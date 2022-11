Auto ajoi ojaan Iisalmessa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Poliisi tutkii tahallista henkirikosta.

Itä-Suomen poliisi on aloittanut tappotutkinnan Iisalmessa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta.

Noin 30-vuotias nainen kuoli auton suistuttua ojaan.

Poliisi epäilee, että onnettomuus olisi ollut tahallinen, ja siksi se tutkii asiaa tappona. Tutkittavana rikosnimikkeenä on myös ainakin liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Poliisi esittää 30-vuotiasta iisalmelaista miestä vangittavaksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa perjantaina. Hän on autonkuljettaja. Poliisin mukaan mies ja nainen tunsivat entuudestaan toisensa.

Nainen oli löydettäessä auton ulkopuolella.

Miehellä on kotialueensa käräjäoikeudesta kymmenkunta rikosasiaa, joissa hän on ollut syytettynä. Miestä on syytetty aiemmin ainakin pahoinpitelystä ja törkeästä rattijuopumuksesta.

Onnettomuuspaikka on Iisalmen Kainuuntie, pohjoisen suunnasta muutama sata metriä ennen nelikaistaisen Iisalmen ohitustien alkua.

Havainnot ja tiedot onnettomuudesta voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjenumeroon 0295 415 232. Kaikki silminnäkijöiden havainnot tapahtumasta voivat poliisin mukaan olla tutkinnan kannalta ratkaisevia.