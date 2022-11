Vararehtorin mukaan pussien kuriirista ei ole toistaiseksi havaintoja.

Se tapahtui Peipon koululla Porvoossa jo kolmannen kerran.

Viime tiistaina kiinteistönhoitaja saapui varhain töihin ja erotti pimeässä syysaamussa epämääräisiä pussukoita lojumassa pitkin koulun pihaa.

Sisältä paljastui makeisia. Brunbergin Alku-karkkeja, tikkareita ja rahaa muutamasta eurosta viiteen. Pussien kylkeen oli leimattu tarra saatetekstillä: ”Tämän lahjan saava henkilö on onnekas. Jumalan.”

– Näitä pieniä mysteeripusseja on ilmestynyt nyt kolmena syksynä. Aina tällainen uskonnollissävytteinen viesti ja tällaisia ihan tavallisen näköisiä karkkeja sekä pieni summa rahaa, apulaisrehtori Miia Welling-Utria kommentoi Ilta-Sanomille.

– Selvästi ne oli jätetty tarkoituksella. Niitä oli maassa, rappusilla, keinujen päällä, hän luettelee.

Hämmentävästä tapauksesta uutisoi ensin paikallislehti Uusimaa.

Osan pusseista löysivät koulun oppilaat, jotka ovat tuoneet niitä opettajille. Welling-Utrian mukaan koulu on ilmoittanut asiasta sekä poliisille että Wilmassa oppilaiden huoltajille. Oppilaita on kielletty maistamasta makeisia.

Pusseja tiedetään löytyneen runsaat kymmenkunta.

– Juuri laskimme, että jos näitä on yksi henkilö jättänyt, niin kyllä siinä on mennyt aika paljon rahaa. Tarkkaa määrää pusseista ei voi tietenkään tietää. Osa oppilaista on saattanut viedä niitä kotiin.

Hengellistä hiippailijaa kukaan ei ole kertonut vielä havainneensa, mutta hänen uskotaan jakavan sanomaansa yön pimeydessä. On myös mahdollisuuksien rajoissa, että toiminnassa on mukana useampi henkilö ja että kolehtiakin on kerätty useammasta rahapussista.

Uusimaa huomauttaa seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen olevan paraikaa käynnissä. Pusseissa ei kuitenkaan ole kenenkään ehdokkaan äänestysnumeroa. Teoriaa epäilee vääräksi myös apulaisrehtori Welling-Utria.

Rikoskomisario Freddie Cederlund kommentoi tapausta Uusimaa-lehdelle yleisellä tasolla. Hänen mukaansa kyseessä on poliisia enemmän ”puhtaanapitopuolen asia”, jotta tavarat saadaan pois maastosta ennen kuin ne aiheuttavat mahdollista vahinkoa.

– Tällaisiin löydöksiin pitää suhtautua aina varauksella, koska tekijän motiivia ei voi koskaan tietää. Sisältöä ei missään nimessä saa lähteä avaamaan, vaikka se kuinka houkuttelisi, Cederlund toteaa lehdelle.

Peipon koulu on Porvoon Gammelbackan alueella sijaitseva alakoulu. Koulussa opiskelee noin 340 oppilasta.