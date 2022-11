”Ajatella, että me asutaan miljonäärin naapurissa”, toteaa 83-vuotias Hilkka.

Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella asuu vuonna 1996 syntynyt mysteerimiljonääri, joka Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan ansaitsi viime vuonna 16,4 miljoonan euron tulot.

Miko Toikka -nimisen henkilön tuloista suurin osa, 15,5 miljoonaa euroa on ansiotuloja. Veroja on määrätty maksettavaksi 8,92 miljoonaa euroa, eli hän on suurimpien veronmaksajien listalla seitsemäntenä.

Miljonääristä ei löydy internetistä juuri minkäänlaisia tietoja. Hän oli vaatinut verottajalta tulotietojensa salausta. Sen vuoksi hän ei ollut keskiviikkoaamun eniten tienanneiden listoilla.

Yllättävästä miljonääristä ei tiedetä naapurustossakaan juuri mitään muuta kuin että metsikköön rakennettiin viime vuonna komea pytinki ja tien päähän pystytettiin kyltti ”yksityistie”.

Kotimaisen hirsitalovalmistajan sivulla on julkaistu kuva kyseisestä pytingistä, jossa järjestettiin hirsitaloesittely. Kaksikerroksinen talo on sivuston päivityksen mukaan suunniteltu asiakkaan toiveiden mukaan.

Yksi naapureista on kuullut, että nuoren miehen miljoonat olisivat peräisin ”jostakin voitosta”. Miehen kerrotaan tulleen Ilmajoelle vävyksi.

Hilkka, 83, ja Tuure, 86, ovat asuneet naapurustossa 63 vuotta.

Naapurustossa tieto miljoonatuloista herättää ihmetystä.

– Ajatella, että me asutaan miljonäärin naapurissa, hihkaisee Hilkka, 83. Hän on lakaisemassa portaille pudonneita lehtiä ja valmistautuu viikonlopun viettoon punaisessa tuvassaan, kun kuulee yllättävän tiedon lähinaapurin miljoonista.

– Se on nykyään sellaista, ettei naapurien kanssa pääse tutuksi samalla lailla kuin ennen. Ei enää käydä kyläilemässä, eikä aina nosteta kättäkään.

– 60 vuotta me on tässä asuttu, ja nyt sitten tulee miljonääri naapuriksi, tänne köyhien joukkohon! Mitähän jos menisi pyytämään vekseliin nimeä, hän veistelee.

Hilkalla on suora näköyhteys tien vastakkaisella puolella olevaan taloon.

Naapurusten postilaatikotkin ovat vierekkäin. Mitään erikoista ei silti ole tapahtunut.

– Onhan se kovettu talo ja paljon siellä käy autoja, Hilkka miettii.

Kovettu tarkoittaa komeaa.

Puoliso Tuure, 86, tulee hänkin päivittelemään jymyuutista.

– Mistähän ne rahat on tullu, hän ihmettelee.

Toinen naapuri on yhtä hämmästynyt. Myöskään hän ei ole kuullut miljoonista, mutta tietää kyllä talon ja asukkaiden nimet.

– Ainakaan siellä ei säästetä sähköä. Pihassa on tosi paljon valoja.

Miljonäärimieheen saadaan yhteys välikäden kautta, mutta hän ei halua minkäänlaista juttua itsestään.