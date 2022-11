Elohopea rojahti vauhdilla: viikonloppuna +15, nyt Lapissa jopa −25

Meteorologit kehottavat myös eteläsuomalaisia vaihtamaan autoon talvirenkaat viimeistään nyt.

Alkutalven pakkasennätys meni tiistaiaamuna uusiksi kun Enontekiön lentoasemalla mitattiin -22,6 astetta.

Luvassa voi tällä viikolla olla vieläkin kylmempiä lukemia, kertoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

– Lapissa on selkeämpi kaistale, jossa pilvisyys on vähäisempää. Voi olla, että jo ensi yönä pakkasta voi olla paikoin 25 astetta. Jos jossain on heikkotuulista, voidaan mennä senkin yli, Koskela sanoo.

Kovimmat pakkaset painottuvat edelleen käsivarteen ja kainalon seudulle, osittain Keski-Lapin puolelle.

Etelä- ja Keski-Suomessa pakkasta on loppuviikolla 0–5 astetta. Runsas pilvisyys pitää kylmyyden aisoissa, mutta maan keskivaiheen selkeämmillä alueilla pakkanen voi nousta 5–10 asteeseen.

Ero lämpötiloissa tämän ja viime viikon välillä on raju. Vielä viime lauantaina esimerkiksi Ahvenanmaalla mitattiin 15,1 plusastetta, ja havaintoasemilla Suomessa syntyi marraskuun asemakohtaisia lämpöennätyksiä.

Koskela sanoo, että kyseessä on tyypillinen säätyypin muutos, joka kuitenkin tapahtui hyvin nopeasti.

– Sään nopea vaihtelu on Suomen ominaispiirre. Tässä kävi nyt niin, että ensin Atlantilla oli hyvin voimakas ja laaja matalapaineen alue, jonka myötä lännen ja lounaan välistä pääsi virtaamaan todella lauhaa ilmaa. Sitten matalapaine väistyi ja tilalle tuli korkeapaine, jonka myötä lauha länsilounainen ilmavirta vaihtui hyvin nopeasti heikkoihin pohjoisenpuoleisiin tuuliin.

Korkeapaine näyttää säilyvän Suomen yllä myös loppuviikolla, ja sää säilyy poutaisena. Ennusteet kuitenkin näyttävät mahdollista käännettä sunnuntaille.

– Lumisade on saapumassa sunnuntaina etelästä, mutta sen ennuste on epävarma vielä.

Koskelan mukaan korkeapaineen voimakkuus vaikuttaa siihen, pääseekö sade etelästä Suomeen vai ei. Hän kehottaa myös eteläsuomalaisia vaihtamaan autoon talvirenkaat viimeistään nyt.

– Jos sunnuntaina tulee muutama sentti lunta, voi kesärenkailla olla ikävä ajella.

Myös Ylen meteorologi Anniina Valtonen muistutti renkaidenvaihdosta Twitterissä.

– Sanon tässä vaiheessa vain, että Etelä-Suomen asukkaat seuratkaa sunnuntain sääennustetta. Ennusteessa on vielä suuria epävarmuuksia, mutta silti nyt ne talvirenkaat autoihin, Valtonen kirjoitti.