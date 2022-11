Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Tältä näyttävät länsimetron uudet asemat – metrokuski Kirsi paljastaa suosikkipysäkkinsä

Länsimetron jatke aukeaa joulukuun alussa. Uudella osuudella on viisi asemaa: Kivenlahti, Espoonlahti, Soukka, Kaitaa ja Finnoo. Kaikki asemien ulkomuotoon on panostettu ja ne on tehty toisistaan erottuviksi. Ilta-Sanomat pääsi kurkistamaan miltä asemat näyttävät.

