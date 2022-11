Main ContentPlaceholder

Kotimaa

"Prrrrrrr-ra! Auuuut-sa! Sihuu-hu!" – Sini meni metsään huutamaan

Sini Koskelainen vie suomalaisia metsään oppimaan kutsuhuutoja, jotka ovat lähteneet jo keskiajalta. Kulning on skandinavialainen yleisemmin naisten kutsuhuutoperinne, joka on toiminut kommunikaatiovälineenä paimenten ja karjan välillä. Nykypäivänä Kulning on musiikkityyli, jonka Koskelainen haluaa tuoda musiikkiakatemiapiireistä kaikille.

