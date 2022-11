”Narvan lumitykki” voi tuoda lumikaaoksen etelärannikolle

Kun tilanne on ohi maanantaiaamuun mennessä, työmatkaliikenne voi olla vaikeuksissa.

Etelärannikolla on viikonlopun aikana mahdollisuus kokea sääilmiö nimeltä lumitykki.

Lauantaina alkaa sataa kuuroluonteista lunta ja lunta on odotettavissa muutamia senttejä. Sunnuntaina sade voimistuu ja lunta alkaa tuprutella taivaalta pitkin päivää.

– Maanantaiaamuna etelärannikolla saattaa lunta olla kymmenen senttiä, jos ei jopa enemmänkin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Jantunen varoittaa.

Lumitykin syntymiseen ovat tarjolla kaikki elementit. On lämmin meri, jossa lämpöä on kahdeksan astetta. Kylmä ilmamassa on päällä ja virtaus käy meren suunnalta.

– On mahdollisuudet sille, että lunta tulee jopa sakean oloisesti sunnuntaina, Jantunen ennakoi.

Etelärannikko, jonne lunta on luvassa, tarkoittaa Hangosta Haminaan ulottuvaa aluetta. Huomattavasti paljon vähemmän lunta on tulossa muualle Suomeen.

Vähäisiä lumisateita on ollut viime päivinä eri puolilla Suomea. Samanlaista sadetta voi tulla myös lähipäivinä pitkin poikin maata.

– Viikonlopun sateet jäävät Uudellemaalle, hyvä jos Hämeeseen jaksaa tulla juuri mitään. Ehkä sentin pari.

Viime päivinä ilma on tuntunut kylmältä. Kylmää on virrannut koillisen ja idän suunnalta.

Entistä kylmempää ilmaa on luvassa sunnuntaina. Kylmä ilmamassa on edellytys lumitykin syntymiselle.

Lisäksi on lämmin meri, joka toimii kosteuden lähteenä yläpuoliselle ilmakehälle. Tuuli puhaltaa etelän ja kaakon välistä. Sunnuntaina siihen tulee vielä matalan mutkaa, rintama tuo oman pakotuksensa ilman nousevaan liikkeeseen.

Taivaalle syntyy lumisadenauhoja, jotka pudottavat lumen maahan.

– Tällaista tilannetta sanotaan lumitykiksi. Hyvin rajoitetulla alueella satelee ja kun mennään sisämaahan siellä ei tapahdu yhtään mitään, Juha Jantunen selvittää.

Voidaanko viikonloppuna puhua Pietarin lumitykistä?

– Tässä tapauksessa ei oikeastaan, koska virtaus taitaa tulla Narvan suunnalta. Sunnuntaina, kun lumi on sakeimmillaan, virtaus on kaakkoinen.