassa törmää ympäristöään korkeampaan maastoon kuten rannikkoon, tämä ohjaa kostean ilmamassan nousemaan ylös ja kosteus tiivistyy sateeksi. Sunnuntaina kuvioon tulee vielä matalapainetta mukaan, mikä tuo oman pakotuksensa ilman nousevaan liikkeeseen.

Lisäksi tulee rannikkokonvergenssiksi kutsuttu ilmiö. Foreca kertoo, että rannikkokonvergenssi tarkoittaa ilmavirtauksen kasaantumista ilmakehän alimmissa kerroksissa rannikkoalueilla, kun ilmavirtaus törmää rannikkoon.

Ilmiö on kuin ilmavirtauksen kitkaa. Rannikkoalueelle kasaantuu enemmän ilmaa kuin sitä ehtii poistua. Tällöin ”ylimääräinen ilma” joutuu nousemaan ylöspäin, ja se tiivistyy sadenauhoiksi.

Rannikkokonvergenssi on yleinen kapeilla merialueilla kuten juuri Suomenlahdella. Siellä se on voimakkaimmillaan, kun meri on sula, sen yli liikkuu kylmää ilmamassaa ja tuuli käy mereltä kaakon ja idän väliltä – kuten sunnuntaina tapahtuu.

Tällöin etelärannikolle voi syntyä ilmamassan nousuliikkeitä ja rannikon suuntaisia kuuropilvijonoja, jotka voivat talviaikaan laukaista sakeita lumisateita.

Merikarvialle tupsahti tammikuussa 2016 peräti 73 senttiä lunta vuorokauden aikana. Kuvassa Tommi Mäkivaara kaivoi autoaan esiin jättisateen jäljiltä.

Enimmillään lunta on pyryttänyt rannikkokonvergenssin vallitessa etelärannikolla yli 30 senttiä vuorokaudessa.

Rannikkokonvergenssi oli taustalla Suomen yhden vuorokauden lumikertymäennätyksessä, kun Merikarvialla satoi 8.1.2016 peräti 73 senttiä lunta yhden vuorokauden aikana.