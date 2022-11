Hovioikeus piti voimassa 38-vuotiaan miehen ja 33-vuotiaan naisen vankeustuomiot. 40-vuotiaan rikoskumppanin tuomiota alennettiin reilusti.

Outokumpulainen pariskunta piti sidottua miestä vankina naisen ulkovarastossa yli 12 tunnin ajan. Miestä pahoinpideltiin piinan aikana raa’asti ja hänen iholleen kaadettiin happoa tai kiehuvaa vettä. Mieheltä vaadittiin 3 000 euron korvausta väitettyjen katalysaattorikauppojen epäselvyyksien vuoksi.

Itä-Suomen hovioikeus on korottanut törkeän vapaudenriiston päätekijän, 38-vuotiaan miehen, 3 vuoden 4 kuukauden 15 päivän yhdistetyn rangaistuksen 3 vuoden 10 kuukauden 15 päivän ehdottomaksi vankeustuomioksi.

38-vuotias mies ja hänen 33-vuotias naisystävänsä kävivät hakemassa uhrin viime vuoden lokakuussa eräältä asunnolta Outokummussa. Miestä lyötiin, hänen silmänsä peitettiin huvilla ja jalat sekä kädet sidottiin yhteen teipillä.

Sen jälkeen mies kannettiin auton tavaratilaan ja kuskattiin naisen asunnon ulkovarastoon, jossa hänet kiinnitettiin kaulaan pujotetulla narulla pakastinarkun kahvaan. Miehen pakenemista estettiin myös lähelle viritetyllä pyyntiraudalla.

Uhria potkittiin ja lyötiin varastossa useita kertoja kirveen hamarapuolella eri puolille kehoa ja raajoja. Lisäksi miestä viilleltiin ja hänen iholleen kaadettiin syövyttävää fosforihappoa sisältävää ruosteenpoistoainetta tai kiehuvaa vettä. Mies joutui myös kuulemaan tappouhkauksia.

Nainen kertoi kuulustelussa, että kiehuvan veden kaataminen velallisen päälle oli hänen miesystävänsä ”bravuurinumero”.

Uhrilta vaadittiin 3 000 euron korvausta väitetyistä epäselvyyksistä, joita oli naisen mukaan syntynyt, kun mies oli myynyt hänen nimissään katalysaattoreita. Kaikki ei ollut mennyt putkeen, koska nainen väitti saaneensa uhkauksia. Miehen olisi naisen mielestä pitänyt selvittää asia virolaisten kanssa.

Mies pakotettiin avaamaan puhelimensa lukitus sormenjäljellään. Häntä vaadittiin antamaan nettipankkitunnukset, joita ei kuitenkaan ollut mukana.

Kun 38-vuotias mies nukahti varastoon, siepattu mies sai haltuunsa puhelimensa ja soitti Kuopion hätäkeskukseen. Poliisipartiot saapuivat paikalle ja löysivät uhrin lohduttomassa kunnossa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 38-vuotiaan miehen törkeän ryöstön ja törkeän vapaudenriiston lisäksi törkeästä pahoinpitelystä, joka oli tapahtunut hieman ennen sieppausta. Tuomittu oli oikeuden mukaan pahoinpidellyt raa’asti toista miestä ja kaatanut hänenkin päälleen happoa tai kuumaa vettä. 38-vuotias piti piinattua velallisenaan.

Kun miehen aikaisemmat ehdolliset tuomiot otettiin huomioon, rangaistukseksi tuli 3 vuoden 4 kuukauden 15 päivän ehdoton vankeustuomio.

Käräjäoikeus langetti 33-vuotiaalle naiselle tuomion törkeän ryöstön ja törkeän pahoinpitelyn lisäksi muun muassa petoksen yrityksestä, kahdesta rattijuopumuksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus määräsi naiselle aikaisemmat ehdolliset tuomiot huomioiden 3 vuoden 4 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Sieppauksessa mukana ollut 40-vuotias mies sai 3 vuoden 10 päivän ehdottoman vankeustuomion törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta ja huumausainerikoksesta.

Itä-Suomen hovioikeuden mukaan ei ole näytetty, että 40-vuotias olisi osallistunut uhriin kohdistettuun väkivaltaan, esittänyt tälle uhkauksia tai olleen edes tietoinen uhrin kohtelusta varastossa.

Hovioikeus tuomitsi miehen vapaudenriistosta 8 kuukauden 10 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Hovioikeus pitää väkivallan laadun huomioiden Tomi Nikolai Martinpoika Koivulalle, 38, käräjäoikeudessa tuomittua rangaistusta liian lievänä. Hovioikeus tuomitsi Koivulan yhteiseen 3 vuoden 10 kuukauden 15 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Tytti Jutta Johanna Räsäselle, 33, tuomittu 3 vuoden 4 kuukauden ehdoton vankeusrangaistus ei muuttunut hovioikeudessa.

Räsänen ja Koivulan on maksettava yhteisvastuullisesti uhrin oikeuskuluja 6 252 euroa. 40-vuotias mies on määrätty korvausvastuuseen 1 691 euroon saakka.

Pariskunnan on lisäksi korvattava uhrille yhteisvastuullisesti kivusta, särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 4 000 euroa. Lisäksi Räsänen ja Koivula on määrätty korvaamaan uhrille kärsimyksestä 7 000 euroa. 40-vuotiaalle miehen on kannettava vastuuta summan maksamisesta 2 000 euroon saakka.