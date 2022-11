Mikkelin tuomiokapituli irtisanoi työuupumukseen ja masennukseen sairastuneen kappalaisen Jussi Leppäniemen, 45, virastaan pitkän sairauslomajakson lopulla. Leppäniemi itse katsoo olevansa työkykyinen, ja hänellä on siitä myös kahden eri lääkärin lausunnot.

Kiista virastaan erotetun seurakuntapastorin virasta pidättämisestä irtisanomisaikana repii Savonlinnan seurakunnan hallintoa.

Osa kirkkoneuvoston jäsenistä katsoo, että heitä on päätöstä tehtäessä johdettu harhaan, ja että virheellisesti syntynyt viraltapano on peruttava.

Myös itse irtisanominen on riitautettu. Virastaan irtosanottu pappi on valittanut Mikkelin tuomiokapitulin päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Myös irtisanomispäätöksen valmistelua moititaan puutteelliseksi.

Rantasalmen kappelineuvosto on todennut, että papin sairausloman aikaiset lukuisat sijaisuudet ovat vaikeuttaneet kappeliseurakunnan toimintaa, mutta virkapapin irtisanominen tulee kyseeseen vain, mikäli irtisanomiselle on lailliset perusteet.

Irtisanomiskiistassa on kysymys näistä perusteista ja siitä, millaista viestiä erottamispäätöksen tehneelle tuomiokapitulille on seurakunnasta välitetty.

Mikkelin tuomiokapituli erotti Rantasalmen kappeliseurakunnan aluekappalaisen Jussi Leppäniemen, 45, virastaan kesäkuussa. Irtisanomisen perusteena oli Leppäniemen useat perättäiset sairauslomat ja epävarmuus hänen työkyvystään sairausloman päättyessä elokuun lopulla.

Sekä Savonlinnan kirkkoneuvostossa että tuomiokapitulissa irtisanomista koskevat päätökset ja asiakirjat on määrätty salassa pidettäviksi. Syynä salaamiselle on julkisuuslaki, jonka mukaan yksittäisen henkilön terveystiedot eivät ole julkisia.

Lääkärit ovat todenneet Jussi Leppäsen työkuntoiseksi, mutta pappisvirkaansa häntä ei ole päästetty hoitamaan.

Leppäniemi katsoo kuitenkin oikeudekseen kertoa itse sairastumisestaan ja tervehtymisestään avoimesti.

Hän kertoo sairastuneensa työuupumukseen ja sitä seuranneeseen masennukseen jouduttuaan työskentelemään pitkiä aikoja sekä Rantasalmen seurakunnan että kappeliseurakunnan ainoana pappina ilman lomia ja vapaapäiviä.

Sairauksia on hoidettu psykoterapialla ja lääkkeillä. Toipuminen on kestänyt kauan, ja se on ollut raskasta. Nyt Leppäniemi katsoo olevansa työkykyinen. Siitä hänellä on esittää kahden lääkärin lausunnot. Ne hän on näyttänyt Ilta-Sanomille.

Leppäniemi on ollut eri pituisilla sairauslomilla yhtäjaksoisesti kesäkuusta 2020. Lain mukaan työnantaja voi irtisanoa pitkään sairauslomalla olleen työntekijän, mikäli tämä ei ole enää kykenevä työhönsä, eikä hänelle ole osoittaa muuta sopivaa työtä.

Leppäniemelle määrätty viimeinen kahdeksan kuukauden sairauslomajakso oli kirjattu päättyväksi elokuun loppuun. Tuomiokapituli irtisanoi hänet kesäkuussa, kolme kuukautta ennen sairausloman päättymistä.

Hallinto-oikeudelle tuomiokapituli perusteli päätöstään sillä, että Leppäniemen työkyky oli sairauden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voitu kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista.

Tuomiokapitulilla ei lausuntonsa mukaan ollut kesäkuussa näyttöä siitä, mikä Leppäniemen työkyky olisi ollut sairausloman päättyessä elokuun lopulla.

Irtisanomisesta huolimatta Leppäniemi valmistautui työhön sairausloman päätyttyä, sillä häntä ei ollut pidätetty viran toimituksesta irtisanomisaikana.

Seurakunta määräsi hänet kuitenkin heti syyskuun alusta pitämättömälle vuosilomalle. Sen oli määrä päättyä lokakuussa.

Loman lopulla Leppäniemi otti yhteyttä sijaiseensa sopiakseen syksyn töistä, miten ne jaetaan. Sijaiseltaan hän sai kuitenkin kuulla, että hänet on kirkkoneuvoston päätöksellä pidätetty viran toimituksesta. Hänellä ei ollut menemistä työpaikalleen, ja hänen pääsynsä seurakunnan sisäiseen tietoverkkoon oli suljettu. Häntä itseään ei ollut viralta pidättämisestä kuultu, eikä siitä ollut hänelle ilmoitettu.

Leppäniemi otti yhteyttä kirkkoneuvoston jäseniin. Hän lähetti heille lääkärintodistuksensa sekä seikkaperäisen selvityksen työkyvystään ja halustaan palata hoitamaan irtisanomisaikana virkaansa. Sillä hän halusi osoittaa erottajilleen olevansa työkykyinen.

Rantasalmen seurakunta liitettiin Savonlinnaan vuoden 2016 alusta.

Selvityksen saatuaan kahdeksan kirkkoneuvoston jäsentä vaati hyllyttämispäätöksen käsittelemistä uudelleen ja Leppäniemen kuulemista asiassaan. Lisäksi neljä neuvoston jäsentä vaati koolle ylimääräistä kirkkoneuvoston kokousta, mutta kirkkoherra Sammeli Juntunen kieltäytyi siitä.

Leppäniemi on nyt kutsuttu kuultavaksi neuvoston seuraavaan, normaalin aikataulun mukaan järjestettävään kokoukseen. Irtisanomisaikaa tämän kokouksen jälkeen on jäljellä enää kolme viikkoa.

Piispa huolestunut kirkkoneuvoston toimintakyvystä

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen on huolestunut Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston toimintakyvystä.

Kirkkoneuvoston jäsenille lähettämässään ”paimenkirjeessä” piispa kertoo saaneensa Savonlinnasta lukuisia yhteydenottoja Leppäniemen irtisanomisprosessista.

Kirjeessään piispa muistuttaa seurakunnan päättäjiä toimivaltasuhteista. Hän ojentaa muun muassa Leppäniemen asiassa tätä aktiivisesti puolustanutta kirkkovaltuuston puheenjohtajaa. Piispa muistuttaa, että toimivalta asiassa kuuluu kirkkoneuvostolle, ei -valtuustolle.

Kirjeessään piispa sanoo kantavansa huolta kirkkoneuvoston toimintakyvystä tilanteessa, johon Savonlinnan seurakunnassa on hänen tietojensa mukaan ajauduttu. Piispan mukaan kirkkoneuvoston on tärkeä oivaltaa olevansa työnantajan edustaja prosessissa, jota se on yksimielisesti kannattanut.

– Ainoa kestävä tie on toimia tarkasti asiaan liittyvien säännösten mukaisesti. Se on kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta tärkeää, piispa kirjoittaa.

Kirkkoherra Juntusen menettelystä Leppäniemen irtisanomisessa ja virasta pidättämisessä on tehty myös kantelu tuomiokapituliin. Pyynnöstä huolimatta tuomiokapituli ei ole antanut kantelua Ilta-Sanomille.

Leppäniemen erottamiseen ja viraltapanoon johtaneet menettelytavat ovat panneet seurakunnan päättäjien ja kirkkoherran väliset luottamussuhteet kovalle koetukselle.

Tilanne koetaan niin tulenarkana, ettei kukaan Ilta-Sanomien haastattelemista luottamushenkilöistä rohkene tulla asiassa ulos omalla nimellään. Kymmenen kirkkoneuvoston 13 jäsenestä on kuitenkin ilmaissut kantansa äänestyksessä, jolla virasta pidättäminen otetaan neuvostossa uuteen valmisteluun ja Leppäniemi kutsutaan neuvoston kokoukseen kuultavaksi.

Rantasalmen seurakunta liitettiin Savonlinnan seurakuntaan vuoden 2016 alussa. Leppäniemi oli viimeinen itsenäisen Rantasalmen seurakunnan kirkkoherra.

Virantoimitukseen liittyviä varoituksia hän ei ole saanut koko pappisuransa aikana.

”Kuin tuulimyllyjä vastaan” on Jussi Leppäniemi joutunut taistelemaan pääsystä hoitamaan virkaansa.

Päättäjät sanovat ymmärtävänsä, että ainoan vakituisen papin pitkä sairausloma ja jatkuvasti vaihtuneet sijaisuudet ovat vaikeuttaneet kappeliseurakunnan toimintaa. Tällä perusteella sekä kappelineuvosto että kirkkoneuvosto olivat valmiit hyväksymään hänen irtisanomisensa.

Mutta mikäli Leppäniemen tervehtymisestä ja hänen työkunnostaan on päättäjille annettu väärää tai puutteellista tietoa, he ovat valmiit harkitsemaan ainakin virasta pidättämistä uudelleen. Irtisanomisen laillisuudesta päättää hallinto-oikeus.

Päättäjien keskuudessa on herättänyt ihmetystä se, onko Leppäniemen erottamisen takana muutakin kuin sairausloman aikainen pitkä poissaolo viran toimituksesta.

Voiko sellainen olla uudelle seurakuntamestarille tuliaislahjaksi ostettu muutaman kymmenen euron arvoinen linkkuveitsi, josta Leppäniemi joutui kirkkoherran puhutteluun, ja jota puitiin kirkkoneuvostossa ja aina tuomiokapitulissa saakka.

Linkkuveitsi oli ostettu Rantasalmen seurakunnan testamenttirahaston varoilla, joiden käytöstä kappeliseurakunta oli saanut luvan päättää itsenäisesti.

Linkkuveitsen hankinnassa Leppäniemen katsottiin rikkoneen seurakunnan yleistä muistamiskäytäntöä. Hän sai siitä kirkkoherralta suullisen huomautuksen. Rantasalmella tällainen muistamiskäytäntö oli, mutta seurakuntaliitoksen myötä käytäntö on haudattu.

Kirkkoherra ei kommentoi

Temppelinharjalle Leppäniemen viralta pidättämisessä joutunut kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen ei kommentoi asiaa millään tavalla.

Hänen mukaansa asian käsittely kirkkoneuvostossa on kaikissa käänteissään määrätty salassa pidettäväksi. Hänellä ei sanomansa mukaan ole oikeutta lausua asiasta julkisuuteen yhtään mitään.

Irtisanomisesta puolestaan on päättänyt Mikkelin tuomiokapituli. Siihenkään Juntusella ei ollut mitään lausuttavaa.