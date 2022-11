Pekka Kataja päätyi tahtomattaan uutisiin, kun hänet hakattiin henkihieveriin kesällä 2020. Onnen hetkiäkin miehen elämään sisältyy. Häitä juhlittiin viime keväänä. Sen jälkeen alkoi armoton paperisota.

Jämsänkoskelainen kuntapoliitikko Pekka Kataja (ps) ja Ann Poojuntuk kohtasivat kuutisen vuotta sitten, ja seurustelu alkoi. Tarkoitus oli mennä vihille jo vuonna 2020. Sitten tuli korona. Kataja ei päässyt Thaimaahan eikä Poojuntuk Suomeen. Viime huhtikuussa häät lopulta toteutuivat.

– Silloinkin mutkia matkassa oli niin paljon, ettei ole tosikaan, Kataja kertoo.

– Viisumiaika oli loppumassa. Bangkokissa kaikki paikat olivat kiinni, koska henkilökunta oli koronassa. Lahjomalla olisi saanut ajan. Lopulta löysimme vihkipaikan seitsemän tunnin ajomatkan päästä Annyn kotiseudulta.

Paperit piti kääntää englanniksi ja suomeksi sekä liitto virallistaa Suomessa.

Ann sai syyskuussa vuoden tilapäisen oleskeluluvan Suomeen. Virallisen osoitteen saaminen vaimolle on kuitenkin ollut työn ja tuskan takana. Sen takia pariskunta matkusti jälleen kerran Jämsänkoskelta Tampereelle tuomaan paperit Digi- ja väestötietovirastoon.

– Samat paperit on näytetty suurlähetystössä Bangkokissa, Maahanmuuttovirastossa, Digi- ja väestötietovirastossa Tampereella ja nyt taas uudelleen Tampereella. Eivätkö viranomaisten tietojärjestelmät keskustele keskenään? Kataja ihmettelee.

Byrokratiaa riittää, kun vaimolle yritetään saada Suomessa osoite.

Vaimolle virallisen osoitteen hankkiminen on tärkeä seikka.

– Jos ei ole osoitetta, TE-hallinto ei voi tarjota palveluita, kielikoulutusta tai välittää työpaikkoja. Annylla on thaimaalainen ajokortti. Sitä ei voi vaihtaa suomalaiseen, jos ei ole osoitetta Suomessa, Kataja perustelee.

Annylla on ensi syyskuuhun jatkuva oleskelulupa Suomessa. Siihen on saatavissa neljä vuotta jatkoa, ja ennemmin tai myöhemmin luvassa on pysyvä oleskelulupa. Hän on käynyt Suomessa kerran ennenkin.

– Kaikki täällä on erilaista kuin Thaimaassa. Esimerkiksi kylmä sää. Tänään näin ensimmäisen kerran lunta. Pidän lumesta, hän kertoo.

Pekka Kataja hieman hillitsee vaimon lumi-intoilua.

– Sanoin hänelle, että kuukauden tai muutaman päästä hän ei tykkää lumesta yhtään. Nyt hän vielä tykkää.

Ann Poojuntuk on työskennellyt Thaimaassa muun muassa tarjoilijana.

– Haluan tehdä töitä. Voisin työskennellä tarjoilijana, mutta sitä varten pitäisi osata suomen kieltä. Jos ei osaa kieltä, ei ole töitä, hän sanoo.

Pekka Katajalla ja Ann Poojuntukilla on ikäeroa liki 20 vuotta. – Kyllä meillä hyvin menee ja ollaan kummatkin rakastuneita, Kataja kertoo.

Tärkeimmät suomen sanat ovat hallussa, kuten terve, hei hei, kiitos ja kippis. Niilläkö pärjää?

– Ei, ei. Haluan oppia enemmän.

Nuoripari kertoo, ettei jälkikasvun hankkimista ole suunniteltu.

– Ei, ei. Olen vanha lady nyt, Poojuntuk sanoo.

Ikäeroa pariskunnalla on lähes 20 vuotta.

– Olen 61 nyt. Jos saisimme lapsen, olisin 80, kun lapsi olisi 20-vuotias. Eiköhän minulta isyysaika ole mennyt ohi, Kataja sanoo.

Kataja on ollut naimisissa kerran ennenkin. Se liitto päättyi eroon. Lapsia ei ole.

– Pitkäaikainen poikamieselämä on muuttunut. Moni voi ihmetellä sitä, kun olen 61 ja hän on 42. Mutta kyllä meillä hyvin menee ja ollaan kummatkin rakastuneita, kertoo Kataja vaimon nojatessa lemmekkäästi olkapäätä vasten.

Heinäkuussa 2020 Pekka Kataja joutui kotiovellaan väkivallanteon kohteeksi. Kaksi miestä teeskenteli tuovansa hänelle pakettia. Kun Kataja avasi oven, hänet rusikoitiin henkihieveriin vasaralla tai vasaran kaltaisella astalolla.

Kun somessa ja muualla mediassa oli kuvia pahoin rusikoidusta Pekka Katajasta, hän kertoi Annylle joutuneensa auto-onnettomuuteen.

– Se oli hyvin paha juttu minulle. Sain tietää tapauksesta Facebookista. Ensin luulin, että Pekka on joutunut auto-onnettomuuteen. Miksi valehtelit minulle, darling? vaimo kysyy.

– Se oli hätävalhe minulta. En halunnut kertoa hänelle, että joku halusi tappaa minut. Vähän aikaa selitys meni läpi, mutta ei pitkään. Ei hän tyhmä ole. Sen selittäminen, mistä murhayritys mielestäni johtui, oli vähän vaikeampaa enkä ole yrittänytkään.

– Teon takana on poliittinen motiivi, ja näitä tekoja on edellisen kerran tapahtunut Lapuan liikkeen aikoina, Kataja kertoo.

Murhayrityksestä epäiltyjen sormenjäljet löytyivät tapahtumapaikalle jääneistä tavaroista. Yhdelle miehelle luettiin käräjillä syyte murhan yrityksestä. Alioikeudessa syyte hylättiin. Sormenjälki tapahtumapaikalla ei riittänyt näytöksi.

Tapauksen käsittely hovioikeudessa alkaa tiistaina. Käsittelyyn on varattu kolme päivää.

– Hovioikeuden päätös tulee yleensä 30 päivän sisällä. Joku saa joululahjan, joko vastaaja tai minä, Kataja sanoo.

