Itärajalle noin 70 kilometriä aitaa – näin hanketta perustellaan

Aidan kustannusarvio on 139 miljoonaa euroa.

Rajavartiolaitos haluaa rakentaa itärajalle aitaa noin 70 kilometrin matkalle. Raja-aidasta 52 kilometriä tulisi Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Karjalaan kahdeksan kilometriä ja sekä Kainuuseen ja Lappiin kumpaankin viisi kilometriä.

Tärkeimmille alueille asennetaan valaistus ja kaiuttimet. Aidan viereen raivataan noin 10 metrin aukko.

Lue lisää: Tällainen Suomen aita itä­rajalla voisi olla – myös hätä­ratkaisuja kaavaillaan

– Esteaita on kokonaisuus, joka muodostuu aidasta, sen viereisestä tiestä ja teknisestä valvonnasta. Aidasta tulee kolme metriä korkea, ja sen välitön läpäiseminen, ylittäminen ja alittaminen on estetty. Aidalla on paljastava, hidastava, ohjaava sekä estävä vaikutus. Esteaita yksin ei ole ratkaisu mihinkään, vaan on osa rajavartiolaitoksen muuta rajojen valvontaa, hankepäällikkö Ismo Kokko rajavartiolaitoksen esikunnan tekniseltä osastolta sanoo tiedotteessa.

– Aita tuottaa valmistuttuaan merkittävää lisäarvoa rajojen valvontaan ja on tilanteiden hallinnan ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden kannalta erittäin tärkeä, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Vesa Blomqvist lisää.

Suunniteltu raja-aita jakautuisi useaan erimittaiseen pätkään pitkin itärajaa.

– Ihmisten liikkumisen paljastamalla sekä liikettä estämällä, hidastamalla ja ohjaamalla aita antaa rajavartioston partioille lisää reagointiaikaa ja mahdollistaa häiriötilanteiden hallinnan, Blomqvist jatkaa.

Aitaan on suunniteltu portteja rajapartioiden ja eläinten liikkumisen mahdollistamiseksi.

Myös Viro on rakentanut raja-aitaa Venäjän vastaiselle rajalleen. Kuva on Kaakkois-Viron Luhamaalta viime heinäkuulta.

Aidan kustannusarvio on 139 miljoonaa euroa. Hallitus esittää aidan rakennukseen itärajan tärkeimmille alueille rahoitusta vuoden 2023 budjettiesityksen täydennyksessä.

Aidasta teetetään ympäristöselvitys, ja tavoite on aiheuttaa luonnolle niin vähän haittaa kuin mahdollista.

Rakentaminen tapahtuisi vuosina 2023–24. Tarkka suunnittelu tehdään pilottivaiheen aikana.

Alkuvaiheessa rakennetaan noin kolmen kilometrin mittainen pilottiaita Imatran Pelkolaan rajanylityspaikan molemmin puolin.

Liettuan ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin välinen raja-aita kiemurtelee maastossa Länsi-Liettuassa.

– Pilotoinnissa testataan hankkeen toimeenpanoa rakentamalla noin kolmen kilometrin mittainen esteaita. Lisäksi rajavartiolaitos aloittaa toteutussuunnitelman laatimisen tärkeimmille alueille, joita ovat käytännössä rajanylityspaikat lähialueineen sekä muutamat muut uhanalaisimmat suunnat, rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston päällikkö, prikaatikenraali Jari Tolppanen sanoo.

Norja rakensi raja-aitaa itäisimpään osaansa Venäjän rajalle jo vuonna 2016.

Pilottiaidasta ei järjestetä julkista kilpailutusta.