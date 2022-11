Vastuun palloa heiteltiin Torniosta Kemin kautta Rovaniemelle.

Ruotsi on suomeksi Ruotsi, englanniksi Sweden ja ruotsiksi Sverige.

Paitsi Torniossa Ruotsi on ollut viime kesästä asti myös sekasikiönomainen ”Swerige”, ainakin, jos lähestyy Tornion keskustaa Ylitornion suunnalta.

Se on jokivarren valtaväylä, ja joen takana on Ruotsi, jonne vie Tornion keskustasta silta, jonne opastaa kyltti.

”Swerige” tuli ilmi, kun kansalaiset kiinnostuivat pieleen menneistä kylteistä.

IS uutisoi tiistaina, kuinka Sipoon Söderkullassa evästettiin kiertoliittymään saapuneita Porvooseen menijöitä kyltillä, jossa Porvoo on ruotsiksi Porgå.

Perinteisesti se on ollut Borgå.

Pian IS:n lukija lähetti kuvan Tornion Swerige-kyltistä. Kuva oli otettu viime kesänä.

Mikä mahtaa olla tilanne tänään? Onko kukaan muu huomannut virhettä?

Ja tietysti aina pitää kysyä, kenen syy?

Onko se Sweden...? Onko se Sverige...? Olisiko se... Swerige? .

Aloitetaan Tornion katupäälliköstä Janne Malilasta.

Hän on syytön mies.

Katupäällikkö vetää rintapotkulla pelivälineen suoraan Lapin ely-keskukseen, sillä pääväylien opasteet eivät ole kaupungin vastuulla.

Malila vaikuttaa, jos mahdollista, hiukan pettyneeltä.

– Kyllähän me aina olemme yrittäneet uutiskynnyksiä ylittää, Malila kertoo.

Edellisen kerran siinä onnistuttiin, kun oli maalattu katuun nopeusrajoitus.

– Piti tulla 40, mutta tuli 04, Malila muistelee.

Tekevälle sattuu.

Katupäällikkö Malila neuvoo soittamaan aluevastaava Johanna Siepille, joka vastaa Lapin ely-keskuksessa seudun pääväylien hoidosta.

Sieppi vastaa puhelimeen Kemissä.

– Olen tietoinen asiasta, eilen kuulin, mutta se ei ollut minun valvonnassa ollut hanke, Sieppi kertoo.

Hän singauttaa pallon Lapin ely-keskuksen Rovaniemen konttoriin, josta käsin johdettiin projektia, jossa paranneltiin suurten erikoiskuljetusten reittejä.

Samalla syntyi erikoinen ”Swerige”.

– Nämä investointihankkeet ovat erikseen. He tekevät ne ja laittavat ja vasta sitten ne siirtyvät meille kunnossapidon puolelle, Sieppi kertoo.

Eli se on nyt siirtynyt teille?

– Ei vielä, kun siellä on se virhe, niin investointihanke korjaa sen.

– Sattuuhan sitä. Ihmisiä me kaikki olemme ja erehtyminen on inhimillistä. Se on päässyt seulan lävitse.

Aluevastaava Sieppi lupaa välittää soittopyynnön Rovaniemen kollegalleen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemelle.

Asiaan palaa kuitenkin itse investointiyksikön päällikkö Ari Kilponen.

– Meidän hankehan se on, Kilponen tunnustaa.

– Se liittyy tieurakkaan numero 2022, jossa toteutettiin kolme osakohdetta ja tämä Tornion erikoiskuljetusreitin parantaminen oli yksi niistä.

Kilponen uskoo ”Swerigen” olevan ainoa laatuaan.

– Tässä näyttää suunnittelijalta lipsahtaneen kirjoitusvirhe. Rakennusurakoitsijan virhe tämä ei ole, vaan tilaajan virhe.

– Suunnittelijan ja suunnittelun teettäjän tarkastuksesta tämä on päässyt läpi.

– Ilman muuta me korjaamme sen.

Tarkkaa aikataulua Kilponen ei osannut antaa.

– Tämä on tuore tapaus meille, eilen kuulimme. Katsotaan, millä aikataululla saadaan korjattua. Pitää alkaa selvittelemään, miten se tehdään.

– Laitetaan saman tien työn alle, että saadaan mahdollisimman pian oikeaan asuun, Kilponen lupaa.

Kyseessä on niin sanottu portaaliopaste eli ajoradan yläpuolinen liikenneopaste, jossa on yläorsi, johon opaste kiinnitetään.

Projektissa opasteita nostettiin ylemmäksi ja muun muassa teiden keskisaarekkeiden kiveyksiä loivennettiin.

– Se oli toimivuuden parantamista erikoiskuljetusten tarpeisiin, jotta ei aina tarvitse poistaa liikennemerkkejä ja portaaleja tilapäisesti.

Kilposen mukaan erikoiskuljetukset ovat pohjoisessa lisääntyneet, niin korkeat kuin leveätkin. Yksi syy on tuulivoimaloiden rakentaminen.