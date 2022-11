IS SEURAA

Tytti Yli-Viikari saapuu oikeuden eteen – eduskunta antoi potkut pääjohtajan virasta, IS seuraa

Eduskunnan mukaan Yli-Viikari suhtautui ylimielisesti ja salailevasti häntä koskeviin selvityspyyntöihin. Yli-Viikari kiistää ja pitää pääjohtajapotkuja perusteettomina.

Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään torstaina Tytti Yli-Viikarin potkuja Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan virasta.

Eduskunta päätti potkuista kesäkuun lopussa 2021. Ratkaisu oli poikkeuksellinen, sillä eduskunta ei ollut koskaan aikaisemmin irtisanonut itse nimittämäänsä virkamiestä.

Yli-Viikari valitti potkuista Helsingin hallinto-oikeuteen. Eduskunta puolestaan vaatii Yli-Viikarin valituksen hylkäämistä.

Aamupäivällä oikeussalissa on äänessä Yli-Viikari itse, jonka jälkeen kuullaan useita todistajapuheenvuoroja. IS seuraa istuntoa paikan päällä ja raportoi päivän kulusta tässä artikkelissa.

Yli-Viikari sai aiemmin potkut myös VTV:n ylijohtajan virasta. Tätä irtisanomista ruodittiin hallinto-oikeudessa jo lokakuun alussa.

Eduskunnan mukaan pääjohtajaviran irtisanomiseen päädyttiin, koska luottamus Yli-Viikarin viranhoidollisiin kykyihin oli täysin rapautunut hänen toimintansa vuoksi.

Eduskunta vyöryttää potkuperusteita yli 50-sivuisessa lausunnossaan.

– Kyse on virkamiehestä, jolla ei ole lainkaan esimiehiä. Siksi erityisesti eduskunnan on voitava luottaa häneen ja hänen harkintakykyynsä täydellisesti. Tässä tapauksessa kyseinen luottamus on menetetty kokonaan.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta aloitti alkuvuodesta 2021 selvityksen VTV:n taloudenpidosta ja Yli-Viikarin toimista. Tarkastuksessa havaittiin useita epäkohtia, joista on sittemmin uutisoitu runsaasti.

Tarkastuksen mukaan Yli-Viikari oli käyttänyt lukuisilta virkamatkoilta kertyneitä Finnair-lentopisteitä henkilökohtaisiin matkoihinsa ja käynyt tarkoituksenmukaisuudeltaan epäselviksi jääneillä työreissuilla eksoottisissa kaukokohteissa kuten Bhutanissa ja Intiassa.

Tytti Yli-Viikari kuvattuna hallinto-oikeudessa lokakuussa. Kirjallisuuden ystävänä tunnetulla ex-pääjohtajalla oli perinteiseen tapaan kirja mukanaan oikeustalolla.

Tarkastuksen perusteella Yli-Viikari oli myös käyttänyt kampaamo- ja stailauspalveluja työhönsä liittymättöminä ajankohtina. Sittemmin häneltä on peritty näitä kuluja takaisin yli tuhannen euron edestä.

Lisäksi Yli-Viikari oli pääjohtajana toimiessaan tehnyt työssään alisuoriutuneen virkamiehen kanssa lainvastaisen sopimuksen, jonka nojalla virkamies sai kahden vuoden ajan palkkaa ilman työvelvoitetta.

Eduskunnan mukaan selvityksessä ilmeni myös, että VTV:n henkilökunnan hyvinvointi oli merkittävästi heikentynyt Yli-Viikarin kaudella viraston johdossa.

Eduskunnan lausunnossa roimitaan ex-pääjohtajaa myös siitä, ettei hän ollut edesauttanut kysyttyjen tietojen selvittämistä vaan pikemminkin toimi salailevasti ja vyörytti vastuuta alaistensa niskaan.

– Yli-Viikarin suhtautuminen häneltä edellytettyihin tietoihin ja selvityksiin on ollut piittaamatonta ja valiokuntaa kohtaan suorastaan ylimielistä, lausunnossa sanotaan.

Tytti Yli-Viikari puolestaan kiistää toimineensa väärin ja katsoo irtosanomisen olleen perusteeton.

Ex-pääjohtaja sanoo valituksessaan, ettei eduskunta ole esittänyt sellaisia erityisen painavia syitä, joiden vuoksi irtisanominen olisi perusteltu.

– Työnantaja ei ole määritellyt niitä tekoja tai laiminlyöntejä eikä kyennyt näyttämään toteen, että olisin pääjohtajan tehtävässä rikkonut virkavelvollisuuksia, laiminlyönyt niitä tai toiminut muutoin säännösten ja määräysten vastaisesti, Yli-Viikari sanoo valituksessaan.

Vielä ei ole tarkalleen tiedossa, koska hallinto-oikeus antaa irtisanomisia koskevat ratkaisunsa.