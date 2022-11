Bulevardille muodostui ”järvi”

Raitiolinja 6 ajaa sunnuntaina poikkeusreittiä radalla olevan esteen vuoksi.

Helsingissä on sattunut sunnuntaiaamuna useita putkirikkoja, jotka ovat aiheuttaneet lukuisia vahingon­torjunta­tehtäviä sekä liikennehaittaa. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan vettä on tulvinut myös kiinteistöihin ja maata on sortunut. Esimerkiksi Fleminginkadulla Alppiharjussa auto vajosi katuun putkirikon vuoksi syntyneeseen isoon monttuun.

Pelastuslaitos sai hälytyksen ensimmäisestä vesivahingosta puoli seitsemän aikaan aamulla. Vesivahinkoja tapahtui Aleksis Kiven kadun tuntumassa Alppiharjussa, Violankadulla Hermannissa sekä Bulevardilla Hietalahden päässä.

Video yllä: Violankadulla tulvi sunnuntaiaamuna.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan useita teitä on suljettu putkirikkojen vuoksi liikenteeltä. Lisäksi Helsingin seudun liikenne HSL kertoo, että ainakin raitiotielinja 6 käyttää sunnuntaina poikkeusreittiä. Syyksi HSL ilmoittaa radalla olevan esteen.

Ilta-Sanomien valokuvaaja Jussi Helttunen kävi aamupäivällä kuvaamassa vesivahinkoja Bulevardilla. Hietalahden torin kupeeseen vettä oli kertynyt runsain mitoin liikennettä vaikeuttamaan.