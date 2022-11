Seppo Varjuksen kolumni: Yhdeksän syytä olla huolissaan – positiivisuus pois

Iloiset asiat eivät nyt mahtuneet. Anteeksi, kirjoittaa Seppo Varjus.

Syksyn valo sammuu. Ei yritetä olla myönteisiä.

Sairauksia ja sotaa. Pandemiaa ja pommituksia. Jokaisen toivonkipinän sammuttaa kylmä tuuli. Turha huijata itseään. Positiivisuus pois.

Syitä olla huolissaan: yksi, kaksi, kolme!

Vältä vaivaa, tilaa remonttimies. PRRR! Remonttimies poraa pientä ruuvinreikää, tulee iso kolo. Ihmettelee, lähtee, lähettää laskun. Täytyy itse kiivetä huojuvalle pallille kittiä läiskimään. Vaivaa.

Ota asentaja. Asentaja asentaa pyykkikoneen ja pidentää poistoletkua omin päin. Tyrkkää käteesi sekavan paperin allekirjoitettavaksi ja toteaa, että yhtiömme ei sitten tuosta poistoletkun liitoksesta vastaa. Ei osaa kertoa, miksi ei. Vesivahinko pyörii mielessä. Uni ei ota tullakseen.

Kesällä piha siistiksi ruohonleikkurilla ilman harmeja. Uusi leikkuri hajoaa yhden leikkuun jälkeen. Rautakauppa tarjoaa takuuhuollon. Kestää yhden, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi viikkoa. Ruohonleikkurin mukana tulee korjaajan kuitti, jonka mukaan korjaamiseen kului kuusi minuuttia. Syksyllä ruohoa ei enää tarvitse leikata. Keväällä takuuaika on ummessa. Harmittaa.

Yksi tuttu sanoi, että kukaan ei ota enää vastuuta mistään. Eikä kuulkaa otakaan.

” Kun hinta nousee, se ei koskaan laske.

Syitä olla huolissaan: neljä, viisi, kuusi!

Ruoan hinta. Kun hinta nousee, se ei enää koskaan laske. Lehdessä suositeltiin terveellistä ruokavaliota. Sen ainekset olivat sairaan kalliita kaupassa. Halvat eineet ovat epäterveellisiä. Ravinnon noidankehä.

Talveksi kehottavat laskemaan lämpötilaa. Miksi? Ulkona se laskee muutenkin. Kylmä hiipii sisään. Radiossa neuvottiin tekemään vain terveellisiä juttuja. Kylmä on epäterveellistä. Jäinen noidankehä.

Ratikkalipun hinta nousee. Vuoroja vähennetään, koska kuskeja ei riitä. Kuskeja ei riitä, koska tarjolla on rahakkaampiakin hommia kuin ratikan kuljettaminen. TikTokissa oli videoita ihmisistä, jotka kaatuivat kivasti ja loukkasivat itsensä ikävästi. Kohta ulkona on liukasta. Liukastuminen on epäterveellistä. Liikenteen noidankehä.

Yksi tuttu sanoi, että ikä ei tule ilman vaivoja. Ei tule, ei.

Syitä olla huolissaan: seitsemän, kahdeksan, yhdeksän!

Rauhan aika oli pitkä ja hyvä, yli 70 vuotta. Jotkut ehtivät siinä kohdusta hautaan. Nyt tykit taas paukkuvat. Ei edes kovin kaukana. Ei hyvä.

Naapurin Vladimirilla on maailman suurin, maa. Silti se haluaa lisää maata, ja niin Ukrainasta tuli hautuumaa. Vladimirin sota ei lopu, vaikka sotilaat uhkaavat loppua.

Sotaratsuin korske kuuluu kautta Euroopan, läpi Aasian. Vladimirin naapuri Jinping haluaa isomman armeijan kuin Amerikan Joella, vaikka Joella on mahdottoman suuri. Armeijat aina lopulta marssivat sotaan.

Jinpingin naapurilla Jong-unilla on pommi. Ennen sillä mellastamalla sai huomiota ja pääsi kahvittelemaan Amerikan presidentin kanssa. Nyt ei kiinnosta, vaikka kuinka raketteja ammuskelisi. Kaikki muutkin siirtävät isompia pommejaan lähtötelineisiin.

Yksi tuttu sanoi, että maailma on tullut hulluksi. Niin se kuulkaa onkin.

Syitä olla iloinen.

Heti vain kymmenen. Ne eivät vain enää mahdu tähän.