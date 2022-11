Lotossa tuli yksi päävoitto – 2,4 miljoonan euron potti meni Joensuuhun

Lotossa oli jaossa 2,4 miljoonaa euroa.

Loton oikea voittorivi on tällä viikolla 4, 13, 26, 17, 18, 21, 26 ja lisänumero on 20. Plusnumero on 23.

Voitto osui joensuulaiselle nettipelaajalle. Jaossa oli 2,4 miljoonaa euroa.

Samassa arvonnassa löytyi myös yksi 6+1-tulos, jolla voitti reilut 160 000 euroa. Tämä voitto osui nettipelaajalle Kemiin.

Lottoarvonnassa oli yksi 7 oikein rivi, joten voittaja korjaa 2,4 miljoonan euron potin.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 3 7 0 3 4 6. Jokerista löytyi kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista yksi oli tuplattu. Tuplatulla 6 oikein -tuloksella voitti 40 000 euroa ja tuplaamattomalla 20 000 euroa.