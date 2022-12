Lääkäri Atte Virolainen tietää poikkeuksellisen paljon nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista. Nuoret kertovat niistä hänelle ihan itse. Nyt Virolaisen missio on, ettei yksikään suomalainen kuolisi päihteisiin, kuten kävi eräälle hänelle tärkeälle ihmiselle.

Moi Atte!

Olisiko sulla hetki aikaa kuunnella mua?

Oon täysin uupunut nykytilanteeseen. Mulla on äärimmäisen vaikea tilanne, mihin tarvitsisin neuvoja.

IS raportoi nuorten dramaattisesti kasvaneesta huumeongelmasta.

Päihdelääkäriksi erikoistuva Atte Virolainen saa tämänkaltaisia viestejä nuorilta usein. Viestejä alkoi tulvia viime helmikuussa, jolloin Lääkäri Atte syntyi.

Nyt Virolainen on asettanut projektilleen määräajan: viisi vuotta.

Niin kauan hän aikoo olla sosiaalisessa mediassa.

Oikeastaan aikaa on jäljellä vähemmän. Viidestä vuodesta on kulunut nyt kymmenen kuukautta. Sinä aikana Lääkäri Atesta on tullut tuttu hahmo kymmenille tuhansille suomalaisille, erityisesti nuorille.

Virolaisen TikTok-tilillä on noin 40 000 seuraajaa, Instagramissa seuraajia on 17 000. Hän arvelee, että seuraavien vuosien aikana seuraajamäärät tuplaantuvat. Sometilit ovat poikineet jo nyt lukuisia yhteistyöpyyntöjä. Tällä hetkellä Virolaisen videoita rahoittaa vain A-klinikkasäätiö.

– Haluan tehdä töitä voittoa tavoittelemattomalle järjestölle. Silti tämä on työni, joten tästä pitää saada myös palkkaa, hän muotoilee.

Atte Virolainen käyttää videoissaan myös paljon huumoria. Hän haluaa olla nuorille helposti lähestyttävä henkilö.

Vaikka tilit tuottavat rahaa, se ei ole niiden perimmäinen tarkoitus. Someuran taustalla on missio.

Virolaisen tavoite on, ettei yksikään suomalainen kuolisi päihteisiin.

Mistä tällainen missio on peräisin?

Virolainen hiljenee. Hän on päättänyt, ettei kerro henkilökohtaisesta elämästään julkisuudessa. Tämä on henkilökohtainen kokemus.

– Miten tämän nyt sanoisin.

Lopulta hän kertoo lyhyesti läheisensä päihdeongelmasta, johon tämä menehtyi. Virolainen on kokenut saman kuin sadat tuhannet suomalaiset. Hän on nähnyt vierestä, mitä päihteiden ongelmakäyttö tekee ihmiselle.

Se ei ole kaunista katsottavaa.

Siksi Virolainen tekee nyt töitä somessa ja vankilassa. Hän jakaa tietoa, kohtaa ihmisiä, puhuu päihteistä ja niiden aiheuttamista ongelmista, vaikka somessa hän ei edes haluaisi olla.

– En hirveästi pidä somesta. Olen sitä mieltä, että se on jopa haitaksi ihmisille, varsinkin nuorille, joiden identiteetti on vasta kehittymässä.

Hän alkaa kertoa vuolaasti esimerkkejä somen valheellisesta kuvastosta. On fitness-ihmisiä, maskuliinisia miehiä ja feminiinisiä naisia, joillakin jopa steroidien käyttöä, ammattimaisia studioita, hyvät kamerat ja toki myös paljon treeniä.

– Sitten nuoret näkevät ruudultaan vain sen täydellisen kuvan.

Virolaisellakin on kaverinsa kanssa oma studio. Pienessä huoneessa on paljon lamppuja, sininen seinä ja puhelinkoppi. Somesisältöjen kuvaamiseen kuluu helposti pari työpäivää viikossa.

Videoissaan hän nojaa huumoriin. Se toimii myös suojamuurina. Lääkäri Atte poistaa tileiltään ainoastaan kommentit, joissa keskustellaan huumeiden myymisestä ja ostamisesta.

Kun Virolainen pukee päälleen valkoisen takin, hän on Lääkäri Atte. Roolihahmon vaatteissa edes ikävät kommentit eivät tunnu miltään.

– Se ei loukkaa minua, että haukutaan, vaikka yllätyin, miten rumasti ihmiset somessa kirjoittavat.

Tummansinisessä fleecetakissa sohvalla istuva Virolainen katsoo tiukasti silmiin. Vaikka some ei ole mukava ympäristö, se on loistava työkalu nuorten tavoittamiseen.

– Nuoret eivät enää käytä edes Googlea. He etsivät kaiken tiedon somesta.

Virolaiselta on esimerkiksi kysytty, voiko alkoholia nauttia, jos edellisenä päivänä on poistettu hammas.

Virolaisesta tuli Suomen ensimmäinen somepäihdelääkäri, koska hän näkee, että nuorten tiedontarve on valtava.

– Nettipoliiseja on ollut ehkä kymmenen vuotta. Minä olen Suomen ensimmäinen päihdelääkäri somessa. Se kertoo paljon siitä, miten jäljessä terveydenhuolto tulee.

Terveydenhuolto ei tule jäljessä ainoastaan somenäkyvyydessä. Virolainen sanoo, että päihdeongelmien laajuutta on Suomessa peitelty pitkään.

Nyt ongelmat alkavat kuitenkin olla niin isoja, että ne hyppäävät silmille.

Suomi on Euroopan kärkimaita alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa. Huumeisiin liittyvä rikollisuus on kasvanut. Yli 500 000 suomalaista käyttää alkoholia niin paljon, että riskikäytön raja ylittyy.

Samaan aikaan päihdelääkäreitä on koko maassa vain noin sata. Virolainen sanoo, että ala ei ole lääkäreiden keskuudessa suosittu.

Kun Virolainen työskenteli terveyskeskuksessa, kollegat kyselivät, voisiko hän hoitaa päihdeongelmista kärsivät potilaat. Moni pelkäsi haastavia vuorovaikutustilanteita.

– Monet lääkärit tulevat hyvistä perheistä. He eivät välttämättä ole ennen lääkäriopintojen aloittamista koskaan kohdanneet päihteidenkäyttäjää. Toisaalta, vaikka pahoinvointi on usein ylisukupolvista, päihdeongelmia on kaikenlaisissa perheissä.

Virolaiselle päihteidenkäyttäjien kohtaaminen on aina ollut helppoa, koska hän on vieraillut heidän kodeissaan ja kohdannut heitä ravintoloiden ovilla. Ennen lääkärin uraa hän työskenteli portsarina ja palomies-sairaankuljettajana.

Vaikeissa tilanteissa puhetaidot kehittyivät.

– Edelleen teen todella paljon töitä puhumalla. Olennaisinta on, miten kohtaat ihmisen.

Vankilassa Virolainen kohtaa päihteidenkäyttäjiä päivittäin. Suurimmalla osalla vangeista on päihdeongelman lisäksi mielenterveysongelmia sekä jokin somaattinen sairaus, kuten c-hepatiitti.

Vankilassa pääsee syvälle päihdepiireihin. Monet ovat halukkaita kertomaan, millaiset aineet tällä hetkellä trendaavat, mitä salakuljetetaan eniten.

Työnsä ansiosta Virolainen pystyy puhumaan nuorille juuri siitä, mikä on pinnalla nyt.

Suomessa päihteitä käytetään eri tavalla kuin monissa muissa Pohjoismaissa. Suomessa suurin osa yliannostuksista on sekamyrkytyksiä.

Virolainen kertoo tyypillisen tarinan: Henkilö on käyttänyt sekaisin esimerkiksi bentsoja, subutexia, hermokipulääkkeitä ja mahdollisesti myös alkoholia. Hän makaa tajuttomana asunnossa, mutta kaverit eivät kiinnitä siihen huomiota.

– Päihteidenkäyttäjien keskuudessa ei ole poikkeuksellista, että joku on tajuton.

Aamulla pulssia ei enää tunnu. Henkilö löydetään menehtyneenä.

Tällaisia tarinoita on paljon, koska Suomessa ei ole Virolaisen mukaan tarpeeksi resursseja ongelmien hoitamiseen.

Samaan aikaan huumeiden tarjonta on räjähtänyt käsiin.

Atte Virolaisella on missio, ettei yksikään suomalainen kuolisi päihteisiin. Hän sanoo, että Suomessa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi resursseja ongelmien hoitamiseen.

– Sitten meillä on vielä mielenterveyspalvelujen kriisi. Psykiatriseen hoitoon on monilla paikkakunnilla äärimmäisen vaikea päästä.

Moni helpottaa oloaan päihteillä, vaikka se johtaa entistä vakavampiin haasteisiin.

Yksinkertaista ratkaisua ongelmiin ei ole. Virolainen sanoo, että raha ja resurssit auttavat, mutta paljon on kyse myös asenteista päihteidenkäyttäjiä kohtaan: miten heidät yhteiskunnassa nähdään?

– Terveydenhuollossa on edelleen ylenkatsomista päihteidenkäyttäjiä ja mielenterveysongelmaisiakin kohtaan.

Näitä tabuja myös Virolainen yrittää videoillaan murtaa. Palautteen perusteella hän on siinä jo onnistunutkin.

Ensi vuonna Virolainen aikoo lähteä road tripille. Hän ajaa halki Suomen ja vierailee kaikissa koulukodeissa puhumassa päihteistä.

Hän haluaa kohdata nuoret myös kasvotusten.

Kymmenen kuukauden aikana Lääkäri Atte on saanut nuorilta satoja viestejä. Koska varsinaista työaikaa ei ole, hän vastailee joskus kysymyksiin myös iltaisin.

Kerran hän ohjeisti nuorta, jonka ystävä oli joutunut mahdollisen seksuaalirikoksen uhriksi.

Parhaiten mieleen on jäänyt palaute, jonka hän sai lasten päivystyksestä. Alle 16-vuotias nuori oli joutunut päivystykseen, kun hän oli lääkinnyt ahdistusta ja pahaa oloa subutexillä.

Nuori oli kuitenkin Lääkäri Aten videoita katsottuaan päättänyt, ettei hän enää koskaan koske voimakasta riippuvuutta aiheuttavaan aineeseen.

– Vaikuttavuutta on vaikea mitata, mutta katselukertoja videoille kertyy noin kolme miljoonaa kuukaudessa. Ehkä se kertoo jotain tämän työn merkityksestä.

Virolainen ajattelee, että videot elävät pitkään. Ne pyörivät somessa vielä sen jälkeenkin, kun Lääkäri Atte neljän vuoden ja kahden kuukauden päästä ripustaa valkoisen takkinsa studion naulakkoon viimeistä kertaa.

Jutussa käytetyt sitaattinostot ovat viesteistä, joita Atte Virolaiselle on lähetetty.