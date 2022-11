Syksyn kylmyys­ennätys rikki, nyt tulevat jopa -20 asteen pakkaset – täällä on kylmintä

Käsivarren Lapissa on mitattu talven kovimmat pakkaset. Vielä kylmempää on luvassa.

Pureva koillinen ilmavirtaus viilentää säätä rajusti. Alkavan talven pakkasennätys lyötiin eilen maanantaina uusiksi, kun Enontekiön lentoasemalla mitattiin ennen puoltayötä 17,1 pakkasastetta.

Loppuyöstä alimmaksi lämpötilaksi jäi Enontekiöllä –16,8 astetta – mutta vieläkin kylmempää on tulossa.

Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko sanoo, että 20 pakkasasteen raja voi hyvinkin rikkoutua lähipäivinä.

– Kylmintä näyttäisi olevan käsivarren Lapissa, jossa voi päivisinkin olla 20 astetta pakkasta, Alanko kertoo.

Kaiken ratkaisee pilvisyys. Jos taivas on pilvessä, pakkanen ei pääse nousemaan niin korkeaksi. Jos taas aurinko näyttäytyy, sää kylmenee heti jopa useita asteita tunnissa.

Jos pilvisyys vaihtelee, lämpötilaeroa voi olla esimerkiksi muutamien kilometrienkin matkalla useita asteita, jopa yli 10 astetta.

Muualla Lapissa ei hätyytellä käsivarren lukemia.

– Etelä-Lapissa on heikkoa pakkasta, lämpötila on kahden ja viiden pakkasasteen välillä, Keski- ja Pohjois-Lapissa pakkasta on 10–20 astetta.

Paitsi tänään. Esimerkiksi Utsjoella keikutaan tänään aivan nollan tuntumassa, jopa asteen pari plussan puolella.

Jos aurinko näyttäytyy, lämpötila putoaa heti useita asteita.

– Ihan pohjoisessa on vielä tänään lauhempaa ilmaa, Alanko kuvaa.

Kylmä vyöryy pohjoisesta etelään asti. Jo tänään lämpötila laskee useita asteita Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Sää kylmenee aamun kuluessa. Lämpötila laskee Etelä-Suomessa 3–4 asteeseen, ja keskiosassa maata lämpötila on 0–3 astetta.

Loppuviikosta lämpötila pysyttelee etelärannikkoa lukuun ottamatta päivisinkin hitusen nollan alapuolella, ja sama jatkuu pitkälle ensi viikkoon. Pilvipeitteen rakoillessa sää voi nopeasti kylmentyä useita asteita.

– Korkeapainetta näyttää niin pitkälle kuin ennustejakso kattaa, eli kymmenen päivän päähän, Alanko sanoo.

Pakkasia on luvassa etelään asti, mutta lunta ei ole näköpiirissä.

Sateita ei kuitenkaan ole näköpiirissä, eli suurin osa Suomea saa jäädä vielä odottamaan valkeaa lumipeitettä. Sää on pääosin melko pilvistä mutta poutaista.

– Lumiraja kulkee tällä hetkellä Keski-Lapin tienoilla. Sen lisäksi on muuallakin muutama luminen paikkakunta, esimerkiksi Kuusamossa lunta on 4 senttiä, Ilomantsissa 3 ja Joensuussa 2–3 senttiä, Alanko sanoo.

Eniten lunta oli tiistaiaamuna Enontekiön Näkkälässä, 19 senttiä. Inarissa ja Muoniossa lunta on 15 senttiä.

Eli hiihtokelit alkavat Lapissa olla kohdallaan. Jos eivät kovat pakkaset sitten estä sivakoimista.