”Tulokuninkaan” näppäily­virhe oli 133,7 miljoonaa – numero­sarjalla on piilevä merkitys

Luvulla 1337 on ohjelmointi- ja pelikulttuurissa aivan tietty merkitys.

Veropäivän hämmentävin numerosarja on 1337. Ohjelmointi- ja pelikulttuurissa numerosarjalla tarkoitetaan esimerkiksi hyvää pelaajaa tai ohjelmoijaa.

Keskiviikkoaamuna koettiin yllätys, kun Verohallinnon julkaiseman suurituloisimpien listan kärjessä oli peliohjelmoija Juhapekka Piiroinen muhkeilla 133,7 miljoonan euron pääomatuloilla.

Yllätyksenä tieto tuli ilmeisesti myös Piiroiselle itselleen.

– Oli aika mielenkiintoinen aamukahvi, Piiroinen kertoi puhelimitse STT:lle aamulla.

Hämeenlinnan Tuuloksessa asuva Piiroinen on itse sanonut, että kyseessä on näppäilyvirhe, joka on syntynyt hänen ”leikkiessään numeroilla” tulojen ilmoittamisen yhteydessä. Hän kertoi keskiviikkona jättäneensä oikaisupyynnön veropäätöksestä.

– Tässä on käynyt itsellä virhe tietoja syöttäessä. Olen leikkinyt järjestelmässä numeroilla ja ajatuksissa näemmä postannut sen eteenpäin, hän kirjoitti Verohallinnolle osoittamassaan viestissä, jonka STT on nähnyt.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Piiroista kommentoimaan asiaa.

Vaikka kyseessä onkin Piiroisen mukaan näppäilyvirhe, on hänen ilmoittamassaan luvussa syvää symboliikkaa.

Numerosarja 1337 tarkoittaa nimittäin ohjelmointi- ja pelikulttuurissa termiä, jota käytetään verkkokeskusteluissa tarkoittamaan esimerkiksi hyvää pelaajaa tai ohjelmoijaa.

Sarjassa numerot muodostavat sanan LEET, joka puolestaan on lyhenne sanasta elite, eliitti.

Termi voidaan tulkita myös pilkallisena. Käytössä se on ollut ainakin 1980-luvulta lähtien. Numerosarja on siis tavallaan peli-, internet- ja ohjelmointikulttuurin ikivanha vitsi.

keskiviikkona Kauppalehti kertoi, että Piiroinen on ollut mukana 1337 Software Oy -nimisen yhtiön hallituksessa. Kauppalehdelle Piiroinen kiisti, että kyseessä olisi ”jäynä”, vaikka summa vastaakin hänen yrityksensä nimeä.

– Leikin numeroilla, ja siinä käynyt aivopieru, hän sanoi lehdelle.

Helsingin Sanomien ja Ylen mukaan Piiroisen postilaatikossa on myös tarrat, jotka osoittavat, että osoitteessa toimivat myös Goofy Unicorn ja 1337 Software Oy.

Helsingin Sanomien mukaan vuonna 2019 perustettu Goofy Unicorn -yhtiön osakkeiden määrä on 1 337 000. Piiroisen postilaatikossa on sekä Goofy Unicornin että 1337 Software Oy:n tarrat.

JUHAPEKKA Piiroinen kertoi keskiviikkona STT:lle, että hänen todelliset pääomatulonsa olivat viime vuonna noin 26 000 euroa, jotka hän sai tekemistään virtuaalivaluuttakaupoista.

Hän kertoo myyneensä muun muassa vuosien ajan omistamaansa Dogecoin-virtuaalivaluuttaa sen jälkeen, kun miljardööri Elon Musk alkoi puhua siitä alkuvuonna sittemmin ostamassaan viestintäpalvelu Twitterissä.

Dogecoinin piti alun perin vain parodioida kryptovaluuttoja, mutta Elon Musk twiittasi sen kehuillaan arvoon alun perin arvaamattomaan. Dogecoinille antoi kuvakkeeseen kasvot internetin meemeille sukua oleva shiba inu -koira.