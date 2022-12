Anne-Mari Ventelä teki kansainvälisesti merkittävää tutkimustyötä ja yritti vuosia pelastaa yhtä järveä. Sitten näyttävän tiedeuran tehnyt nainen ryhtyi enkeli- ja energiahoitajaksi. Miksi?

Keskellä yötä Anne-Mari Ventelä havahtui lapsen itkuun. Vaistomaisesti hän alkoi etsiä pientä tytärtään.

Kun hän nousi sängystä ja näki ovensuussa naisen itkevä lapsi sylissään, hän kavahti taaksepäin.

Oli vuosi 2009, ja Ventelä yöpyi Seilin saaressa keskellä Saaristomerta. Hän nukkui vanhassa rakennuksessa, huoneessa, johon oli joskus lukittu äitejä ja heidän aviottomia lapsiaan.

Kokemus tuntui järjettömältä ja pelottavalta. Siksi Ventelä ei vuosiin kertonut siitä kenellekään.

Hän oli saaressa vesitutkimuksen kurssilla. Jo tuolloin Ventelä oli saavuttanut tieteen saralla paljon. Hän oli väitellyt tohtoriksi Turun yliopiston biologian laitokselta ekologian erikoisalalta ja työskenteli Pyhäjärvi-instituutissa vesiensuojelun parissa. Hän oli julkaissut kymmeniä tiedeartikkeleita ja ollut mukana kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.

” Yritin kaikin keinoin sulkea mielestäni näitä asioita.

Kolme vuotta myöhemmin se tapahtui uudelleen. Ventelän ystävät olivat järjestäneet tapaamisen selvänäkijän kanssa. Hän vastusti ideaa, koska pelkäsi.

Seilin saaren tapahtumat eivät olleet jättäneet häntä rauhaan.

Kun Ventelä lähti ulos hakemaan autolta tavaroitaan, hän haistoi tupakan käryn. Aivan kuin edesmennyt Tyyne-mummo olisi läsnä. Ja sitten Ventelä näki hänet.

Hän alkoi tehdä töitä entistä kovemmin.

– Yritin kaikin keinoin sulkea mielestäni näitä asioita. Kanavoin energiaani järvien suojeluun, vaikka ilmastonmuutoksen eteneminen teki työstä koko ajan vaikeampaa.

Ventelä tunsi olevansa jatkuvasti väsynyt ja surullinen, huonojen uutisten tuoja. Polvileikkauksen jälkeen hän nukkui kuukauden lähes koko ajan.

Anne-Mari Ventelä sanoo, että nykyään hänen työnsä keskiössä on ihmisten hyvinvointi.

Kun Ventelä puhuu nykyisestä työstään, hän sulkee silmänsä usein. Sillä tavoin aistii paremmin näkymätöntä maailmaa, hän sanoo.

Enää Ventelä ei yritä pelastaa Pyhäjärveä.

– Nykyisessä työssäni teen asioita, jotka tekevät ihmisiä onnellisiksi ja voimaannuttavat heitä. Hyödynnän rakkauden ja alkulähteen energioita.

Ventelä itse voi nyt paljon paremmin kuin aiemmassa työssään. Hän ei enää suorita päivästä toiseen tai yritä saavuttaa mahdottomia tavoitteita.

– Tässä työssä olen auttaja, en huonojen uutisten tuoja. Se on niin palkitsevaa, että se koukutti.

Nettisivuillaan Ventelä kutsuu itseään ”henkisten asioiden opettajaksi”. Hän ohjaa meditaatioita, joissa väitetysti kanavoidaan ”enkelienergioita”. Ventelä kokee, että hänellä on myös selvänäköisyyden lahja.

Ventelä tutustui enkeli- ja energiahoitoihin jo kolme vuotta ennen kuin hän irtisanoutui työstään tutkimuspäällikkönä. Hän kävi vapaa-ajallaan salaa kansainvälisiä kursseja ja sai niistä ensimmäisiä asiakkaitaan.

Asiakkaita hän valitsi ensin vain Euroopan ulkopuolelta, koska pelkäsi paljastumista. Hän oli astunut maailmaan, jota pidettiin hörhöjen valtakuntana. Miten hän, arvostettu vesiekologian dosentti, voisi kertoa siitä kenellekään?

” Uskon, että mikä tahansa kaapista tuleminen on verrattavissa tähän.

Marraskuussa 2021 Ventelä irtisanoutui työstään. Joulukuussa hänelle myönnettiin vesiensuojelutyöstä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki. Sinä vuonna sen sai myös esimerkiksi THL:n johtaja Mika Salminen.

Nykyään arvonimi naurattaa Ventelää.

– Nyt kun olen ritari, voin pelastaa itseni, eikä tarvitse odottaa, että joku muu tulisi sen tekemään, hän vitsailee.

Sitten hän vakavoituu. Vesiensuojelutyöstä irtautuminen ei lopulta tuntunut yhtään niin pahalta kuin hän oli ajatellut. Hän oli vähitellen siirtynyt pienempään rooliin, koska tiesi, ettei ainakaan heti voisi yhdistää tiedettä ja enkeleiden maailmaa.

Kun hän tammikuussa 2021 paljasti Teams-kokouksessa työkavereilleen, minkälaisiin voimiin hän uskoi, monen suu loksahti auki.

Jotkut kannustivat ja kehuivat rohkeaksi. Moni oli hiljaa.

– Uskon, että mikä tahansa kaapista tuleminen on verrattavissa tähän. Jos olet ollut 21 vuotta samassa työpaikassa ja sitten kerrot, että on tällainen juttu, se tulee monelle shokkina.

Anne-Mari Ventelä teki vuosia töitä kansainvälisessä ympäristössä, siksi hänen oli helppoa hankkia myös yrittäjänä asiakkaita ulkomailta.

Avointa tuomitsemista Ventelä on kohdannut vain somessa. Hiljaisuuteen hän on törmännyt usein.

– Kunnollisesta ja kiltistä tytöstä on tullut kapinallinen. Aiemmin toimin niin kuin muut minun halusivat toimivan, nyt olen tullut näkyväksi omana itsenäni.

Jo ennen irtisanoutumistaan Ventelä alkoi saada enemmän yhteydenottoja suomalaisilta asiakkailta. Pian kurssien ja valmennusten kysyntä oli niin suurta, että hän muutti toiminimen osakeyhtiöksi. Joulukuussa hän lanseerasi kurssin, jota hän myi 30 000 euron arvosta.

Viime keväänä Ventelä palkkasi ensimmäisen osa-aikaisen työntekijän. Hän kutsuu tätä enkeli-assistentiksi. Enkeli-assistentti auttaa Ventelää somepostauksissa, nettikaupan pyörittämisessä ja asiakkaiden yhteydenottoihin vastaamisessa.

Työpajat, kurssit ja valmennukset toteutetaan etänä Zoom-alustalla, koska Ventelällä on asiakkaita ympäri maailmaa. Hänellä on ryhmävalmennuksia ja esimerkiksi enkelikortti-livelähetys.

Nykyisestä työstään puhuessaan Ventelä käyttää usein sanaa hörhö. Hän sanoo, että sanaa voi käyttää myös hyvässä mielessä.

Hän sanoo tiedostavansa, ettei sillä mitä hän tekee, ole todistettuja vaikutuksia. Miksi hän silti myy koulutuksia, joiden tehoa ei ole tieteellisesti osoitettu?

– Kyse on koulutuksista, joiden tarkoituksena on saada ihmiset voimaan paremmin. En puutu ihmisten terveyteen, ainoastaan siihen, miltä heistä tuntuu, miten paljon he rakastavat itseään ja miten voivat löytää sisäisen yhteyden itseensä.

– Tämä on ennen kaikkea positiivisten energioiden löytämistä, Ventelä perustelee.

” Elämäni hakee vielä tasapainoa.

Tällä hetkellä Ventelän työhuone sijaitsee vain kivenheiton päässä rakennuksesta, jossa hän työskenteli vuosia tutkimuspäällikkönä.

Vaikka hän ei kaipaa takaisin aiempaan työhönsä, hän sanoo, että työyhteisöä on välillä ikävä. Zoom-kurssien vetäminen tuntuu välillä yksinäiseltä. Siksi Ventelä on viime aikoina miettinyt, voisiko hän yhdistää yrittäjyyden ja työskentelyn jossain muualla.

– Elämäni hakee vielä tasapainoa. Voisin kuvitella itseni vielä normaaliinkin työelämään, jos työpaikalla saisi olla sellainen kuin on.

Yleensä ihmiset, jotka tulevat energia- tai enkelihoitoihin, ovat jo aiemmin tutustuneet niihin jossakin.

– Heillä on omaan henkiseen kasvuun liittyviä kysymyksiä. Jos kyseessä olisi jotakin vakavampaa, esimerkiksi terveyshuolia, kyllä sanoisin, ettei tämä ole oikea paikka.

Aiemman tieteellisen työnsä ja nykyisen työnsä välillä Ventelä ei näe ristiriitaa. Hän kokee, että tiede opetti, miten vähän ihmiset lopulta tietävät.

– Esimerkiksi järvessä seurasimme muutamia muuttujia, vaikka se on valtava ravintoverkko, jossa pienen pienet hiukkaset pyörittävä koko systeemiä. Siinäkin kyse on monimutkaisesta energioiden kokonaisuudesta, josta tiedämme hyvin vähän.

Miten tiede arvioi hoitoja? Energiahoitojen ja muiden vastaavien hoitojen tehosta ei ole mitään tieteellistä näyttöä, professori Juhani Knuuti Turun yliopistosta sanoo. – Energiahoitojen tehosta ei ole minkäänlaista vakuuttavaa tai edes lievästi rohkaisevaa tutkimusnäyttöä, hän kertoo. Knuutin mukaan energiahoitojen ja muiden vastaavien hoitojen kohdalla olennaisinta on, mitä niistä väitetään. – Jos väite perustuu hoidettavan subjektiiviseen kokemukseen, silloin en näe, että siinä on varsinaisesti mitään väärää, koska ihminen itse arvioi, kokeeko saavansa hoidosta jotain hyötyä vai ei. Esimerkiksi monissa hoidoissa ihminen voi kokea rentoutuvansa ja rauhoittuvansa. – Tällaisissa hoidoissa on usein elementtejä, jotka saavat ihmisen rentoutumaan ja sitä kautta esimerkiksi stressi voi vähentyä. Tyypillisesti esimerkiksi hieronta, monet venytykset ja joogakin ovat tällaisia, Knuuti sanoo. Ongelmallisiksi energiahoidot ja muut tieteellistä näyttöä vailla olevat hoidot tulevat silloin, jos niillä aletaan hoitaa sairauksia. – Silloin mennään yli rajan, eikä se ole mielestäni enää asiallista. Se on selvästi haitallista ja jopa vaarallista. Knuuti sanoo, että sairauksia hoidettaessa, hoidon turvallisuudesta ja tehosta pitää olla tutkimusnäyttöä. Lääketieteessä vain tutkitut hoidot ovat hyväksyttyjä. – Sairauksien hoitamisessa on aina riskinä epäsuora haitta. Vaikka esimerkiksi energiahoito ei aiheuttaisi suoraa haittaa, epäsuora haitta tulee siitä, että sairaus voi jäädä toteamatta, hoito viivästyä tai jopa jäädä kokonaan sen takia saamatta.

Anne-Mari Ventelä sanoo, että nykyään hänen ja Pyhäjärven suhde on kaverillinen. Kesäisin hän käy järvessä uimassa.

Anne-Mari Ventelän uran u-käännös oli jyrkkä, muttei ainutlaatuinen. Katsomuksellinen murros on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana voimakasta, Kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön tutkija Kimmo Ketola kertoo.

Tutkijat jaottelevat uuteen henkisyyteen kuuluvat ilmiöt yleensä kahteen sektoriin. Pienemmän sektorin muodostavat new age -kulttuuriin nojaavat uskomukset, joissa yhteydellä yliluonnolliseen on tärkeä rooli. Tällaisia ovat esimerkiksi enkelihenkisyys, energiahoidot sekä astrologiaan ja tarot-kortteihin nojaavat suuntaukset ja ilmiöt.

Toisessa sektorissa korostuvat itsensä kehittämiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvät holistiset suuntaukset, kuten jooga ja meditaatio.

– Näiden ilmiöiden välillä on leikkauspiste, joka syntyy siitä, että ihmiset pyrkivät löytämään erilaisia tapoja ja tekniikoita, joiden avulla he voivat ottaa oman elämänsä haltuun ja vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiinsa.

Ketola sanoo, että vaihtoehtoisia uskomuksia leimaa yksilökeskeisyys. Sama tausta on esimerkiksi self help -kirjallisuuden suosion kasvulla.

– Tällä hetkellä kulttuurissamme on vahvasti vallalla ajattelu, että oma elämä pitää ottaa omiin käsiin. Omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ollaan todella kiinnostuneita.

” Näillä ilmiöillä on kasvavaa taloudellista merkitystä Suomessakin.

Vaihtoehtoisten uskomusten ja hoitojen suosiota kasvattaa myös se, ettei niihin enää liity samanlaista sosiaalista stigmaa kuin vielä 1990-luvulla.

Erityisen voimakkaasti uushenkisyyden trendi näkyy nuorten keskuudessa. Horoskoopit ja ”energiakivet” ovat nyt trendikkäämpiä kuin kenties koskaan.

– Nuoret ovat kasvaneet erilaisessa mediaympäristössä. Sosiaalisen median kautta ihmisillä on laajempi pääsy kirjavaan joukkoon erilaisia ilmiöitä ja uskomuksia.

Moni vaihtoehtohenkisyyttä edustavista on perustanut toiminnan ympärille yrityksen, joka saattaa tarjota laajasti hyvinvointiin liittyviä palveluita.

– Hyvinvointialan liiketoimintaan liittyessään näillä ilmiöillä on kasvavaa taloudellista merkitystä Suomessakin, Ketola sanoo.

Suurin osa vaihtoehtohenkisyydestä kiinnostuneista on Ketolan mukaan naisia, mutta nuoremmissa sukupolvissa on havaittu, että vaihtoehtoiset uskomukset kiinnostavat myös miehiä.

Koska vaihtoehtoisten uskomusten kenttä on laaja, niiden myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään on Ketolan mukaan vaikea arvioida.

– Toiminta on sääntelemätöntä ja joukossa on hyvin erilaisia toimijoita ja verkostoja. Totta kai silloin voi kohdata myös äärinäkemyksiä, joissa suhtaudutaan esimerkiksi yhteiskunnan virallisiin auktoriteetteihin tai lääketieteeseen kielteisesti.

– Vaihtoehtoiselta kentältä löytyy myös salaliittoteorioille ominaista ajattelua. Sellainen tuntuma minulla kuitenkin on, että näin ajattelevat ovat aika pieni joukko.