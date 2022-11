Linnan juhliin kutsuttu paljon ensikertalaisia – ”Kutsu tuli täysin yllätyksenä”

Kutsun sai muun muassa Petri Jämsen, joka auttoi vapaaehtoisesti opettajia etäopetukseen liittyvissä ongelmissa.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN vastaanotto Presidentinlinnassa palaa kohti tuttuja kaavoja koronavuosien jälkeen. Vastaanoton teemana on itseensä luottava Suomi.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vastaanotto on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Vieraita kutsutaan noin 1 300 eri puolilta Suomea. Merkittävä osa vieraista on ensikertalaisia, perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Kutsuttujen joukossa on tänä vuonna muun muassa Petri Jämsen, joka työskentelee konsulttina Microsoftin palveluiden parissa.

Jämsen, kuten monet kutsutut, saivat kutsun jo toistamiseen, sillä vuoden 2021 itsenäisyyspäivän vastaanotto jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

– Vuosi takaperin tuli ensimmäinen kutsu. Se tuli täysin yllätyksenä. Ihmettelin suuresti, kun posteljooni saapui ovelle ja ojensi kirjeen, jonka kuoressa luki Tasavallan presidentti, Konnevedellä asuva Jämsen kertoo.

Kun koronakriisi alkoi ja koulut suljettiin, etäopetus oli järjestettävä lyhyellä aikataululla.

Jämsen oli tuolloin työtön, sillä hänen määräaikainen työsuhteensa järjestelmäasiantuntijana kunnan it-tuessa oli päättynyt.

Hän seurasin vapaa-ajallaan Facebookia ja huomasi teknisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä opetusalan ammattilaisten vertaistukiryhmässä.

– Ne sattui liittymään alaani, joten aloin vastailemaan niihin. Ensin vastasin pariin kysymykseen. Vähän ajan päästä kysymyksiä oli kymmeniä ja pian satoja.

Auttamisen halu poiki hänelle myös nykyisen työnsä Sulavassa – tietotyön parantamiseen erikoistuneessa konsulttiyhtiössä.

– Toimitusjohtaja kommentoi Facebookissa, että meidän pitäisi varmaan jutella. Pian minulla olikin vakituinen työpaikka hallussa.

Jämsen uskoo, että hän sai kutsun somen avulla.

– Minulle jaettiin jossain somekeskustelussa kehuja. Joku linkitti keskusteluun presidentti Niinistön. En tiedä oliko sieltä asti peruja tämä Linnan juhlien kutsu, mutta eihän sitä koskaan tiedä.

Jämsen on jo aloittanut juhliin valmistautumisen.

– Juna ja hotelli on varattu. Viikonloppuna pitäisi lähteä mustaa pukua ostamaan.

Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev tuli myös kutsutuksi juhliin.

Kouzmitchev on toiminut SYL:n puheenjohtajana vuoden 2022 alusta lähtien. Hän on ilahtunut siitä, että ylioppilasliikkeen merkitys yhteiskunnassa tunnistetaan.

– Ylioppilailla on ollut keskeinen rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. On mukavaa että satavuotias liitto nähdään edelleen keskeisenä vaikuttajana ja nuoret otetaan huomioon, Kouzmitchev sanoo.

– Henkilökohtaisesti on suuri kunnia päästä edustamaan suomalaisia ylioppilaita paikan päälle ja tuomaan nuorten ääntä linnaan, hän jatkaa.

Kulunut vuosi ei ole ollut SYL:n puheenjohtajalle helpoimmasta päästä.

Vuosi alkoi omikron-variantin edelleen riehuessa. Korkeakouluopiskelijat olivat olleet kaksi vuotta ainoana opetusasteena opiskelemassa etänä.

– Tilanne oli aika haastava. Opiskeluaika on merkittävä elämänvaihe, jonka aikana täytyisi muuttaa toiselle paikkakunnalle, olla aktiivinen, saada ystäviä, itsenäistyä ja saada nuoruuden kokemuksia.

Vuoteen on mahtunut kuitenkin tärkeitä onnistumisia.

– Kehysriihessä saatiin tulorajoja korotettua työllisyyspaketissa, eli 50 prosentin tulorajojen nosto tulee voimaan vuoden vaihteessa. Lisäksi opiskelija-aterioita tuetaan, kun hinta nousee.

Tänä vuonna Terveysturvallisuus otetaan huomioon Linnan juhlissa normaalia pienemmän vierasmäärän lisäksi vastaanoton muissa järjestelyissä.

Linnan juhliin kutsuttuja ohjeistettiin tulemaan paikalle vain terveenä.

– Huomioittehan muut vieraat ja jätätte osallistumatta, jos tunnette itsenne sairaaksi tai teillä on koronatautiin viittaavia oireita tai olette hiljattain altistunut koronavirukselle, kutsussa lukee.

Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa järjestelyistä lisää lähempänä itsenäisyyspäivää.