Poliisi ottanut kiinni kaksi ihmistä epäiltynä Ulvilan isänpäivän tuhopoltoista

Kiinni otettuja epäillään kolmesta isänpäivänä sytytetystä palosta Ulvilassa.

Lounais-Suomen poliisi on ottanut kiinni kaksi nuorta aikuista, joita epäillään isänpäivänä Ulvilassa Satakunnassa tapahtuneiden tulipalojen sytyttäjiksi. Poliisin mukaan yksi epäillyistä on vapautettu, mutta toinen on edelleen poliisin hallussa.

Poliisi kertoo päässeensä epäiltyjen tekijöiden jäljille omilla toimenpiteillään.

Kiinni otettuja epäillään nyt kolmesta isänpäivänä sytytetystä palosta Ulvilassa. Ensimmäisessä tulipalossa paloi varastorakennus, toisessa paperinkeräysastia ja kolmannessa omakotitalo. Paloissa ei poliisin mukaan sattunut henkilövahinkoja.

Esitutkinnassa on tullut ilmi myös neljäs tapaus, jossa Ulvilan Lauttarannassa sijaitsevaa liikekiinteistöä yritettiin sytyttää tuleen.

Poliisi jatkaa palojen tutkintaa.