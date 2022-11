Tällaiset olivat paloittelumurhaaja Virpi Buttin viimeiset vuodet: naapurit kertovat nopeasta katoamisesta

Entiset naapurit kertovat, että Buttin ja hänen miehensä kotona näkyi liikettä lähinnä öisin. Buttin nähtiin muun muassa tekevän lumitöitä öiseen aikaan.

Paloittelumurhaajana tunnettu Virpi Butt pysytteli viimeisinä vuosinaan poissa otsikoista. Ainakaan Suomessa häntä ei tuomittu enää uusista rikoksista sen jälkeen, kun hän on vapautui vankilasta. Myöskään vankeusaikanaan hän ei tiettävästi syyllistynyt rikoksiin.

Viimeiset tiedossa olevat näköhavainnot Buttista ovat tehneet hänen silloiset naapurinsa muutama vuosi sitten. Butt kuoli 22. marraskuuta vuonna 2021 ollessaan 49-vuotias.

Gladiaattorit-ohjelmasta 1990-luvulla tunnetuksi tullut Butt syyllistyi paloittelumurhaan vuonna 2003, kun hän puukotti juhannusjuhlissa Pirkkalassa 26-vuotiaan miehen. Ruumis paloiteltiin ja vietiin roskikseen.

Jo vuotta aiemmin Butt oli sekaantunut 29-vuotiaan miehen murhaan, josta tuomittiin Buttin tuntema mies. Tämän henkirikoksen osalta Butt tuomittiin rikoksentekijän suojelemisesta ja hautarauhan rikkomisesta.

Lue lisää: Näin hiljaisesta ja syrjään­vetäytyvästä Virpi Buttista tuli pelätty paloittelu­murhaaja – käytös muuttui äkisti

Vankilassa ollessaan Butt vaihtoi nimensä Lucrezia Francesca Pandora Buttiksi.

Hän vapautui elinkautisesta vankeusrangaistuksesta ehdonalaiseen uudenvuodenaattona vuonna 2018. Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut vapauttamista, koska Buttin riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen oli arvioitu korkeaksi.

Hovioikeus kuitenkin otti päätöksessään huomioon sen, että Butt oli ollut avolaitoksessa syksystä 2016 lähtien, minkä aikana hänen tilanteessaan oli tapahtunut myönteistä kehitystä.

Butt oli osallistunut vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan sekä aloittanut tutkintoon tähtäävät opinnot. Lisäksi Buttilla oli vankilan ulkopuolella asunto sekä läheisiä perhesuhteita.

IS:n tietojen mukaan Butt asettui vapautumisensa jälkeen pienelle paikkakunnalle Pirkanmaan ja Satakunnan rajamaille. Butt muutti noin viisikymppisen miehen omistamaan, 1950-luvulla rakennettuun omakotitaloon, jonka mies oli ostanut muutama vuosi aiemmin. Jossain vaiheessa Butt avioitui samaisen miehen kanssa ja vaihtoi avioliiton myötä myös sukunimensä.

Viimeiset julkaistut kuvat Virpi Buttista on otettu murhajutun oikeuskäsittelyssä 2000-luvun alkupuolella.

Talo sijaitsee pienessä kylässä, jossa naapurit ovat kuitenkin lähellä.

IS tavoitti muutaman Buttin silloisen naapurin. He kertovat, että moni oli aluksi hätkähtänyt kuultuaan, että naapurustoon muuttaisi entinen paloittelumurhaaja.

Pienellä paikkakunnalla tieto asiasta oli levinnyt nopeasti. Osa perheellisistä oli huolissaan lastensa turvallisuudesta.

– Itse ajattelin, että ei hän varmasti summamutikassa ala meitä tappaa ja paloitella, yksi naapuri kertoo pohtineensa.

– En ollut huolissani. Olen saanut käsityksen, että nämä teot tehdessään hän on ollut sekaisin kaikista aineista. Haluaisin ajatella, että ihmiset voisivat sovittaa tekonsa, toinen sanoo.

Naapurien mukaan Butt kuitenkin liikkui ihmisten ilmoilla hyvin vähän ja talossa näkyi liikettä lähinnä öisin.

– Kerran näin, kun Virpi teki pihallaan vimmatusti lumitöitä keskellä yötä.

– Selvästi käsistä edelleen ruutia lähti, siihen malliin hän heitteli kolaa, naapuri muistelee.

Naapurien mukaan Butt ei ollut juurikaan tekemisissä heidän kanssaan. Koska oli talviaika, Butt kulki toppatakki päällä ja pipo päässä, joten naapurit eivät osaa arvioida, oliko tämän ulkoinen olemus muuttunut kuinka huomattavasti vankilassaoloaikana.

Kaikki haastatellut naapurit arvioivat, että Butt asui miehensä kanssa talossa yhdessä vain alle vuoden, mahdollisesti vain muutaman kuukauden. Sitten hän katosi nopeasti.

Naapurit arvioivat, että ehkä elämä pienellä paikkakunnalla kävi Buttille ahdistavaksi, sillä huhut alkoivat liikkua nopeasti. Villeimpien huhujen mukaan Butt olisi mennyt töihin paikallisen kaupan lihatiskille.

– Ei kyseisessä kaupassa edes ole lihatiskiä, naapuri sanoo.

Jossain vaiheessa Butt ja hänen miehensä häipyivät. Sittemmin kyseinen talo on ulosmitattu ja laitettu nettihuutokaupassa myyntiin.

Naapureilla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, minne pariskunta lähti. Huhut kertoivat heidän muuttaneen Espanjaan, mutta mitään vahvistettua tietoa asiasta ei ole. Buttin viimeisistä ajoista tiedetään, että hän on oleskellut ulkomailla. Ainakin jossain vaiheessa hänellä on ollut käytössään bulgarialainen liittymä.

Buttin nimellä on julkaistu joulukuulle 2019 päivätty blogikirjoitus, jossa väitetty Butt kertoo lähteneensä toiselle puolelle maapalloa pakoon pienellä paikkakunnalla ahdistavaksi käynyttä elämää. Kirjoituksen aitoutta on mahdotonta varmistaa, mutta kirjoituksessa on muutamia yksityiskohtia, jotka täsmäävät naapurien kertomaan, kuten maininta lumitöiden tekemisestä pimeän aikaan.

Buttin puoliso jätti käräjäoikeuteen avioerohakemuksen kesäkuussa 2021 noin puolta vuotta ennen Buttin kuolemaa. Hakemuksen mukaan yhteinen elämä oli päättynyt. Avioero ei ehtinyt astua voimaan.

Sisä-Suomen poliisista on vahvistettu, että tieto Buttin kuolemasta tuli Suomen viranomaisille ulkomailta ja että kuolemansyyn selvittäminen on yhä käynnissä. Poliisi ei kuitenkaan vahvista, missä maassa kuolema on tapahtunut.

” Selvästi käsistä edelleen ruutia lähti, siihen malliin hän heitteli kolaa.

IS paljasti hiljattain, että Buttia on viime vuosina epäilty vuonna 1999 tapahtuneesta Raisa Räisäsen murhasta.

Lue lisää: KRP on epäillyt Virpi Buttia Raisa Räisäsen paloittelumurhasta

Rikosepäily on perustunut havaintoihin, joita silminnäkijät tekivät teinitytön katoamisviikonloppuna 16.–17. lokakuuta vuonna 1999.

Vihjeiden mukaan Raisa Räisäsen näköinen nuori nainen oli liikkunut toisen naisen kanssa jalkaisin muun muassa Hämeensillalla, Koskipuistossa, Tuomiokirkonkadulla ja Lapintiellä.

Poliisi ei kuitenkaan ole saanut täyttä varmuutta naisten henkilöllisyydestä. Lisäksi osa vihjeistä päätyi poliisin tietoon vasta vuosia Räisäsen katoamisen jälkeen, mikä vaikeutti henkirikostutkintaa merkittävästi.

Buttia ei kuitenkaan koskaan ehditty kuulustella Raisa Räisäsen tapauksesta ennen hänen kuolemaansa.