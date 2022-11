Moccamaster kuumensi tunteet Twitterissä – kansa jakautui kahtia

”Suomalaiset tykkää keskinkertaisesta. Autot, kodinkoneet, lomamatkat, you name it.”

Yksi yleisimmistä kahvinkeittimistä suomalaisissa kodeissa on herättänyt tunteikasta keskustelua Twitterissä viimeisten päivien aikana. Kipakan keskustelun Moccamastereista käynnisti keskiviikkona Veikko Sorvaniemi.

– Anteeksi, mutta miksi Moccamaster on niin suosittu kahvinkeitin? Se on ruma, keskinkertainen ja epäkäytännöllinen, Sorvaniemi kiteytti Twitter-tilillään.

Miehen mukaan Moccamastereita suitsutetaan kahdesta syystä: ne ovat kestäviä ja niihin saa helposti varaosia.

– Eikös tässä ole pieni ristiriita, Sorvaniemi pohti sosiaalisessa mediassa.

Sorvaniemen Twitter-postaus oli kerännyt perjantaihin mennessä yli 1 200 tykkäystä. Tykkäysten lisäksi postaus oli kerännyt reilusti yli 400 kommenttia. Osa kommentoijista ilmaisi olevansa varsin eri mieltä Sorvaniemen Moccamaster-kannasta.

– Minulla on ollut tämä keitin aktiivisessa käytössä vuodesta 2007 lähtien ja toimii edelleen loistavasti. Mielestäni hinta ja laatu kohtaa, eräs kommentoi.

Moccamasterin puolustajien kommenteissa toistui erityisesti keittimen kestävyys. Monien mukaan keitin on säilynyt kovasta käytöstä huolimatta vuosia.

– Meidän Moccamaster on 13–15 vuotta vanha, runko on edelleen samassa kunnossa kuin uutena. Pari pannua on rikottu ja sekä suodatinsuppilon että vesitankin kansi on vaihdettu. Varaosat helposti saatavilla, eli ei tarvitse hankkia uutta. Ja tärkeintä: Juhla Mokka maistuu hyvältä, yksi kommentoijista kertoi.

– Se on paras, jota olen kokeillut. Kestää ikuisuuden, just oikea lämpötila, helppo pestä ja varaosiakin löytyy tarvittaessa, toinen kirjoitti.

Osa kommentoijista taas oli Sorvaniemen mielipiteen kannalla.

– Juhla Mokka ja Mocca Master, pyhä yhdistelmä. En ymmärrä minäkään. Epäkäytännöllisin keitin, kun niin monta osaa, eräs totesi.

– Mokkamaster on uskonto. Kuvitellaan että keittää parempaa kahvia vaikka sokkotestit sanovat muuta, nopeutta ja lämpötilaa kehutaan vaikka saman saa muillakin laitteilla ja vesisäiliö tehdään hapertuvasta muovista. Kestävyyttä kehutaan vaikka muut kestävät ihan samalla tapaa... Yksi kommentoijista analysoi.

– Suomalaiset tykkää keskinkertaisesta. Autot, kodinkoneet, lomamatkat, you name it, erän kommentoija kiteytti.

Alankomaissa valmistettavia Moccamastereita on myyty Suomessa vuodesta 1973 lähtien. Ensimmäinen Moccamaster-kahvinkeitin julkistettiin vuonna 1969.

Moccamastereiden Suomen edustajan Tiina Airolan mukaan tarkkoja lukuja myydyistä laitteista ei voida paljastaa.

– Kyllähän se aika yleinen Suomessa on. Tänä päivänä samalta ihmiseltä voi löytyä useampi Moccamaster-laite, Airola toteaa.

Airolan mukaan laitteen suunnittelussa on keskitytty muun muassa kahvinkeittimen pitkään kestoikään. Moccamastereilla on Suomessa ostokuittia vastaan viiden vuoden runkotakuu. Rekisteröimällä laitteen takuu pitenee kymmeneen vuoteen.

Yli 20 vuotta käytössä ollut Moccamaster ei ole Airolan mukaan nykypäivänä harvinaisuus.

– Olen kuullut niistäkin tapauksista, että isovanhempien ullakolta on löytynyt keitin, joka tarkistuksen jälkeen on osoittautunut käyttökelpoiseksi.

Airolan mukaan palautetta Moccamasterista tulee laidasta laitaan. Suomalaiset asiakkaat arvostavat edustajan mukaan erityisesti laitteen kestävyyttä. Erilaisia korjausehdotuksia annetaan myös säännöllisesti.

– Palautetta tulee laidasta laitaan kuten varmasti kaikille merkeillä. Malleja on ollut erilaisia vuosien saatossa. Makuasioista on tietysti aina helppo kiistellä.