Syytteitä tuli vireille käräjäoikeuteen lokakuussa poikkeuksellisen paljon, sillä syyttäjälaitoksessa oli lisätty resursseja Elokapina-juttuihin liittyvän suman purkamiseen.

Helsingin käräjäoikeudessa on lokakuussa tullut vireille yli sata Elokapina-mielenosoituksiin liittyvää syytettä.

Suurimmassa osassa nimikkeenä on niskoittelu poliisia vastaan. Syytteitä on nostettu ainakin kolmellatoista eri diaarinumerolla, joissa vastaajia on yhteensä noin 130. Osa vastaajista on syytettynä kahdella eri diaarinumerolla, joten syytettyjen kokonaismäärä on jonkin verran pienempi.

Julkisten diaaritietojen perusteella on pääteltävissä, että nyt nostetut syytteet liittyvät kahteen eri mielenosoitukseen, joista toinen on järjestetty 6.10.2021 ja toinen 6.5.2022.

Viime vuoden lokakuussa Elokapina-liike aloitti poliisin määräyksistä huolimatta mielenosoituksen Helsingin Hakaniemessä Pitkälläsillalla. Poliisi otti kiinni yli 120 mielensoittajaa.

Toukokuun 6. päivän mielenosoituksessa Elokapina valtasi pätkän Mannerheimintietä. Poliisi otti kiinni 65 henkilöä.

Syytteissä on kyse siitä, että mielenosoittajat eivät ole noudattaneet poliisin käskyjä. Niskoittelusta poliisia vastaan voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Niskoittelusyytteiden lisäksi ainakin kymmentä henkilöä syytetään myös vangin karkaamisesta. Nämä syytteet liittyvät toukokuun 6. päivän mielenosoitukseen. IS:n tietojen mukaan näissä syytteissä kyse on siitä, että osa kiinniotetuista mielenosoittajista on karannut poliisilta. Vangin karkaamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kertoo, että Elokapinaan liittyviä syytteitä on nostettu tähän mennessä yhteensä noin 800.

Vielä syyskuussa tilanne oli se, että syytteitä oli nostettu 445 ja syyteharkinnassa oli lähes 350 juttua. Nyt syyttäjälaitoksen johto on osoittanut lisää resursseja suman purkamiseen, ja syyteharkinnassa olevien juttujen sumaa on saatu purettua. Tästä johtuu siis myös lokakuussa vireille tulleiden asioiden suuri määrä.

Yhteensä Elokapinaan liittyviä juttuja on noin tuhat, ja niistä noin 200 on poliisilla edelleen tutkinnassa.

Hämäläinen myöntää, että Elokapina-jutut ovat työllistäneet syyttäjälaitosta.

– Meillä on tähän erikseen nimetty syyttäjäryhmä, jonka työstä merkittävän osan muodostavat näiden Elokapina-juttujen syyteharkinnat ja ajaminen oikeudessa.

