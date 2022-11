78-vuotias mies on nähty edellisen kerran Töölön tullin alueella torstaiaamuna.

Poliisi etsii kadonnutta 78-vuotiasta miestä Helsingissä. Hänet on nähty edellisen kerran Töölön tullin alueella torstaina aamukahdeksalta.

Kateissa oleva mies on 172 cm pitkä, ja hänellä on päällään beige lippalakki, musta takki ja tummansiniset housut. Miehellä on mukanaan sauvakävelysauvat. Mies saattaa tervehtiä ohikulkijoita vilkuttelemalla.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.