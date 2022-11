Säässä tapahtuu iso jouluinen käänne

Luoteesta saapuu korkeapaine, joka tuo kuivaa pakkassäätä koko maahan.

Säässä tapahtuu ensi viikolla täyskäännös, kun lämpötilat romahtavat koko maassa. Viikon puolivälissä korkeapaine vahvistuu Suomen yllä niin, että elohopea painuu etelää myöten pakkaselle – ainakin öisin ja aamuisin.

– Keskiviikosta alkaen on selvästi kylmempää kuin tähän asti. Lämpötilat vastaavat jouluaaton keskiarvoja keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. On selvästi kylmempää kuin tähän aikaan yleensä, Forecan meteorologi Joanna Rinne ennustaa.

Viikonloppuna Norjan vuoriston yli puhaltanut föhn-tuuli toi Suomeen poikkeuksellisen lämmintä säätä: tavallisesti näin lämmintä on vapun jälkeen tai viileänä juhannuksena. Esimerkiksi Maarianhaminassa mitattiin lauantaina 15,1 astetta. Helsingin Vuosaaressa lämpötila nousi 14,5 asteeseen. Porvoossa ja Hangossa elohopea nousi 14,4 asteeseen.

– Jopa 60 vuoteen ei ole ollut näin lämmintä tähän aikaan vuodesta ja asemakohtaisia ennätyksiä on mitattu, Rinne sanoo.

Maanantaipäivän ja tiistain vastaisen yön sekä tiistaiaamun aikana maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu vesisateita. Lämpötilat laskevat viikon keskikohtaa kohden pykälä pykälältä kuin lehmän häntä.

– Maanantaina etelässä lämpimin lukema on 5–8 asteen välillä. Tiistaina se jää kolmesta kuuteen asteeseen.

Keskiviikosta lähtien sää on paitsi kylmää, myös kuivaa ja heikkotuulista. Siitä syystä on selkeää. Koko maassa on öisin pakkasta useana yönä. Lapissa pakkanen saattaa kiristyä yli 15 pakkasasteeseen.

– Aika suurella todennäköisyydellä tulee paikallisesti kylmempää kuin on ollut kertaakaan tämän syys- ja talvikauden aikana.

27. lokakuuta Kittilässä mitattiin toistaiseksi kylmin lukema: -14,4 astetta.

–Kaikista kylmintä on Lapissa. Öisin pakkasta on koko maassa ja päivisin lämpötilat pääsevät etelässäkin nousemaan vain yhteen tai kahteen lämpöasteeseen.

Jouluiset valot ovat jo syttyneet Helsingissä.

Loppuviikko jatkuu kylmänä, eikä seuraavan viikon alussakaan ole vielä näkyvissä leudompaa säätä. Korkeapaineen vallitessa ei pääse tulemaan sateita, joten lumipeitettä ei ensi viikolla etelään saada.

– Ainoastaan maanantain ja tiistain aikana maan etelä- ja keskiosan yli kulkee laaja sadealue. Pohjois-Karjalan tienoilla voi tulla pikkaisen lunta tai räntää, mutta muuten se pysyy aika tiukasti vetenä.

Suomenlahdella voi muodostua lumi- tai räntäkuuroja, mutta tämän hetken ennusteiden mukaan ne eivät rannikolle asti yllä.

– Jos seilaa vaikkapa Helsingistä Tallinnaan, saattaa matkan varrella tulla lumikuuroa niskaan.

Korkeapaine on muodostumassa Islannin ja Norjan välillä. Sieltä se lähtee kohti Fennoskandiaa ja vahvistuu Suomen yllä.

– Korkeapaine pumppaa sateet Suomen päältä. Tulossa on kylmää, kuivaa ja heikkotuulista säätä.