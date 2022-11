Norjassa kätilönä työskentelevä Jenny Rautio toivoo, että Suomessa palattaisiin vanhaan kunnankätilö-malliin.

Norjassa kunnankätilönä toimiva Jenny Rautio, 38, oli kotona päivystysvuorossa, kun puhelin hälytti puoli viideltä aamulla.

Lokakuussa Norjaan muuttanut Oleg Marchenko soitti hädissään, että hänen viimeisillään raskaana olevalla Daria-vaimollaan olivat alkaneet voimakkaat supistukset.

Ukrainalaiset asuvat saarella Lofoottien eteläpuolella sijaitsevassa Meløyn kunnassa. Saaresta he eivät päässeet yöllä millään kulkuneuvolla itse pois.

Jenny Rautio pomppasi sängystä, soitti hälytyskeskukseen ja tilasi ambulanssiveneen. Yhdessä vene- ja ambulanssihenkilökunnan kanssa hän lähti hakemaan ukrainalaista synnyttäjää saarelta tarkoituksenaan saattaa hänet lähimpään sairaalaan, joka sijaitsee 120 kilometrin päässä Bodössä.

Ambulanssivene kävi hakemassa ukrainalaiset saaresta ja ehti mantereen puolelle satamaan. Siellä nainen synnytti hyväkuntoisen poikalapsen ambulanssiveneeseen.

Kaikki tapahtui nopeasti. Lapsi syntyi kello 6.05 eli reilun tunnin päästä hälytyksestä.

– Aina ei ehditä sairaalaan. Lapsi saattaa syntyä kotona, ambulanssissa matkalla sairaalaan tai terveysasemalla. Nyt tuli ensimmäinen lapsi, jonka syntymässä avustin veneessä, Jenny Rautio kertoo.

Vauvan syntyminen veneeseen on kuitenkin harvinaisempaa, ja ukrainalaisvauvan syntymä herätti Nordlandin läänissä paljon huomiota. Lapsen syntymästä kertoi muun muassa Norjan yleisradioyhtiö.

Vapaa-aikana retkeillään paljon ja olosuhteet on mahtavat, Jenny Rautio kehuu.

Norjassa Jenny Rautio on työskennellyt kuusi vuotta kunnankätilönä.

Hän viihtyy Norjassa, jossa kätilö voi toteuttaa monipuolisesti koko koulutuksensa tuomaa ammattitaitoa.

Jenny Rautio valmistui Suomessa kätilöksi vuonna 2014. Ennen Norjaa hän toimi kolme vuotta kätilönä Suomessa, lähinnä Kätilöopiston eri osastoilla.

– Suomessa kätilön työ rajoittuu aika pitkälle sairaalan seinien sisäpuolelle, mutta Norjassa raskaana olevien seuranta kuuluu kätilöille.

Suomessa synnytykset ovat keskittyneet suuriin yksiköihin, kun taas Norjassa on edelleen myös pieniä synnytyssairaaloita.

– Olen kotoisin Punkaharjulta ja minulla oli alun perin toiveena toimia Savonlinnassa kätilönä, mutta harmikseni synnytystoiminta siellä lakkautettiin opintojeni aikana.

Norjassa ovat pääasiassa erikseen kunnankätilöt ja sairaalakätilöt, mutta joillakin paikkakunnilla toiminta on yhdistetty. Jenny Rautio työskentelee kunnankätilönä

– Kunnankätilöitä oli Suomessakin vuoteen 1972 asti. Silloin voimaan astunut kansanterveyslaki kumosi aiemman äitiysneuvolatoimintaan ja kunnankätilöihin liittyvän lain.

Lain säätämisen jälkeen terveydenhoitajat alkoivat hoitaa äitiysneuvolatoimintaa ja kätilöt siirrettiin sairaaloihin.

– Tuolloin äitiysneuvolatoiminta Suomessa muuttui ja on nykyään hyvin poikkeuksellisesti järjestetty, varsinkin muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Jenny Rautio toivoo, että kunnankätilöt saataisiin takaisin Suomeen ja kätilön työnkuva laajenisi vastaamaan enemmän koulutusta.

Hän muistuttaa, että Suomessa äitiysneuvolassa toimivalta kätilöltä vaaditaan usein terveydenhoitajan koulutus, mikä riitelee kätilökoulutuksen EU-direktiivejä vastaan.

– Se on mielestäni järjetöntä resurssien haaskausta ja ammattitaidon aliarvostusta.

Sää tuo oman jännityksensä Norjassa kätilön työhön, varsinkin talviaikaan kertoo Jenny Rautio. - Tiet ja sillat voivat olla suljettuja kovan myrskyn vuoksi ja tiet maa- tai lumivyörymien vuoksi.

Norjassa raskaana oleva saa valita, käykö kätilön, lääkärin vai molempien seurannassa.

Kätilöt vastaavat terveen raskaana olevan koko seurannasta. Monet raskaana olevat eivät tapaa lääkäriä ollenkaan alkuraskauden ultraäänitutkimusta lukuun ottamatta.

Norjassa kätilöpäivystys ja synnyttäjän saattaminen sairaalaan on järjestettävä kaikissa kunnissa, jos matka lähimpään sairaalaan kestää puolitoista tuntia tai enemmän. Raja on ohjeellinen, ja tärkein tekijä on synnyttäjän turvallisuus.

Jenny Rautio sanoo, että Norjassa kunnankätilön työ on monipuolista ja itsenäistä.

– Niin hyvässä kuin pahassa.

Akuuteissa ja kinkkisissä päivystystilanteissa kollegiaalinen tuki olisi Jenny Raution mielestä tärkeää. Muuten hän pitää myönteisenä sitä, että kätilö saa Norjassa käyttää enemmän ammattitaitoaan työtehtävien hoidossa kuin Suomessa, ja toimenkuva on laajempi.

Kunnankätilön työhön kuuluu perhesuunnittelu, raskauden aikainen seuranta sekä tarvittaessa synnytyksen ja vastasyntyneen hoito. Kotikäynti sairaalasta paluun jälkeen kuuluu myös työhön. Kätilö tekee myös synnyttäville äideille jälkitarkastuksen noin 6–8 viikkoa synnytyksen jälkeen. Suomessa tämän tekee useimmissa tapauksissa lääkäri.

– Suomalaiseen kätilön koulutukseen kuuluu myös jälkitarkastuksen teko, mutta sitä hyödynnetään käsittääkseni hyvin vähän.

Norjassa kunnankätilöille kuuluvat myös synnyttäneiden ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut. Niihin sisältyvät muun muassa raskauden ehkäisyyn liittyvät käynnit.

Norjassa kätilöt asettavat itsenäisesti myös ehkäisykapseleita ja kierukoita sekä ottavat irtosolunäytteitä ja testaavat sukupuolitauteja.