Mika Aaltolan kolumni: Yhdysvallat vieläkin primus inter pares

Yhdysvaltojen välivaalit ovat vain vähäisessä määrin merkitykselliset maan ulkopolitiikan kannalta, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Mutta, koska Yhdysvaltojen asema on se mikä se on, välivaaleihin luetaan enemmän merkityksiä kuin olisi realistista. Esimerkiksi tänä talvena kaiken peliin paneva Venäjä odotti välivaaleja vesi kielellä ja samalla kuin veitsi kurkullaan.

Venäjällä on kiihkomielinen suhde Yhdysvaltojen vaaleihin. Vuonna 2016 se onnistui sotkemaan maan presidentinvaaleja. Tämän faktan se myönsi vaikutusvaltasignaalinaan ennen välivaaleja.

Ukrainan Hersonista vetäytymisen kanssa vitkasteltiin vaalien jälkeiseen päivään, koska ei haluttu presidentti Joe Bidenin ottavan siitä sulkaa hattuunsa. Yhdysvaltoja tarvitaan moneen, ja siksi siihen pyritään vaikuttamaan.

Maailman vanhin yhtäjaksoinen demokratia ja kolmanneksi väkirikkain maa saa osakseen huomiota, koska sen asema on niin poikkeuksellinen. Kun kylmä sota amerikkalaisittain loppui ensimmäiseen Persianlahden sotaan vuosina 1990–91, Yhdysvallat esitteli sotilaallista voimaansa, joka oli ilman vastinparia.

Nyt on vuosia puhuttu maailman moninapaistumisesta sekä Venäjän että Kiinan vääjäämättömästä noususta. Asiat eivät usein ole niin kuin puhutaan. Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan, joka on laajamittaisin kansainvälinen sota Euroopassa sitten toisen maailmansodan, on taasen mitattu yhdysvaltalaisen aseistuksen ylivoima.

Ei kannata kiinnittää huomiota risahduksiin kuten välivaaleihin vaan tapahtumien meren laajempaan liikkeeseen. Asiat eivät ole kiinni Yhdysvaltojen yksittäisistä vaaleista tai edes yksittäisistä presidenteistä.

Ensimmäisessä Persianlahden sodassa luotiin kaksi keskeistä sääntöä. Valtioiden piti normalisoitua eli luopua vaateistaan koskien naapurimaitaan, sekä tietty maltti liittyen sääntörikkomusten korjaamiseen. Suurvaltakäyttäytymiseltä alettiin odottaa näitä kahta perusprinsiippiä. Kumpaakin Venäjä rikkoi aloittaessaan keväällä hyökkäyssodan Ukrainaan. Ei se jäänyt Washingtonissa huomaamatta.

Yhdysvaltojen aseellinen apu Ukrainalle on ollut massiivista perustelluista syistä. Ukrainasta tehdään merkkipaalua, joka demonstroi, että suurvalloilla täytyy olla jokin roti, sekä osoittaa että yhdysvaltalainen aseistus on vieläkin ylivertaista. Samalla Yhdysvaltojen katse on osaksi Euroopassa, mutta toisaalta viestiä lähetetään Kiinalle. Sodalla on maailmanlaajuiset vaikutukset.

Venäjän pakkomielle Yhdysvaltojen vaaleista kuvastaa maassa vallalla olevaa piintynyttä Yhdysvallat-keskeistä käsitystä. Maa haluaisi olla vertaisvastustaja Yhdysvalloille ja hakee tälle tunnustusta, Yhdysvalloilta.

Kun Yhdysvallat vetäytyi Afganistanista kaoottisissa tunnelmissa pitkäkestoisesta operaatiosta, johon myös Suomi osallistui, Vladimir Putin näki lännen olevan heikko ja hajanainen.

Syksyllä 2021 Venäjä haki vimmatusti neuvottelukontaktia Yhdysvaltoihin saadakseen aikaan läntiselle rajalleen alentuneen suvereniteetin vyöhykkeen, etupiirin. Venäjä koki, että maailmanjärjestys olisi kypsä muutokselle eli suurvaltanormalisaation perumiselle. Venäjä käsitti olevansa vahva nyt eikä myöhemmin, joten aika oli otollinen korttien uudelleenjaolle.

Venäjällä on omat katkeruutensa Neuvostoliiton romahduksesta ja kädestä, jonka se sai Euroopan uudessa turvallisuusjärjestyksessä. Putin ajatteli, ettei se voisi mitenkään saada huonompia kortteja kuin vuonna 1991.

Sotilaallinen voima on aina parempi käyttämättömänä kuin sodassa. Venäjä oletti kuitenkin, että Ukraina kaatuu. Miettikää tätä skenaariota: jos Venäjä olisi nyt Puolan rajalla ja samalla Valko-Venäjän nielaistuaan Baltiassa, tilanne olisi perin hermostuttava. Suomenkin elämänlangat eteläisellä Itämerellä olisivat epävakautuneet. Venäjän yleisempi tavoite etupiiristään olisi ollut lähellä, koska sen pelote olisi ollut sodan avulla turboahdettu.

Onneksi Venäjän sota ei päässyt tavoitteeseensa. Ukraina taisteli, ja apua alkoi virrata maahan. Kyseessä Ukrainassa ei ole ainoastaan Ukrainan tulevaisuus vaan Ukrainan paljon laajemmat ja Suomeakin koskevat välittömät intressit.

Sota on ollut julma Venäjälle. Se ei ole hyökkäyssodan, sotarikosten ja rikosten ihmisyyttä vastaan avulla saavuttanut mitään vaan menettänyt katastrofaalisen paljon. Sotaa käydään nyt Ukrainan itäisimmissä ja eteläisimmissä osissa. Ukraina on niskan päällä ja lähellä voittoa, mikä olisi Venäjän huoltoyhteyksien katkaiseminen Krimille. Ennen kuulumaton tappio häämöttää Venäjälle.

Ukrainan vapauttaminen kokonaisuudessaan olisi sääntöperäisen maailmanjärjestyksen palauttamista voimaan. Se lieneekin Yhdysvaltojen intressissä.

Euroopassa on enemmän niitä, jotka näkevät tämän olevan vaarallista. Venäjä on suurvalta, ja sen mahtia pitäisi kunnioittaa. Venäjän pitäisi saada edes jotain Ukrainasta, jotta kasvot säilyvät ja vältetään enemmät vaarat. En itse usko tähän mielipiteeseen.

Venäjä pyrkii laajaan uudelleenjärjestelyyn. Sen soisi epäonnistuvan. Sodalla ei saa olla mitään käyttöarvoa. Miksi? Koska jos sota toimii, sodan todennäköisyys myös jatkossa kasvaa. Me emme Venäjän rajanaapurina tätä halua. On parempi auttaa nyt Ukrainaa kuin elää huolessa ja pelossa myöhemmin.

Venäjä on vilautellut myös ydinasekorttiaan ja kiristänyt ydinaseella ydinaseetonta valtiota. Tämä Venäjän viimeiseen pelotteeseen takertuminen on tyhjännyt apteekkeja joditableteista myös Suomessa.

Pelko on paljolti turhaa. Ydinaseiden käytöllä Venäjä ei saavuttaisi juuri mitään. Se vain alleviivaisi omaa tappiotaan. Ydinsodan todennäköisyyttä laskee myös kauhun tasapaino. Suurvalloille tasapaino on keskeinen kansallinen intressi. Venäjälle on ollut pakko tehdä selväksi, mitä ydinaseen käytöstä seuraisi. Varmasti näin on tehty Yhdysvaltojen ja sekä myös Kiinan taholta. Vastine on arvailujen varassa, mutta viesti on ehkä pitänyt sisällään Venäjän Mustanmeren laivaston tuhoamisen, kansainvälisten satamien sulkemisen Venäjältä sekä Venäjän karkottamisen YK:n turvallisuusneuvostosta.

Periaatteessa Venäjä menettäisi suurvaltastatuksensa käyttäessään ydinasetta. On merkkejä siitä, että tämä viesti on myös Moskovassa ymmärretty.

Jos Venäjä sodan häviää, sillä on merkittäviä seurauksia. Yhdysvalloissa tappio nähdään tärkeänä ennalta ehkäisevänä varoituksena Kiinalle, jottei se lähtisi samalle tielle kuin Venäjä omassa naapurustossaan. Suhteessa Kiinan nousun aiheuttamaan uhkaan Venäjän sota kalpenee.

Venäjän häviämällä sodalla on lännen kannalta positiivisia merkityksiä. Ei Yhdysvallat avusta Ukrainaa ainoastaan Ukrainan itsensä tai edes Euroopan takia vaan myös Kiinan voiman nousun vuoksi. Esimerkkitapausta luodaan.

Kun sota loppuu Venäjän tappioon, länsi on vahvimmillaan pitkään aikaan. Läntinen liittokunta on saamassa vakaita ja itsestään huolta pitäviä jäseniä, Suomen ja Ruotsin. Ukrainasta Venäjä on saamassa rajalleen vertaisvastustajan. Koko Mustanmeren-Itämeren alueen strateginen tasapaino on muuttumassa hyvin edulliseen suuntaan.

Venäjä jää tappiotaan oireilemaan vuosiksi. Putinin valtaa tappiokaan ei välttämättä horjuta. Venäjän kansalaisyhteiskunta on olematon. Se on atomisoitu ja hajotettu Venäjän valtion vyöryttäessä sitä mennen tullen. Venäjä on jo menettänyt ulkoisen pelotteen, mutta sisäisen kauhun se saanee vielä ylläpidetyksi. Kenties vuosiksi.

Sodan aiheuttaman alkuhuuman jälkeisestä krapulasta Venäjällä tulee syvä. Se oireilee vuosia. Mutta keskeistä on se, että Venäjä ei ole saavuttanut mitään vaan menettänyt paljon sodallaan.

Suomalainen sananlasku, että ”kaikki vieras valta on pahaa, mutta valta joka on kauempana, on parempaa kuin vieras valta lähellä” pätee nytkin. Olemme liittoutumassa Yhdysvaltojen kanssa. Kiinakin on vielä vastuullinen, vaikkakin irtikytkentää siitäkin pitää varautua.

Venäjän uhka demokratioita sotkevana voimana on myös laskemaan päin. Sen obsessio suhteessa Yhdysvaltoihin säilynee, mutta sen kyvyt ja tilaisuudet eivät ole enää entisellään.