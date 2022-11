Paikalliset asukkaat tekivät omakotitalon ikkunasta havainnon vedenpinnan yläpuolella roiskahduksen aiheuttaneesta lentokoneesta, veneestä tai muusta isosta objektista.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai sunnuntaina eteensä vaikean tehtävän, kun naapurit ilmoittivat tekemästään oudosta havainnosta Liperin Vaiviossa. Kaksi saman perheen jäsentä näki omakotitalonsa ikkunasta, että Keretinlahdella vedenpinnan yläpuolella lentokone tai vene sai aikaan pärskeet ja katosi sitten näkyvistä.

– Se tuli vesipelastustehtävänä meille. Käytännössä tiedustelimme paikkaa. Se oli erikoinen ja epäselvä tehtävä: yritimme selvittää, mikä oli homman nimi, päivystävä palomestari Lauri Hirvonen kuvailee.

Paikalliset näkivät mystisen objektin noin 600–800 metrin päässä talosta. Omakotitalon ja järven välillä on pelto. Lentokonehavaintoa tuki myös kolmannen ihmisen havainto: hän oli parin tunnin sisään kuullut vastarannalta lentokoneen äänen.

– Emme löytäneet mitään. Sillä ajatuksella tiedustelimme paikkaa, että sinne olisi uponnut pienlentokone tai vene, Hirvonen sanoo.

Pelastuslaitos tarkasti ilmailuviranomaisilta, ettei alueen tutkissa näkynyt tuohon aikaan lentotoimintaa. Keretinlahdella on havaintopaikalla 20 metrin syvyydeltä vettä. Pelastuslaitoksen sukeltajat eivät tutkineet paikkaa, mutta pintaa tutkittiin dronella ja pelastuslaitoksen veneellä.

– Näillä tiedoilla ei ole tarkoituksenmukaista lähteä sukeltamaan. Sieltä ei löytynyt lentokoneen osia eikä mitään onnettomuuteen viittaavaa, Hirvonen sanoo.

Päivystävä palomestari pohtii, onko pärskähdyksen voinut aiheuttaa vesiskootteri tai vene, joka olisi sillä kohdalla kääntynyt ja hävinnyt näkyvistä. Pelastuslaitos ehti paikalle noin vartti hälytyksestä puoli yhden jälkeen päivällä.

– Tämä on harvinainen tapaus. Joskus rannalta nähdään järvellä jotain eikä tiedetä varmuudella, mitä siellä on. Kun menemme selvittämään, siellä saattavat vilkkua esimerkiksi majakan valot, vaikka on luultu, että siellä on hätä.

Myös Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa tarkastaneensa havaintopaikan dronellaan. Poliisilla ei ole lisättävää pelastuslaitoksen tietoihin.